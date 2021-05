«La venta del Parque Industrial I se liquidó totalmente y nada fue para el Municipio»

Coordinador General de Comercio e Industria del Municipio, Federico Fongi disfruta el paso administrativo y político como es la habilitación definitiva del Parque Industrial I. En diálogo con los medios locales, Semanario Actualidad y Canal 6, el funcionario dejó un estela de respuestas, tan significativas como el sentir que hay otra historia en Moreno o que antes no hay nada de la historia que pueda y deba ser considerado. Para comenzar, Fongi responde si encontró o evaluó que en las gestiones anteriores, Mariano West y Walter Festa, se hizo del parque un negocio inmobiliario: «Yo no sería tan duro con los consejos de administración anteriores, creo que si el concejal que pidió el informe habla de eso se puede investigar perfectamente, yo creo que hubo muchas empresas que pese a que compraron con una búsqueda de tipo desarrollo productivo se vieron atravesados por el gobierno de Macri que tendió más a la desindustrialización. Si encontramos algunos propietarios que nunca tuvieron plan de trabajo entonces ¿ahí uno que puede esperar? Si no hay una planta, si no hay un plano de obra, si no hay una presentación es especulación inmobiliaria. Lo que si, toda la llegada de empresas en el último año y medio, diría año y tres meses… todas vienen con proyectos, estamos hablado de más de mil puestos de trabajo que se van a generar de lo que se trabajó durante la pandemia. Y digo, ellos estuvieron atravesados por el gobierno de Cristina Kirchner anterior, y todas esas ventas no tuvieron ese destino. Hoy tenemos un parque totalmente vendido, pero que cuando llegamos había solo tres empresas trabajando. Así que yo no tengo problema en informar al Concejo Deliberante, al contrario los que decimos la verdad tenemos la ventaja de poder ir y responder, total no tengo que preparar un discurso para responder, pero… me parece que lo más importante va a ser mirar para adelante, incluso que el Concejo Deliberante nos acompañe con ordenanzas que apoyen más la llegada de industrias».

Hablás de nueve empresas que están funcionando ¿cuántas faltarían para que el parque esté completo?

El parque tiene 45 lotes, pero están todas vendidas, nosotros llegamos y este parque tenía dos lotes, los dos lotes que se vendieron. Uno tiene movimiento de suelo y pilotes que, prácticamente en cuatro meses va a estar trabajando, es una fábrica de barbijos. Otra es una planta que ya está en el parque que quiere ampliar para tener más capacidad de trabajo entonces, nosotros todo lo que sea desarrollo va a ser con empresas. Que la tierra se venda para ver quién especula o espera a ver cuándo se puede vender eso no tiene sentido.

Nueve empresas decíamos, ¿cuántas son en total las que se estarían radicando?

No, en este parque tenemos todavía que reconvertir mucha gente que tiene este terreno porque le salió mal, porque se fundió o lo que sea. Pero tenemos para trabajar más de 30 lotes. Si, en este parque, en el Parque 1 donde estamos ahora, hay tres proyectos de empresas que se van a radicar este año, o sea que van a empezar a hacer sus obras. Pero en el Parque 2, que es el que pudimos agarrar plenamente tenemos 25 empresas que van a radicarse en el transcurso de un año, un año y medio generando una cantidad de puestos de trabajo muy importante para la zona.

El concejal Cíccolo ponía en duda el costo de la tierra del Parque 2 ¿eso se puede tener en claro cuánto vale el metro cuadrado de acuerdo a la ubicación?

No hay nada oculto respecto del tema, incluso haciendo la comparativa de precios respecto a otros parques resultamos ser más caros. Cuando nosotros comparamos contra un parque totalmente establecido como es el de Ramallo, donde se radican grandes empresas, ellos venden a 47 dólares divisa oficial. El concejal no lograba entender la diferencia entre un dólar divisa y un dólar billete, creo que eso yo le pediría que se informe un poco más, que es muy importante eso, es la realidad de nuestro país. Después, Parque de Marcos Paz con la Secretaría de Producción hablé ayer, 30 dólares el metro. Rodríguez pegado a nosotros, 40 dólares el metro. Y nosotros estamos en un valor de 60 dólares, valor oficial. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros como Parque Municipal estamos teniendo un precio no solamente muy competitivo, sino que es un precio para radicar empresas no para especulación. Obviamente si la empresa que viniera comprara para después poner un cartel de venta, digo… el parque nunca tuvo una limitación respecto a eso. Entonces nosotros como Consejo de Administración pusimos una limitante que es: toda empresa que viene tiene dos años para poder hacer su obra, sino tiene la penalidad de tener que pagar la diferencia del valor del mercado de ese momento. Eso no pasó, porque hay terrenos vendidos desde el año 2015, estamos en el 2021 y todavía no hay proyectos entonces, nuestra política ¿qué es? Es mostrar que cada empresa que llegue tiene que construir y los invito a darse una vuelta por el parque 2 en este momento, van a encontrarse con empresas que están trabajando día tras día hasta los sábados, para por ejemplo llegar en octubre a abrir la empresa más grande que va a tener el parque hasta ahora que son 350 empleados, eso suma más que todos los empleados que dejaron en el parque 1 funcionando.

Pero le falta una estructura muy grande al Parque 2, todavía no tiene las calles y le falta terminar ¿toda esa obra quién la va a encarar la municipalidad, el propio parque? ¿Cómo cierra la ecuación?

