La unidad por convicción, el Peronismo de Moreno prepara hoy el 2023

MODELO Y CONSTRUCCIÓN OPUESTA AL SISTEMA DE MARIEL FERNÁNDEZ –

Varias paredes y paredones de Moreno tienen una marca vinculada. Fuerza Sergio Massa. Peronismo de Moreno. Contreras Conducción.

Esa especie de relanzamiento del gobierno nacional, empoderamiento del Frente Renovador sin que Cristina Fernández pierda centralidad, alimenta el vasto espacio que en marzo de 2021 decidió tomar distancia de Mariel Fernández, líder del Movimiento Evita, Intendenta, hoy Presidenta del PJ morenense.

El Peronismo de Moreno tiene las puertas abiertas y los /as peregrinas van llegando (en mayor número) a la casa de Nemesio Álvarez.

Dirigenta del peronismo, ex funcionaria pública, cuadro político de ANCLA Moreno, Inés Iglesias habla con sentido al abordar el efecto Massa en el distrito: «Siempre que hay cambios rutilantes como es este, realmente todos en el fondo estábamos esperando que esto sucediera, una medida que reencamine el rumbo que tiene que tener el Frente de Todos. Esto seguramente trae consecuencia y movimientos, va a provocar distintas cuestiones en todos los ámbitos, órdenes y niveles. En el caso nuestro, el Peronismo de Moreno tiene un compañero (Damián Contreras) muy ligado al Frente Renovador y a Sergio Massa, y para nosotros es muy importante y nos enorgullece que es peronista, además, que pueda acompañarlo a Sergio en todo como frente. Yo creo que es bueno que pase, y acá en el orden local estos cambios van a traer consecuencias.

Cuando hablamos de consecuencias ¿son positivas?

Positivas

Positivas para discutir, es decir, dar el debate y confrontar proponiendo otro modelo

Sí, tal cual. Que no haya una cuestión hegemónica que no te permita pensar que no puede haber otro modelo de construcción. En ese sentido a mí me parece que es muy positivo, pero además mirado no solamente desde lo que significa Sergio Massa, sino que se haya recuperado ese trío que para nosotros era el que tenía que conducir los destinos del Frente de Todos y los destinos del país. Así hemos sido elegidos hasta que se renueven las autoridades, y me parece que esto habla de una posible recuperación de esa construcción colectiva. Yo quiero ponerte el acento en lo que yo entiendo una gran dificultad que tiene la política, porque hubo una razón para que estemos como estamos, es una razón política y cultural si querés. Hay una dificultad, como una trama, un modelo de construcción política que no habilita a que la misma sea colectiva. Hay una conducción, ejerce una conducción en forma radial, y no se construye un acompañamiento. Por supuesto que siempre hay un liderazgo, pero un acompañamiento donde cada uno ofrezca lo mejor que tiene, no por negociados anteriores o acuerdos espurios de ‘yo voy a ofrecer algo que no tengo’. No, que quien conduce, que la fuerza que lo representa, sea capaz de elegir las mejores mujeres y hombres y diversidades que permitan que esa construcción valga. Yo lo que veo es que hay una gran dificultad y lo hubo en personajes, incluso Cristina con todo lo que la valoro, con un Alberto Fernández, con Sergio, que si hoy lo valoramos es porque puso un esfuerzo en ser el articulador. Vos fíjate que uno de los cambios que él está haciendo es unir lo que se había dispersado, un punto que Cristina lo venía marcando, la falta de articulación en la gestión. O sea abrir áreas para darle potencialidad a esa área que estaba desinflada. Lo que hace es recuperar el Ministerio de Economía, está buscando que se trabaje en forma conjunta, en forma colectiva, todos marcando el mismo rumbo, no nos dividimos como ha venido pasando también en nuestro gobierno, en ghettos. Esto en el orden local tampoco se entendió, porque es un hecho cultural. Los movimientos sociales que parecía que querían generar una construcción distinta porque tenían la experiencia de lo social, no lo hicieron. Criticaron la política y de hecho todavía la critican y sin embargo vuelven a generar un mismo modelo de construcción, que es acercar y asociar distintos espacios a los solo efectos de la conveniencia y para la foto. Vos le preguntás a quienes conducen los espacios que hoy son marielistas, y la critican, no están conformes, no se sienten partícipes. Esto es una realidad que se vivió con Festa, lo real es que hay una dificultad que es cultural, un esquema que no se modifica, es de cultura política.

