«La transformación Argentina no es un sueño abstracto, es una realidad concreta y ocurre acá hoy en Moreno»

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto al Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig; la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES, Milagros Moya; y la administradora del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), Estefanía de Dios, entregaron créditos y reconocimientos a cooperativas locales en el marco del lanzamiento del Banco de Desarrollo local.

También participaron la secretaria de Desarrollo Comunitario, Noelia Saavedra; la Coordinadora de Economía Popular, Miriam Robles; la Directora del Banco de Desarrollo Local, Luciana Ressia y otras autoridades municipales.

El objetivo del Banco de Desarrollo Local es brindar a través de distintas líneas de financiamiento el impulso necesario para el crecimiento de las y los trabajadores de la economía popular, como así también acompañar el proceso de formalización y puesta en valor de sus productos o servicios y de sus unidades productivas. En este sentido, las autoridades entregaron créditos a ocho unidades productivas locales y reconocimientos por la obtención de su matrícula a otras seis.

Desde el inicio de la gestión de Mariel Fernández, ya se entregaron más de 9 millones de pesos en casi 600 créditos a emprendedoras y emprendedores morenenses a través del Fondo Comisión Nacional de Microcrédito que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; y con fondos de financiamiento del INAES se otorgaron y están en proceso de entrega otros 4 millones de pesos más.

“Con estas acciones seguimos poniendo en valor e identificando un sector que a veces no se visibiliza como lo es el de la economía popular. Hay bancos de otro tipo con más frialdad y está éste que es para fomentar el trabajo de aquellos que circulan por otras ramas de la economía, porque es lo que hacen las crisis, perdemos el trabajo, el empleo formal y recreamos otro tipo de trabajo para poder llevar el plato de comida a nuestra casa. Eso es lo que se va haciendo desde el Banco y desde el IMDEL, acompañando todas estas experiencias” expresó Fernández durante el acto.

“Realmente era casi inaccesible para el sector de la economía popular armar cooperativas, pero generamos desde el Estado instrumentos que facilitan los trámites y de forma menos burocrática. Esto tiene que servir para la economía popular y la economía de cada familia” agregó la Intendenta y enfatizó: “Espero que este Banco siga siendo un instrumento de transformación y de apoyo a la creación que ustedes hacen todos los días».

Por su parte, el presidente del INAES manifestó que «Esto deberían ser los Bancos, es decir un patio, árboles y personas que producen y trabajan en el centro, esto es lo que nosotros queremos construir por eso Moreno no me deja de sorprender. Cada vez que uno viene a Moreno lo descubre distinto y para eso está la política, para transformar realmente y tener experiencias que son radicalmente diferentes. Yo estoy descubriendo un Moreno totalmente distinto al que conocía antes de que Mariel estuviera en la gestión”.

“Nosotros somos un país donde la mitad de la población económicamente activa no está en relación de dependencia y todavía no tiene su forma institucional y eso es un proceso que tiene ya más de cincuenta años. Es hora de revertirlo y eso implicar partir de las trabajadoras, y los trabajadores que están en el centro del dispositivo, por eso es necesario reorganizar el trabajo, las finanzas y los territorios; porque la Argentina se reconstruye desde cada comunidad hacia la Nación y no desde la Nación de manera abstracta hacia cada uno de los territorios” explicó Roig y destacó: «Cuando estos pilares se articulan como hoy donde entregamos matrícula, estamos en un Banco y estamos en Moreno es que este país tiene un camino y eso es lo que tenemos que mostrar y demostrar. La transformación Argentina no es un sueño abstracto, es una realidad concreta y ocurre acá hoy en Moreno.”