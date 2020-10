2 shares







HABLA LA JEFA DE PAMI MORENO

Micaela Rodríguez tiene las ideas y principios claros: la militancia es para siempre, el cargo es algo coyuntural. Integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos que lleva como cuadro a Juan Grabois.

A lo largo de casi treinta minutos de entrevista, no quedan dudas del sentir por el hacer desde la lógica feminista y contra el patriarcado; discutir desde adentro las reglas del Estado y mostrar que los movimientos sociales crecieron sin Estados muy presentes.

La Jefa de PAMI en modo directo: «En principio la particularidad y el momento especial de haber tomado esta tarea en medio de una pandemia, tengo un poco la sensación de que lo que es la realidad en PAMI en términos territoriales, como en la agencia del día a día, el lugar físico donde trabajamos, no lo termino de conocer en su máxima capacidad de trabajo porque las circunstancias son distintas. En principio me encuentro con que lo que había que abordar eran situaciones urgentes en cuanto a la pandemia por COVID y a lo que quedaba un poco por fuera, quienes tienen patologías crónicas siguen teniéndolas, siguen teniendo sus tratamientos. En un momento había muchas cosas que estaban bastante frenadas por los prestadores de salud tanto públicos como privados porque en el momento era medio inevitable, pero la gente tenía que seguir atendiéndose.

¿Qué sucede con otras patologías? ¿Qué abordaje hicieron?

Cuando llego había una cuestión con el tema de los pacientes oncológicos, muchos que no estaban recibiendo el tratamiento. Llegué en mayo, en mitad de junio más o menos eso se empezó a resolver, pero era desesperante porque uno es humano y militante social, te genera una cuestión interna sobre qué hacer en esa situación.

La demora ¿era porque no había pagos o porque los prestadores siempre juegan con esto?

Entiendo que tenía que ver con una cuestión de que al principio todo se limitaba al COVID. En algunas cuestiones entiendo que debía ser así, en otras no, muchos médicos por motivos personales, por ser de riesgo o haberse abocado al trabajo de guardia y lo vinculado al COVID, habían dejado de atender, por lo que tengo entendido no era por una cuestión de demora en los pagos.

Médicos de cabecera ¿cuál es el plantel?

En Moreno hay aproximadamente 42 médicos de cabecera.

¿Para cubrir qué cantidad de afiliados?

Para cubrir todo el territorio de Moreno. Hay una cuestión fundamental y fue una de las primeras que planteamos y es la descentralización. Moreno es un territorio enorme y la mayoría de los médicos de cabecera están en la zona céntrica de la localidad . Estamos yendo o tratando de ir planificando para ir a una situación donde haya más médicos en los barrios, articulando fuertemente desde el comienzo con el Municipio y la intendencia de la compañera Mariel Fernández. Entendemos que no hay manera de tener una buena gestión en PAMI si no articulás con otros actores territoriales, es necesario y se lo debemos a los afiliados también porque el afiliado de PAMI no tiene solo una problemática vinculada a la salud estrictamente o a los prestadores. Siempre digo que a veces pasa en el Estado lo que sucede cuando llamás a Movistar y te van derivando, y cada vez que te atiende alguien distinto tenés que contarle nuevamente tu problema, y eso en el Estado no puede pasar. Lo que tiene que pasar es que las distintas áreas articulemos y la persona que llega a cualquier oficina, sea la de PAMI, la de Adultos Mayores o Desarrollo Social, cuente una sola vez sus distintas problemáticas y después haya una articulación entre las áreas para que la persona no tenga que contar otra vez lo mismo.

Es un ejercicio violento de la institucionalidad

Totalmente y es un problema del Estado en general, atraviesa a todos los gobiernos

Es mucho más que burocracia

Creo que tiene que ver con que a veces las áreas se enfrascan, ya te digo creo que los afiliados como cualquier persona está atravesada por distintas problemáticas sobre todo en un territorio tan vulnerable como es Moreno y el Conurbano en general. Estamos articulando la idea con la Secretaría de Salud y el Municipio para tener médicos de cabecera en las salitas de los barrios, puedan atender en Centros de Jubilados, es lo de menos el lugar físico, pero sí que sea un lugar cerca para que el afiliado no tenga que tomarse tres colectivos.

Para eso se necesita un presupuesto, ¿es con el plantel de médicos de cabecera que hoy tiene PAMI?

La idea es incorporar

¿Incorporar médicos para que puedan prestar servicios en las salas, en una sociedad de fomento o centro de jubilados?

Si, el lugar es lo de menos mientras sea un lugar comunitario y la gente sea bien recibida. La idea es incorporar médicos que cobrarían como médicos de cabecera de PAMI y la articulación con el Municipio y otra área de Provincia, organizaciones comunitarias y sociales. Muchas veces el impedimento es que no tenés muchos médicos con consultorios en los barrios y tener que ir alquilar un consultorio es complicado, poder brindar esa opción, pero para eso necesitamos médicos con sensibilidad social y las ganas de ir a trabajar a los barrios.

Hablaste de las problemáticas, contame las herramientas que tiene PAMI

Tiene un área social muy grande, yo la verdad no conocía esa parte y me sorprendí aunque haya muchas cosas para mejorar.

