TERMINA EL LANZAMIENTO EN LA BIBIANA Y UNA MUJER ESPERA Y RESISTE

Todas las familias que habitaron por casi un año en el barrio La Bibiana ya están re alojadas en barrio Manantiales. Pero la excepción está hecha de material. Rosa Alicia Serro tiene 25 años y una hija bajo su responsabilidad. Construyó su casa a fuerza de trabajo, ladrillos y cemento. Es la última que queda en el predio privado y, según su testimonio, la Municipalidad de Moreno en la figura de Vanina Pasik no le reconoce ninguna posibilidad de reubicación: «Estoy en el predio en la casita que hice. Llegué aquí el 9 de noviembre del año pasado. Yo estuve en todos los censos y encuestas pero ahora se lavan las manos. Me dejan acá en manos del privado, si él me quiere ayuda está en su decisión, pero el Municipio no se quiere hacer cargo».

Firmaste el lanzamiento voluntario

Sí y con eso supuestamente me daban un lote y una casilla, pero ahora me quieren dar una patada.

En La Bibiana II, ¿no hay nadie del Municipio con quien hablar?

Si, está Vanina Pasik pero me vuelta la cara, también con Iván que no sé el apellido, ambos desconocen lo que me dijeron, me mienten en la cara, yo pasé por Desarrollo Social donde me dijeron lo del lote, una casilla y un subsidio. Ahora Pasik me dijo que ya llevaron toda la gente, no llevamos ni traemos a nadie más. Si me sacan no tengo donde ir.