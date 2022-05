La super Secretaría, las figuras por encima de la gestión y el antecedente macrista

La medida se ejecuta, contiene la línea directriz y vertical que merecerá «acompañamiento» sin análisis de los por qué. Aún en ese recuadro que construye Mariel Fernández, quedó un ángulo muy interesante que delineó la ex Secretaria de Salud Bárbara Cortés. Ella renunció por no compartir la «unificación de la Secretaría de Salud con Ambiente». Leal a sus convicciones, evaluó como una pérdida de espacios conquistados. Subrayamos una línea del primer párrafo de la carta de renuncia que muestra el modo de gestión: «La unificación me fue informada como decisión tomada, sin posibilidad de discusión y consenso».

La Dra. Patricia Rosemberg, funcionaria nacional, concejala en uso de licencia, tiene en su memoria los años de trabajo, gestión y consenso para alcanzar la autonomía de la Secretaría de Salud, escindiéndose de Desarrollo Social que siguió como Secretaría.

Es voz autorizada para analizar la fusión que coloca en la cabeza de la nueva estructura a Analía Cabaña, una de las figuras del Movimiento Evita: «Batallamos un montón para tener dos secretarías (Salud y Desarrollo Social). Era necesario para poder ejercer y ejecutar políticas públicas que tuvieran entidad en las dos secretarías. Una cosa era que no se desprendiera o que no se sintiera distinto, que parte del Desarrollo Social y Humano tenía que ver con políticas de esa naturaleza, y con políticas de salud, pero los problemas de salud y los de desarrollo social tienen una dimensión tan grande, son tan enormes para abarcarlos que es imposible si los tiene una persona sola. Cuanto más centralizás menos posibilidad de desarrollo tiene. Nosotros batallamos muchísimo, por lo tanto creo que la fusión de Salud con Ambiente es un error. Durante mucho tiempo le criticamos al gobierno de Macri haber sumergido al rango de Secretaría al Ministerio de Salud y tuvimos resultados por eso, resultados tremendos por haber subsumido algo en rango de ministerio, pero en rango de cómo se pueden solucionar los problemas, cómo se puede dimensionar. Es muy difícil la figura de super secretario, de super ministro, que los hemos criticado en todas las gestiones.

Bárbara Cortés cuando entrega la carta de renuncia es muy clara y muy ética en el planteo político. Estamos desacostumbrados a esas pequeñas grandes acciones, pero pasó eso, no compartía la fusión de Secretaría de Salud con Medio Ambiente o Desarrollo Sostenible, pero ocurrió, sin debate, nadie lo discutió

Me parece que hay ahí una decisión, poner las figuras por encima de las gestiones y eso es un error.

Es un error pero se viene consolidando

Sí absolutamente.