En realidad la ecuación siempre cierra si uno hace las cosas bien. El parque, cada terreno que se vendió, fue destinado a obras que es lo que marca la ordenanza de declaración del parque, que es lo que marca el objetivo del parque y lo que es la función del fideicomiso. El agua ya está disponible en los lotes, hoy los obradores tienen agua del parque, tenemos cloacas, tenemos residuos industriales, se está tirando la red de fibra óptica y la red de iluminación. Y el jueves pasado, que es una noticia reciente, ya se aprobó en el Ministerio de Producción el aporte no reembolsable para los asfaltos del parque. Acá lo más importante de cuidar los recursos del parque, es que son recursos de Moreno, para que cuando el parque termine todo el excedente del parque va a obras en el municipio cosa que no encontramos respecto a la venta completa del parque 1 que se liquidó prácticamente al cien por ciento y nada fue al distrito. Entonces hoy lo que nos estamos encontrando en el Parque 2 que solamente con las reservas y el 20% de las cuotas que se van a cobrar se hacen todas las obras, el resto que te diría que es el 70% de la venta del parque va destinado al municipio.

«La venta completa del parque 1 que se liquidó prácticamente al cien por ciento nada fue al distrito»

Con respecto al tema de los valores comparativos del metro, lo puede repetir…

Si… básicamente quizás el gran error es que la gente compara con lo que ve en una inmobiliaria de un parque privado. Un parque privado está destinado a ser un parque inmobiliario, es decir, yo vendo tierras para ganar billetes. Ahora, yo lo que hago como parque municipal es destinar espacio productivo para que las empresas se radiquen, entonces los valores que tenemos como parque público, están muy por encima de otros parques públicos. Si está claro, y ahí es donde uno dice que el parque es más barato en ese sentido, nosotros tenemos otra infraestructura. General Rodríguez vende a 40 dólares oficial el metro, nosotros vendemos a 60, pero nosotros tenemos agua, cloacas, industriales. De fondo se ve la planta de tratamiento, el parque tiene cloacas. O sea que nosotros no tenemos acá pozos negros por cada empresa que contamina nuestras napas. Entonces lo que se está haciendo acá, creo que la política fue buena de crear el parque, por eso cuando critican el parque se están pegando un tiro en los pies, como le respondí hace poco a un periodista. El parque está vendiéndose a un precio que corresponde, incluso para el valor de desarrollo de la tierra uno tiene una rentabilidad muy buena como municipio, entonces la crítica es ¿qué podríamos vender a 100 dólares billete el metro? ¡Fantástico! Hacemos como el parque de Florencio Varela que en toda la pandemia no vendió una sola empresa, y no es que no ganó plata. No trajo trabajo para su distrito. Entonces, si alguien me va a juzgar por esta cuestión quiero que lo hablemos bien, o sea, si yo traigo mil puestos de trabajo para Cuartel V y encima el municipio se queda con una rentabilidad de esa venta no veo la crítica.

Nosotros a veces insistimos porque la tierra es pública y los dineros que se recaudan son dineros públicos. A veces no está la información adecuada para la población para saber el costo de la tierra y en que invierte el municipio y cuál es la ganancia que va a tener porque van pasando los gobiernos, uno ve la tierra, ve ahí ese Parque Industrial que se iba a hacer un polideportivo hace unos años y no entiende a cuántos se vende, cuál es el resultado y cómo queda. Porque la tierra en definitiva es de todos los contribuyentes de Moreno.

En realidad hay un error bastante fuerte con respecto a cuál es el verdadero valor que tiene la tierra para el distrito. Dudo muy fuertemente que un vecino de Cuartel V que ahora pasa y se da cuenta que va por trabajar en el parque, está pensando si al parque le quedan uno o dos pesos más de valor de la tierra. Ese valor va a quedar…

Pero hay muchos de nosotros que queremos saber a dónde fue el dinero…

Esa información que perfectamente se puede poner a disposición. Ahora la pregunta es ¿qué se hizo con el valor de la tierra que se vendió plenamente un parque y Moreno no recibió nada? Creo que eso es criticable. Ahora, en una tierra como te estaba comentando recién donde el costo de desarrollo de la tierra es el 30% del valor del terreno, de lo que uno vende. O sea que uno está sacando la rentabilidad del 200% por encima de eso, ¿y a dónde va esa plata? Va al municipio. Acá lo que estamos tratando de hacer es que el fideicomiso dure poco para que no se gaste como hicieron antes. Ocho años de administración del fideicomiso para cerrar un papel que hicimos en un año. Ocho años del valor del fideicomiso son 24 millones de pesos tirados a la basura en una administración, cuando esto debería haberse cerrado en el 2014 con una buena gestión de desarrollo de obras y de papeles, nosotros llegamos y tenemos papeles vencidos. Yo lo que quiero es dejar tranquila a la gente y al Concejo Deliberante que me va a llamar cuantas veces quiera y voy a ir, no tengo ningún problema. Se está cuidando el valor de la tierra, se está cuidando el destino de la tierra. De nada tiene sentido que esta tierra esté vendida, pero esa tierra no tiene una empresa, no paga tasas, no genera trabajo y principalmente, es tierra que si después se pone a la venta le estoy dando el negocio inmobiliario a un privado cuando debería haber sido beneficio para toda la comunidad de Moreno.