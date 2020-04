0 shares







BARRIO LOS HORNOS / CUARTEL V-

Limpieza, salubridad, acceso a servicios básicos, transitabilidad, higiene urbana, necesidades, pobreza, asistencia, demanda, derechos, explosión demográfica. Una (1) escuela Primaria de containers modulares. Una calle (1) en proceso de construcción porque vecinos /as y una asociación civil (que pelean por un edificio escolar) colocaron en la justicia el incumplimiento del Estado. Portugal es el nombre de la arteria pero lo que soportan los habitantes nada tiene que ver con aquel país del primer mundo.

Cuartel V es un mundo que para nada es desconocido por el poder político de Moreno. Varios dirigentes de trabajo social, partidario, militante y aspiracional, fueron y son gobierno. Hablarles sobre esa localidad es desconocer sus historias pero hay muchas, tan anónimas como invisibles, que perforan las pocas luces que tiene el ocaso rutinario.

Recibieron la señal, no divina sino bancaria, que un Cajero Móvil los esperaba en la Ruta 24 (NdR: no funcionó dos días pero hoy está operativo) y entonces peregrinaron hacia allí. Obtienen los recursos y conviven con el aumento de precios que ya cabalga por las nubes. Detectan que el valor de góndola no es el mismo que la máquina registra cuando pasan la tarjeta de débito o AlimentAr. Ellos /as, las familias del Conurbano que son ciudadanos sin tantos derechos, pueden contar el aislamiento obligatorio en relación a la crisis social que arrastran, desde hace años. Karina en un lenguaje preciso y pedagógico habla, cuenta para ser escuchada:

¿Están llegando bolsones o viandas a Los Hornos?

Hay varios lugares, a nosotros lo que somos de la primera parte nunca nos han dicho cuándo tenemos que ir a buscar. La mercadería llega para los comedores pero no nos dicen que tenemos que ir a buscar o que no hay para todos.

Podés ir al comedor y decir que existe una necesidad alimentaria

No, porque a la gente le llega para 300 personas la mercadería.

¿Qué es lo que entregan? ¿Bolsones o viandas?

De vez en cuando, los lunes, miércoles y viernes entregan viandas

¿Dónde se hace la distribución?

Acá en Los Hornos, en el único comedor, en el de Marta.

¿Qué otros problemas registran y padecen?

Por ejemplo, vas a comprar con la tarjeta de débito y te hacen una recarga del doble, por ejemplo, el kilo de carne para milanesas de $400 lo pagás a $500-$520- $580

¿En el comercio del barrio?

Si, y en los chinos tambén, la otra vez fui a comprar un Kolinos estaba $130 en la góndola y cuando llegue a la caja me salió $180

¿Pasta dental?

Sí.

¿El cajero trajo soluciones para Cuartel V?

No, iba a traer solución el día viernes, jueves, en realidad que empezaron los cobros y había unas seis o siete cuadras de cola hasta el cajero. Estuve en la fila desde el mediodía hasta las 9 de la noche.

¿Hoy está funcionando?

Hoy está funcionando porque creo que ayer lo vinieron a arreglar, pero desde el domingo no funcionaba. Hoy están dos cuadras otra vez la cola.

AUDIO 1

Los vecinos /as, ¿se juntan por fuera de lo que es el Comedor de Marta para hacer algo más solidario o no esperar tanto del Estado?

Algunos estamos en la casa, yo tengo diabetes y tengo que estar aislada de todo, tengo que salir una vez por semana para hacer mis trámites y traer algo de dinero en a casa, de otra manera no se puede comer.

¿Cómo son tus ingresos?

Tengo Asignación Familiar, de la Cooperativa, y con eso vamos saliendo a flote, pero estamos ahí. Por más que te digan lo que te den de plata de bonos, entre 2600 y 3000 pesos gastás en el día para tres o cuatro comidas. La cebolla, la papa aumentó, naranja no se puede comprar porque esta $100 el kilo.

Hay inflación que ustedes están padeciendo y es dura

Fui a comprar un shampoo que hace dos o tres semanas atrás, antes de que pasara todo esto lo pague $82 y hoy en día esta entre $115 y $125, el shampoo que es para reponer el pote.

¿El crecimiento en los precios los ves vos, tus compañeros, tus vecinas, tanto en los locales del barrio como en los supermercados chino?

Exactamente, en el barrio está el doble, cuando llegás a la caja pagás la diferencia, nunca pone en el precio que está en realidad.

¿El transporte público respeta las distancias, los lugares, para evitar el contagio que se anuncia?

No

¿Los colectivos van llenos?

Exacto, y están yendo para Luján. Lo subí a Facebook que íbamos todos sentados y tres o cuatro estaban parados. Algunas que sabemos defender nuestra salud le dijimos que se sentaran porque había lugares, no se querían sentar junto a la gente por miedo al contagio. Me alarma el tema de los mosquitos, se está tapando el tema del dengue y acá hay muchos mosquitos. En casa tengo alcohol, hacemos desinfección en la casa todos los días pero la lavandina está muy cara a $216 la de dos litros.

¿Hay fumigaciones? ¿Presencia Municipal?

No veo a nadie, estoy de lunes a lunes ahora en casa, y no veo nada de nada.