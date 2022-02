La Tijera en la mano, una opción real para los jóvenes que interpela al poder

Su infancia en el campo, al lado de sus padres. Recuerda esos tiempos apacibles donde el tiempo es aprendizaje, fuente del saber. El reloj corre y Eduardo Russo tiene esa vocación de no aceptar que el presente es el futuro. En su valor empírico reconoce que nada está determinado ni definido cuando surge la chispa adecuada. En su caso, las Tijeras abrieron puertas, ventanas, viviendas, oficinas y espacios de poder hasta convertirse en una ONG (Tijeras en Acción) que acompaña de cuerpo presente a jóvenes y niños /as. Russo vuelve a la academia de su querido Moreno donde pibes y pibas toman lo que hay en una gran caja de herramientas:

¿Qué son las tijeras en tu vida?

Fueron lo que cambiaron mi vida, totalmente, fue un cien por cien, creo que nunca me imaginé llegar a tantas multitudes. Algo que nunca me voy a olvidar cuando estuve en el Chaco escuché la voz de Dios que me dijo que con mis manos voy a lograr muchas cosas y llegar a lugares que nunca me imaginé. Yo me reí y no entendía nada, al transcurso de los tiempos pude descubrir que era cierto, que a través de las tijeras podía beneficiar a miles de chicos, darle trabajo, darle una herramienta. Esa herramienta, que ellos mismos se sientan importantes y puedan lograr sus propios objetivos, poder ver el cambio de cada uno de ellos, eso fue como dándome más fuerzas para ir superando cada día la situación diaria porque un joven viene con problemas de la casa por padres, separaciones, abuso, se siente menospreciado o se siente que nunca va a salir adelante, se siente fracasado con un montón de palabras negativas en su mente donde vos solamente le das una herramienta. Ellos mismos empiezan a conocer su talento y eso es algo increíble porque se empiezan a superar, superar y cada uno tiene sus locales, sus autos, sus motos, sus casas, alquilan, siguen estudiando más, y hoy la verdad que eso genera algo importante y es algo que marcó mucho mi vida.

La Academia dónde está

Una de las academias tenemos en Puente Gnecco entre la calle Quilmes y Monzón, al 2700.

¿De qué manera los pibes fueron llegando ahí? Hace años que hubo una explosión barberías como si se tratara de un fenómeno cultural

Sí, yo creo que más de ser algo de arte, yo creo que es un boom, pero creo que tiene que ver con la necesidad del cliente. La mayoría de los clientes cuando van a una peluquería van a relajarse y para hacer un cambio en su vida, y cuando hablamos de cambio hablamos de todo, mientras vos te empezás a cortar el pelo, el cliente te empieza a contar su vida, su historia, lo que le pasa, como que esa carga la dejan, termina siendo más como una terapia y eso es lo que uno tiene que dar un buen servicio, de poder hacer que esa persona se vaya bien, de dar lo mejor.

Cuántos pibes /as pasan por la academia en Moreno, ¿tenés ese registro?

Tenemos registro, dese el 2014 llegamos a algo de 6800 alumnos que han pasado.

Me dijiste que la mayoría tiene su trabajo, han encontrado a partir de ese oficio y esta profesión un sentido en la vida

Todos, es algo que yo los veo, me acuerdo cuando venían y ahora de repente los ves que pasan en sus motos, en sus autos, sus locales, viajan, suben otra clase de fotos, como que la vida le cambió y eso es increíble porque eso no tiene precio.

¿Qué percibís de la juventud?

Que estuvo muy triste en todo este tiempo porque veo que muchos hablan pero no hacen lo que tienen que hacer. Hacen el trabajo de pantalla, pero no hacen un trabajo digno, pero yo siempre digo hay que ir de raíz y arrancar y es lo que no están haciendo, no se toman el tiempo que hay que tomar y nosotros hoy como ONG nos estamos tomando el tiempo para cada joven porque lo vinimos haciendo, fuimos desarrollando, fuimos creciendo juntos y hoy podemos saber como sacar adelante a los jóvenes.

Vos lo dijiste bien, es una herramienta, además de la tijera, es la contención y el acompañamiento en términos reales. Lo que percibís es que los que hacen política en forma profesional en un plano digamos ascendente, bajan al territorio y después se retiran, ¿sería eso?

