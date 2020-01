60 shares







DOS COMUNICADOS POR SEPARADO –

La Unión Cívica Radical como partido instruyó a su presidente a realizar todas las medidas, alcanzar todos los acuerdos, para anular el decreto de la Intendenta Mariel Fernández que puso fin a contratos (que vencían el 31 de diciembre), recategorizaciones, pase a planta y todo aquello que se definió desde el Ejecutivo como ilegal. Un gran paquete que no ofrece el listado oficial o definitivo. La UCR pretende «retrotraer» la medida, que todos los despedidos se reincorporen. Caso contrario, dice el comunicado, no se descarta «iniciar una acción penal contra la Intendenta».

La mesa de conducción de la Unión Cívica Radical de Moreno instruyó a su presidente, Joaquín “PiPi “ Nogueira con el objeto de buscar los consensos necesarios, en el Concejo Deliberante y en los Partidos Políticos de reconocida actuación local, a fin de asegurar la pronta, casi inmediata reincorporación de todos los compañeros municipales, injustamente, separados de sus funciones por la novel Intendente Mariel Fernández. Que nuestro centenario partido, no permitirá ni el escarnio ni la zozobra de los trabajadores. La Mesa, instruyó especialmente a Nogueira para que gestione el fin de la arbitrariedad generada por el decreto 3077/19; el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público de la Intendente. En Este marco, lo que significa negar a los Concejales, a la prensa; a los gremios, a la opinión pública y fundamentalmente a los propios interesados el conocimiento de los anexos que componen el cuestionado decreto. Qué también, y para el improbable caso de que el Ejecutivo Municipal mantenga la pertinaz actitud promueva la correspondiente denuncia penal. Si la Intendente quiere ajustar que la variable no sea el #EmpleadoMunicipalQueTrabaja

Con fecha 14 de enero reaparece Walter Festa como presidente del PJ. Firma un documento en que describe que la casa partidaria recibió a más de cien compañeros /as despedidas injustamente por la Intendenta Mariel Fernández. El ex intendente le solicita a la Jefa Comunal que «deje de aplicar el ajuste contra los municipales y desista de la persecución política».