La Universidad y el desarrollo productivo de Moreno en su Tercer Gobierno

El lunes 14 de junio, asumieron las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Moreno. El rector Hugo Andrade habló con Desalambrar, quien durante la entrevista comentó las propuestas y desafíos para su nuevo mandato, luego de ser electo junto al vicerrector Alejandro Robba, por la 3° Asamblea Universitaria para el período de gobierno 2021-2025.

“Nuestra universidad es territorial. Las universidades que nacieron en este siglo XXI, fueron concebidas para cumplir un rol en un ámbito territorial acotado. Una región, un municipio, como en el caso de la de Moreno. En ese sentido son universidades del nuevo cuño, no son universidades como las que existieron históricas y las que se crearon hasta la época del Plan Taquini que tenía que ver con que al menos hubiera una universidad en cada provincia. Universidades que eran concebidas para garantizar la formación de las élites de gobierno. Las universidades nuevas que nacimos al amparo de que es un derecho humano la educación superior y que la institución universitaria cumple un rol esencial en el territorio para contribuir a su desarrollo, porque es la institución que tiene que ocuparse de pensar los problemas y las necesidades, y contribuir a mejorarlos, a encontrar las soluciones. A investigar, producir conocimientos que sirva para resolver esas cuestiones estructurales de largo plazo de una sociedad, de un territorio y formar a los profesionales que se necesitan para cubrir roles que hagan al desarrollo de un potencial de un lugar. Y en ese sentido, nosotros somos una universidad tributaria de esos condimentos por nombrar los principales de estas nuevas universidades. Esto es un modelo que está naciendo, en otros países esto está más desarrollado, hay muchísimas universidades. La cantidad de universidades que existe en Brasil o en México son mucho más que las que existen en Argentina que son apenas casi 60 universidades públicas. En el Conurbano hay una pléyade de universidades porque todos los territorios que conformamos las jurisdicciones municipales del Área Metropolitana están densamente pobladas y eso amerita que nazcan universidades nuevas, como somos hoy Moreno después de 10 años. La etapa que inicia tiene que ver con el grado de desarrollo que ya tuvo la institución universitaria. La Universidad de Moreno con sus 12 carreras, no solo desplegó las cuestiones esenciales a formar profesionales en esas 12 carreras, sino que ya desarrolló una estructura para poder cumplir objetivos más ambiciosos que tienen que ver con este involucramiento de la universidad con cuestiones más trascendentales que hacen al desarrollo productivo de Moreno, el mejoramiento de la calidad de vida, a la solución de los problemas, al asesoramiento, al sector público, local, provincial, nacional”, comentó Andrade.

Miraba con atención a través de comunicados de la Universidad y me detengo en Pyme, pequeña y mediana empresa. Cómo bajamos el concepto, una universidad del conurbano que debe dialogar con lo territorial y con el territorio y vamos al trabajo, si no llegamos a comprender lo que es el trabajo como ordenador y como factor de revoluciones estaremos hablando de cuestiones muy teóricas mientras la territorialidad va por otro lado. Pyme, pequeña y mediana empresa, Moreno…

La Universidad Nacional de Moreno, lo que vos mencionás tiene que ver con la creación de un centro pyme, Centro Universitario Pyme. Eso por un lado tiene que ver con una decisión política del gobierno nacional de invertir fondos para desarrollar una política pública de fomento a la pyme a través de la universidad. Y ésta universidad que ya está en condiciones de poder implementar esas estrategias es que decide incorporarse al programa del gobierno nacional y crear el Centro Universitario Pyme. ¿Qué se busca con ese ámbito? Un espacio de atención de las demandas del sector productivo local y que la universidad desarrolle un estrategia de solución de respuesta que básicamente tiene que ver con capacitaciones, formación para el trabajo en determinadas cuestiones que sean de interés de la pyme que se trate. A veces una pyme necesita asesoramiento en comercialización, en cómo evaluar si un proyecto va a ser rentable o no, en incorporar una tecnología nueva o robotizar un proceso. Son todas cuestiones que la universidad puede prestarles apoyo o cómo asesorarlos para obtener un apoyo del estado, un subsidio, un apoyo a una línea de crédito para poder realizar una inversión.