Un adulto mayor que percibe la mínima no llega a 21000 pesos, es pobre. PAMI entrega bolsones de comida

Una cosa que nos sucede a quienes asumimos la tarea en medio de la pandemia es que los centros de jubilados están cerrados y hay mucha gente a quienes nos gustaría conocer, sus dinámicas, acompañar pero en este momento no se puede. Lógicamente la demanda de alimentos, no solo en PAMI sino en general, ha subido muchísimo. Muchos de nuestros compañeros que son trabajadores/as de la economía popular se han quedado sin la posibilidad de hacer los trabajos que venían haciendo, quienes hacían changas no pudieron hacerlo más, todo lo que ya sabemos que implicó no solo la pandemia sino los cuatro años de neoliberalismo que nos habían dejado en una situación desastrosa, problemáticas transversales que, más allá de que yo tengo una identidad peronista, no se puede desconocer las problemáticas estructurales del Estado que son históricas en nuestro país.

¿Vienen a golpear la puerta pidiendo la bolsa?

Viene mucha gente, lo que sucede es que hay un convenio y se deposita el monto equivalente, pero se deposita a quienes ya venían retirando el bolsón, pero hay muchos que se acercan porque quizás hace seis meses no tenían la necesidad de hacerlo y hoy vienen a preguntar.

¿Qué cantidad de bolsones pueden distribuir? ¿Es mensual? ¿Tienen una cantidad mensual?

Las cifras exactas no puedo decírtelas ahora, pero son varios los centros de jubilados en el territorio que se encargan del reparto. PAMI lo que hace es depositarles el monto equivalente para la suma.

¿Sabes cuál es la suma que se deposita?

La verdad no te la sé decir, sé que hay centros de jubilados que reparten más de 200-300 bolsones por mes. Ahora lo que se está haciendo es depositar el equivalente para las personas que ya venían cobrando, pasa que quienes no venían retirando el bolsón también vienen a preguntar porque la demanda es altísima.

Cuál o por donde marcha el plan

Desde el espacio político al que pertenezco (Movimiento de Trabajadores Excluidos) estamos impulsando fuertemente un plan de desarrollo integral. En los últimos días pensaba que ser adulto mayor no significa nada per se, porque no es lo mismo ser un adulto mayor de clase media, propietario, por decir algo, que un adulto mayor que vive en un barrio popular sin acceso a los servicios, y muchas veces se intenta sectorizar a la sociedad por una cuestión etaria cuando en realidad hay otras cuestiones más socio económicas que son las que dividen a la sociedad. Me parece que nosotros, desde PAMI y el Estado en general, debe focalizar y poner la prioridad en aquellos que no solo son adultos mayores sino que tienen problemáticas por su vulnerable situación socio económica .

Sos Jefa de PAMI y dirigente, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), ¿cómo manejás estar de los dos lados del mostrador? No es solo con vos, sino que en otras entrevistas también por momentos aparece el militante más que el funcionario. En qué momento se establece la diferencia de roles a partir de la función pública, en este caso sos la Jefa de PAMI

Siendo militante social siempre va a pesar más esa identidad porque ser funcionario o tener un pequeño cargo de gestión es absolutamente coyuntural que uno ocupa solamente para servir al pueblo o al sector que le toque. Me parece que los venimos de la militancia social nos encontramos con esa contradicción que, a ver como decirlo, que te encontrás o te chocás con cuestiones, problemáticas del Estado que una las conoce porque estuvo del otro lado reclamando, pero sirve para conocer en lo concreto cuales son las posibilidades de resolver pero ojo, sin caer en una resignación. Creo que hay compañeros de muchos sectores políticos que les pasa eso, acceden a cargos públicos y caen en esa resignación, pero creo que los venimos de la militancia social y política estamos para discutir todo desde adentro, decir por qué no se puede tal cosa, dar esas discusiones desde adentro. Estamos en un distrito donde una compañera es la Intendenta, que me llena de orgullo porque sé que no solo viene de la militancia social sino del feminismo popular, ser mujer y gobernar es complicado más en un distrito como el de Moreno que viene de la tradición de los Barones, de la lógica patriarcal. Pero ella viene a demostrar, al igual que otros compañeros /as de mi espacio como es Fernanda Miño, que tienen mucho para aportar y va a estar la discusión con otros sectores y actores del Estado, del gobierno, pero es algo sano si se entiende que hay mucho para aportar desde los movimientos sociales y los feminismos populares, porque son sectores que siempre han estado tratando de buscar soluciones ahí donde el Estado no estaba, incluso muchos /as compañeras /os encontraron soluciones para sus barrios y comunidades sin tener el recurso estatal, entonces imaginate lo que pueden hacer con esa experiencia y el recurso del Estado. Creo que es importante poder profundizar en eso. Nosotros decimos, la única forma de mejorar y cambiar la realidad de los pobres de nuestra patria es darle poder porque son los que tienen la experiencia y el conocimiento de afrontar las situaciones que nos expone este sistema capitalista, excluyente y todo lo que sabemos. Entiendo la pregunta que me hiciste, esa contradicción está, no se puede negar, sería hipócrita hacerlo , pero siempre va a pesar más la identidad como militante social porque es algo que uno hizo toda la vida y lo seguiré haciendo. Yo estoy en un pequeño lugar de gestión, que lo tomo con mucha responsabilidad ya que tenemos más herramientas ahora para cambiarle la vida a la gente, pero el cargo es algo coyuntural mientras que la militancia es algo que vamos a hacer toda la vida.