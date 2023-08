«La Universidad de Moreno es Pueblo, los trabajadores somos la patria»

Ayer comenzó el dictado del curso de Extensión Historia, derecho, comunicación y géneros en la Agenda Sindical, organizado entre la Secretaría de Extensión Universitaria y el Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNM junto con la Asociación Docentes de la Universidad Nacional Moreno (ADUNM) y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM).

«Evaluamos las posibilidades de la UNM y la demanda de los /as trabajadores /as y ahí sacamos este curso de extensión. Son cuatro encuentros, es un primer paso que damos con el Sindicato pero es abierto a la comunidad. El curso para los 80 inscriptos /as lo darán docentes de Comunicación, de Sociales, Relaciones de Trabajo a través del Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas», declaró Esteban Sánchez, Secretario de Extensión Universitaria.

Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM, puso de relieve un valor: «Siempre decimos que los trabajadores somos la patria. Que los trabajadores se acerquen y sean parte de la Universidad es algo fundamental porque se entiende que la Universidad es del Pueblo. Los temas que hacen a esta capacitación y formación nos parecen fundamentales».

Hernán Doval, Secretario General de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, dijo: «La capacitación y formación de nuestros cuadros orgánicos es realmente muy importante, más si quien brinda esas herramientas es la Universidad».

La Asociación Docentes de la Universidad Nacional Moreno (ADUNM) es parte de la organización. Pablo Chiesa, Secretario Adjunto, afirmó: «Nos propusimos algo que pueda contemplar los intereses de los trabajadores, tanto docentes como en este caso los trabajadores del Sindicato Municipal y otros /as que van a ser parte de este curso. Como comisión directiva, elegida por nuestros pares el año pasado, empezamos a caminar con una agenda de trabajo que incluía la formación».

Máxima Gugliallmeli, Secretaria General de ADUNM, entregó un análisis profundo y valioso sobre la mujer, el acceso al mercado de trabajo y su lugar en las organizaciones sindicales, estructura gobernada mayoritariamente por hombres:

El primer encuentro, de los cuatro que componen el Curso, titulado “Roles y funciones de la Organización Sindical” estuvo a cargo del docente de la UNM Alberto Van Autenboer. Las próximas instancias abordarán las temáticas “Historia del Movimiento Obrero”, “Comunicación social en el ámbito gremial” y “Brechas en el mundo del trabajo por motivos de género”.

Esta propuesta extracurricular procura aportar información relevante sobre cuestiones de la agenda sindical de la actualidad a fin de promover el debate y la reflexión compartida y suministrar información de utilidad para la toma de decisiones.