¿Eso tiene que dialogar con Parques Industriales?

Con parques industriales y con empresas. Eso es un recorrido que la universidad intenta, que lo ha hecho con sus recursos. Esta universidad tiene desde hace mucho tiempo un programa de capacitación en mercado de capitales, hemos hecho varios cursos. En otras cuestiones que son técnicas de gestión también los hemos hecho, damos un informe de coyuntura para que los empresarios tengan una mirada de cómo ven los profesionales de la economía de esta universidad algunas variables macroeconómicas, hace mucho que venimos alimentando un directorio de empresas en Moreno, también hemos hecho asesoramientos rentados para producir una inversión pública. Un gran proyecto de inversión es merecedor de un apoyo financiero del sector público.

La semana pasada Salvador Femenía habló con nosotros sobre el modelo comercial y empresarial de Moreno, que no logra tener una identidad muy definida porque el crecimiento de la población es más fuerte, entonces parece como un emergente de la ciudad dormitorio. ¿Qué crees vos que tiene que hacer? ¿Qué puede aportar la universidad llevándolo acá a Moreno y que emerja algo más sustentable, más sostenible? Femenía decía que en índice CAME 45 mil pymes y 93 mil comercios cerraron ( a nivel país). Todavía no estamos analizando eso, el impacto de pérdidas de puestos de trabajo.

Tenemos pequeños estudios que a veces surgen de iniciativas de una materia, de un grupo de trabajo. La universidad tiene por un lado un Centro de Estudios para el desarrollo territorial que hace mucho tiempo viene produciendo insumos para la planificación del desarrollo territorial pero no lo hacemos, no es que la universidad asume la planificación del territorio. Eso lo debe asumir el gobierno local y el gobierno local todo proceso de planificación es participativo, implica la reunión de un montón de voces e intereses de un territorio para que esos intereses puedan ser ordenados y consolidados en una estrategia colectiva que retroalimente a todas esas fuerzas, y la universidad también puede aportar desde el lugar del conocimiento, de la asistencia para que se den esos procesos participativos y para documentar, dar fundamento a determinadas iniciativas. Si son viables técnicamente, si son redituables, si están en línea con objetivos estratégicos provinciales, nacionales que las podrían potenciar, porque cualquier proceso de desarrollo si no está en armonía con estrategias provinciales y nacionales tendría poco incentivo a poder desarrollarse o nos desperdiciaríamos recursos que existen para poder fomentar ese resultado. La universidad viene trabajando desde ese centro en estos estudios, herramientas para la planificación del desarrollo territorial.

Si no hay una mesa donde todos los actores participen hay algo trunco…

Sí, eso depende de cuando la gestión local organice una actividad por ejemplo de ese tipo. Por supuesto en Moreno debe tener un plan que ya está vigente, sobre esas bases deben estar desarrollándose las líneas de acción que hoy lleva adelante la gestión pública local.

¿Qué puente hay entre la universidad y la gestión pública local de Mariel Fernández?

Nosotros tenemos diálogos con los funcionarios de la gestión donde a veces articulamos nuestras capacidades y planteamos. Normalmente hemos recibido solicitudes de pasantes y nosotros recibimos el apoyo del municipio en la práctica pre-profesional. Hay muchos estudiantes que realizan esa tarea en el municipio. Todavía no hemos desarrollado otras acciones más ambiciosas de conjunto, no perdemos las esperanzas.