Y sí, no están en forma permanente, yo creo que el joven necesita, tanto como el niño o el adulto necesita ser escuchado, necesita ser direccionado, decirle por ahí es el camino, esto tenés que hacer, esta es tu herramienta, de acá comienza un objetivo nuevo en tu vida. Por eso hoy nos estamos enfocando mucho en la niñez, en los niños, porque hay que guiarlos, porque hay que ayudarlos.

¿Qué ocurre con la droga?

La droga es un tema muy triste, la verdad sinceramente la mayoría del porcentaje de los que estudian en las academias venían con problema de adicciones porque no tienen un lugar donde ocupar su mente. Es andar, así como se levantaban andaban todo el día en la calle y buscar la droga o lo que sea y no tienen a nadie que lo pueda rescatar. Lo que hace Tijeras, es hacer que el joven ocupe su vida y le de importancia a los valores. Pudimos sacar a muchos jóvenes de esta situación y vamos a seguir luchando sobre esto.

Cuando decís que los sacás, ¿es que le das una perspectiva, una función, un sueño? El consumo puede y requiere asistencia profesional

Tenemos profesionales, pero esto es el principio de una etapa, lo que hacemos primero es hacer ver la realidad. Ellos vienen dañados, con muchos problemas familiares y le damos el reflejo del espejo. El espejo es un reflejo para el ser humano muy importante, es poder ver la realidad como estamos y a dónde querés ir. Yo le hago mirar el espejo y digo “vos tenés muchos valores, vos podés lograr muchas cosas, pero mirá como estas, ya no sigas esa vida”. Por eso siempre hablamos de esta profesión de poder sacar verdaderamente al joven adelante, pero, solamente vengo un día aparezco, no, tiene que ser constante en lo que hace, no tanta foto.

¿Hasta dónde crece la fundación Tijeras en Acción?

Esto crece a través de la gente, la gente es la que te impulsa a seguir soñando, a seguir adelante por cada uno de ellos y esto es a nivel nacional y no sé si a nivel internacional también porque nos han contactado de varios lugares. Tenemos la agenda ocupadísima y eso me pone tan feliz de que nos estén acompañando, la misma gente nos lleva a todo esto, pero es la necesidad que te lleva a estos sectores, es la misma necesidad, esto es ponerse del lado del otro y no es usar a la persona sino poder darle la oportunidad de que ellos puedan ser alguien y eso es lo que nosotros transmitimos.

¿Qué ves sobre la niñez?

La niñez es algo que marca mucho, creo que, yo creo en Dios y su palabra que dice mejor instruir al niño de pequeño para que dé grande no se pierda y además tenga vida eterna. Es un mensaje de poder direccionar y que el niño no se pierda, y que pueda ser alguien el día de mañana. Muchas veces manosean el tema de la niñez.

¿Por qué?

Y porque es solo hablar, estar presente, con un pañuelito y todas esas cuestiones y creo que esto es más profundo, es tomarse el tiempo y ver de dónde viene esa problemática y poder buscar el desarrollo. Por eso nosotros hoy tenemos el nuevo espacio donde tenemos la coordinadora Cintia que es la que desarrolla estos temas. No es solamente un programa, es estar y es lo que se necesita en Moreno y en diferentes partes de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué te ocurre cuando ves, percibís o conocés lo que ocurre en Moreno en términos generales? No tan particulares. Moreno como municipio, Moreno como distrito, Moreno como partido

Moreno como partido me ha pasado de estar en diferentes distritos en lo cual siempre a Moreno lo tienen en la mira de una manera tan triste y tan vulgar que uno mismo a veces se siente avergonzado. Yo como vecino de Moreno sigo más firme que nunca para que esta realidad cambie, y Moreno siempre tiene el mismo gobierno y se encuentra un manoseo total en varias circunstancias, no es un punto a quien le hecho la culpa sino el desarrollo y la ampliación que hay que hacer en Moreno. Hay que trabajar profundamente con gente profesional, capacitada, para poder desarrollar diferentes funciones que corresponden a un buen gobierno.