Es bueno que se discuta el modelo o que se le pida al Peronismo de Moreno que muestre su proyecto. Tiene que ocurrir, no para la una unidad mentirosa, unidad hasta que duela, y si no alcanza una Primaria y que el pueblo decida

Voy a redoblar la apuesta, para mí la unidad tiene que ser por convicción. Porque vos estas convencido que esa unidad se tiene que generar para avanzar en forma conjunta porque se puede hacer. Uno dice que duela, ahora si te duele mucho quiere decir que eso no va a durar. A mí me parece que tenemos que lograr recuperar el sentido de unidad por convicción. Juntarnos aquellos sectores que es posible que acordemos un mismo proyecto. Volviendo a Moreno, Mariel Fernández hizo una alianza que le sirvió mucho que fue con Pueblo libre, no la pudo sostener, habrá hecho otras, pero menores. Lo que lucía era Mariel con Mariano, Mariel con Pueblo Libre, eso no lo pudo sostener, arrancó así. Segundo, luego hace un esfuerzo porque lo propone Coco Lombardi, de decir acerquemos a los sectores del peronismo históricos, pero no entendieron lo que es una comunidad organizada, se llenan la boca, pero no entienden que cada uno, mayor, menor, lo importante es qué perspectiva, proyecto, dónde ponen los intereses ¿en ellos, en cada uno o lo ponen en el interés del pueblo? Esa es la divisoria, no es viejo/joven, más allá de que uno acepta de que ya hizo la experiencia. Cuando Coco hace el esfuerzo de acercar a distintos compañeros que son expresiones que han hecho historia en Moreno, no se pudo sostener ¿por qué? Porque fue para la foto. No sirve, y nunca hubo una posibilidad de protagonismo y participación, que es lo que a uno le interesa, participar dando lo mejor de uno en el marco del proyecto que tenga quien conduce. Ese paso nunca se dió.

Esto sería una forma interesante de analizar lo que es la gestión de Mariel en términos políticos partidarios. La pregunta, ¿el Peronismo de Moreno está preparándose para dar esa batalla en 2023?

Sí, y no importa el resultado. A mí me parece que debe ocurrir si no se está conforme con el proyecto y construcción, y esa fue la lucha de nosotros de siempre, es histórica. Nosotros vamos a seguir apostando a un modelo alternativo. El modelo alternativo es que exista una conducción clara, que se ponga al frente pero que dé lugar a la comunidad organizada.

Dicen que es el gobierno de las comunidades…

Vos fíjate, yo la escuché a la Intendenta decir que se ha logrado la unidad de todo el peronismo y está mintiendo. Tiene que darse cuenta que está mintiendo, los compañeros que son de ese espacio me saludan respetuosamente y siento que hay un reconocimiento de lo que representamos. Y sin embargo estamos afuera ¿de qué unidad está hablando? A mí me parece que mientras ella genere una gestión donde se expresa cómo quiere hacer la política, nosotros estaremos apostando a otra construcción más allá de los resultados

La llegada de Massa fortalece el peronismo de Moreno, objetivamente.

Totalmente, porque además fortalece al frente. Y ahí habrá algunas definiciones en algún momento de dónde se para cada uno, porque desde el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales sean dicho cosas muy feas referidas a Cristina, por lo cual no sé hasta qué punto eso se va a poder sostener y de qué manera. Nosotros vamos a seguir en el Peronismo de Moreno, tenemos uno de los candidatos, todavía no se terminó de definir, por eso digo uno de ellos, pero es el que más se posiciona que es nuestro compañero Damián Contreras. Me parece que la búsqueda y el desafío que tenemos es construir de otra manera. Yo creo que, si eso se produce nuestros compañeros de barrio, de cada una de las comunidades de Moreno, van a poder pensar que ellos también van a ser partícipes. porque no sé hoy que pasa, hay obras pero ¿cómo se las siente a esas obras? ¿son propias? ¿han tenido algo que ver los vecinos /as? ¿han sido consultados, pudieron participar?

La planta de transferencia de la basura, no lo consultaron a nadie. Dan ese ejemplo.

Yo lo dejo como un gran interrogante. Ella (Mariel Fernández) por supuesto tiene mucho para pensarse, como le ocurrió a Festa cuando pensó en un segundo mandato pero le falló. Que Sergio Massa esté apuntalando a Moreno con las obras a través de Damián (Contreras), eso se va a sentir, porque las obras son de Axel o de Sergio, algunas pondrá el municipio, pero no creo que tenga mucho presupuesto para eso. Ahora que contemos con esa posibilidad y el apoyo de él que siempre se necesita, es importante. .