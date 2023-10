La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos en el balotaje

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió que «no acompañará a ninguno de los candidatos» en el balotaje del próximo 19 de noviembre en el que competirán por la presidencia Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza (LLA), porque «ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina».

El espacio político se pronunció así en un documento que difundió tras un encuentro encabezado por el titular de la UCR, Gerardo Morales, quien en una conferencia de prensa que ofreció después dijo que el apoyo que manifestó la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al candidato de La Libertad Avanza (LLA) para el balotaje «es una falta de respeto hacia nosotros, que no perdonamos» y advirtió que «pone en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio».

«La ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos», afirma el documento de la UCR titulado: «La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos».

Además, expresó que «los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia» y remarcó que «la UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina».

«Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Femández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina», afirmó el texto de la UCR y advirtió que «el extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio».

Morales, en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el senador nacional de Evolución, Martín Lousteau, dijo que «es de una gran irresponsabilidad lo que hizo Patricia. No es quien para hablar por los votantes. Yo la voté y no me representa» y aseguró que «tanto Patricia como Macri son los responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio».

«Esta posición de Patricia es intolerable, no sé qué acuerdos ha hecho. Me dio vergüenza ajena. Fue vergonzoso. Creo que está afuera de la coalición. Debe haber en estas horas un debate en el PRO. Es una falta de respeto lo que ha hecho Patricia, que no perdonamos», aseguró Morales.

La reunión de la UCR había comenzado pasadas las 14.15, tras el anuncio de la titular del PRO de apoyar al candidato de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje, en una conferencia de prensa que hizo al mediodía acompañada por quien fuera su candidato a vicepresidente, Luis Petri, donde explicó que tiene «la obligación de no ser neutral ante el peligro de continuidad del kirchnerismo».

Al llegar a la sede de la UCR en el barrio porteño de Congreso, el titular del bloque de radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri, dijo en declaraciones a la prensa que su «mayor preocupación es mantener la cohesión del radicalismo, que no haya implosión».

«Quisiera que no haya implosión de Juntos por el Cambio, pero tengo una preocupación. Estamos viviendo un momento de dificultad pero no es el radicalismo el responsable. Tenemos diez gobernadores y legisladores y tenemos que cumplir ese rol institucional», manifestó el diputado.

Negri, además, recordó que «en el 2003, cuando era la elección de (Néstor) Kirchner con (Carlos) Menem, el tema era parar a Menem» y sostuvo que «de buena fe muchas fuerzas apoyaron a Kirchner. Miren donde fuimos a parar después».

El senador Luis Naidenoff, en tanto, al llegar a la reunión se pronunció a favor de la «libertad de acción» para el balotaje y afirmó que «cuando la patria está en peligro, responsabilidad política».