Ustedes están dispuestos

Nosotros tenemos una responsabilidad como institución en estar al servicio de la comunidad, del gobierno local, de las entidades locales para lograr esos objetivos que son transcendentes a la universidad, a nosotros mismos como ciudadanos de Moreno. La universidad está en una etapa donde esas capacidades se pueden desplegar, ya cumplimos un proceso de formación de profesionales, ya tenemos unos mil titulados y graduados. Una masa de profesionales formados en esta universidad que están desarrollando sus primeros pasos como profesionales y en ese sentido conocen la profesión que cada uno eligió y pueden desarrollarla en cualquier parte. Ahora bien, esos profesionales formados en Moreno con un proyecto curricular que está orientado a las necesidades de este territorio que pone énfasis en las necesidades, en las cuestiones que hacen a esa cotidianeidad que todos vivimos como ciudadanos de Moreno, es un plus si se desarrollara profesionalmente en este territorio. La misma existencia de la universidad genera oportunidades. Yo te digo es una realidad para mí muy palpable de cruzarme con empresarios de Moreno, comerciantes de Moreno y me dicen “tomé un estudiante de la universidad, tengo un profesional que se graduó en la universidad”… una buena repercusión, una muestra del prestigio de la universidad en función de los resultados de los logros de esos trabajadores profesionales, así que yo estoy muy orgulloso, yo creo que eso se va produciendo.

Finalizando la entrevista remarcó los objetivos y planes a largo plazo: “La universidad tenía desde el comienzo una estrategia de desarrollar el Departamento de Salud. En el proyecto institucional había un desarrollo planificado de unas 25 carreras de las cuales concretamos 12 en estos primeros cinco años. Después hubo un tiempo donde, si bien nosotros seguimos planificando y trabajando en las nuevas carreras, no hubo plafón para el aumento de la oferta académica universitaria porque no había recursos públicos para financiar esos nuevos cargos docentes, la infraestructura que demanda crear una nueva carrera. Nosotros seguimos trabajando igual, pensando en el largo plazo y en las necesidades del territorio. Nuestro proyecto de salud siguió avanzando como proyecto, al cambiar el gobierno nacional y de nuevo reimponerse una mirada de la universidad pública como un elemento necesario en toda sociedad, útil, y que el Estado puede vehiculizar desde las más altas esferas políticas públicas como es el Centro Pyme desde el Ministerio de la Producción y la infinidad de acciones con Covid, con investigaciones dedicadas a eso, carreras estratégicas. Desde el área de Secretaría de Políticas universitarias también vuelve a alentarse hacer algunos recorridos estratégicos que Moreno no tiene. En ese sentido nosotros aspiramos a concretar en este nuevo gobierno universitario un departamento de salud, en carreras de salud que a más largo plazo nos lleven a carreras de medicina, no es por la que vamos a iniciar. El proyecto más avanzado es articular con la Maternidad Estela de Carlotto para poder hacer la carrera de obstetricia. Y a partir de ahí estamos trabajando en otras estrategias con otros efectores, las carreras de salud se tienen que hacer en asociación con un gestor de la salud donde se puedan desarrollar las prácticas y en eso estamos trabajando para que, podamos implementar otras carreras. Si pudiéramos el año que viene ya estaríamos iniciando con alguna de todo este plan que tenemos, también implica inversiones, diseñar proyectos. Hay un grupo de arquitectos que están orientados especialmente a este tema y ya están trabajando, ese es un gran objetivo. Otro objetivo que tiene que ver también con la voluntad política del estado nacional de que las universidades sean también parte de los actores relevantes para que se produzcan mejoras es el Instituto tecnológico, ahí pensamos en otro tipo de formación desde la universidad pero no un título universitario, sino una formación para el trabajo, más corta, más acotada. Esto también tiene con ver con crear un ámbito de diálogo y participación con el sector productivo local para que podamos atender una demanda genuina que exista. Ese tipo de cursos tiene que estar emparentado con una necesidad real”.

Está vinculado con lo territorial, demanda de mano de trabajo calificada. Y a partir de esa demanda la universidad puede dialogar directamente y construir una respuesta a aquello que un sector productivo está pidiendo.

Exactamente, hay otras ideas que pueden que no tengan que ver con la demanda sino con necesidades relevadas. Por ejemplo, algún tipo de formación en materia de cuidados, eso también es algo que la gente que está trabajando en salud está trabajando. Y después muchas que tiene que ver con capacidades accesorias de las mismas carreras que tenemos. Hay formación técnica que tiene que ver con ingeniería o con el área de comunicación que puede generar formas de entrenamiento para el trabajo que puede ser útil.