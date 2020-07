0 shares







EN LA VOZ DE LA CONSEJERA ESCOLAR LORENA CÁCERES –

Llega el edificio de la calle Victorica. Destino: la oficina que presta su colega Abel Quiróz para que tanto ella como su par Silvina Pérez cumplan parte del trabajo que les asignó el pueblo de Moreno a través del voto popular.

Lorena Cáceres cruzó el tiempo de espera, reacomodamientos y etcéteras. Toma lugar como oposición, Juntos por el Cambio, y pide expedientes para saber qué disposiciones se votan. En este significante estadio podríamos encontrar varias respuestas: «Lo principal es no poder considerar el trabajo, poder participar de las acciones que lleva el Consejo, poder tomar nota y leer los expedientes como debería ser para cualquier consejero, todos tenemos el derecho de visualizar cualquier cuestión que queramos hacer, y es lo que más me genera enojo, por decirlo de una manera, que no abran el juego como se dice vulgarmente en los barrios, en lo que podamos todos trabajar y cooperar con nuestras actividades y funciones, desde venir acá y que ni te abran la puerta ni que te participen de nada, mucho menos que te den una información que vos estás solicitando para poder hacer un trabajo como corresponde, si nuestro trabajo es de control y no se da ni se dio en ningún momento.

¿Quién le niega los expedientes y por qué se los niegan?

Nosotros en las primeras sesiones, cuando veníamos y buscamos la orden del día para visualizar todos los expedientes que deberíamos aprobar o no, desde esa estructura se habló con María Gónzalez para ver si me podía dar los expedientes de infraestructura, que de hecho una sola vez pude verlos muy rápido porque también se tenían que ir. Después los expedientes de Tesorería o Presidencia que se lo pido a Nair Gómez, me dijo en principio que esperara que me los iba a dar luego pero nada de eso ocurrió. Luego en una sesión me manifestó que lo tenía que hacer de forma escrita y mano alzada porque no tenemos computadoras y de todas manera no recibí ningún tipo de respuesta y la verdad que así seguimos. Hay algunos consejeros que en la sesión manifestaron que no tenían ningún inconveniente porque entraban a la oficina del Tesorero y podían agarrar los expedientes, leerlos e inclusive hacerles fotocopias para llevárselos a sus casas y estudiarlos, a mí en lo personal y al resto de mis compañeros de bloque y en el caso de Ramón Vera, le pasó lo mismo. No nos pueden negar a esa información

Realmente es notable que se tenga que pedir por escrito un expediente porque ustedes son consejeros escolares, si bien en la distribución de roles y cargos no hay un equilibrio, son consejeros escolares con vocalías y para levantar la mano uno tiene que saber que está votando

Exactamente, eso es lo que yo le comento a los vecinos, a los docentes o a quien me consulta. Porque nosotros no venimos al Consejo a dar sesión y yo le respondo y lo vuelvo a repetir ahora, que la única herramienta que tenemos que es constitucional, que es democrática, es no dar quórum porque es lo único que podemos hacer cuando no recibimos del otro lado la información que necesitamos.

AUDIO 1 CACERES

¿Analiza como probable que esta negativa surja de su pertenencia, Cambiemos, la Intervención, las muertes de Sandra y Rubén y todo lo tuvo Moreno desde el 2 de agosto de 2018 hasta diciembre de 2019?

No voy a ser ingenua porque sino le estaría faltando el respeto a todos los que están escuchando, creo que hay algo de eso. Pero también creo que es el momento de borrar cualquier tipo de asperezas y trabajar juntos, independientemente de la ideología de cada uno de los que formamos parte de este cuerpo. Es momento de abrir el juego, ninguno de los cuatro consejeros del bloque de Cambiemos, y Ramón Vera que es de Unidad Ciudadana, tiene la posibilidad de ocupar ningún cargo para transparentar las acciones, que cada uno de nosotros sea controlador del otro. Cuando se apropian de todos los cargos por algo debe ser y lo voy a seguir sosteniendo, se podrían haber limado todas esas asperezas de poder sacar adelante todos los problemas que tiene el Consejo Escolar y que los ha tenido durante muchísimos años, pero creo que desde el principio cuando se aceptó la permanencia de la consejera Parentti, desde ese momento hasta ahora se nota más el enojo, la bronca que han tenido por la Intervención más que el deseo por trabajar mancomunadamente con todos las personas que forman parte del Consejo Escolar.

En su declaración publica a través de la red social habla de la designación de un familiar directo de la Presidenta Mónica Beltrán, ¿por qué?

Nosotros fuimos a una de las reuniones, donde tomamos jura aunque no era lo que queríamos, pero entendíamos que era lo que necesitábamos para seguir trabajando. Pensábamos que de esta manera íbamos a alivianar la tensión que había dentro del Consejo y dentro de esa sesión también hubo varios enojos y la verdad que fue un momento de tensión, siempre había del otro lado de la puerta gente manifestándose, gritándonos y la verdad que trabajar así en un lugar donde hay una cuestión de violencia a mi me genera temor, entonces me levanté y me fui, detrás mio se fueron otros consejeros, en el caso de Silvina Pérez. Cuando ellos quedaron solos (cinco sobre diez consejeros) armaron todas las comisiones, sin incluirnos a nosotros. Creo que soy la cuarta vocal, porque todavía no nos han dado los libros de acta que solicitamos en todas las sesiones. En la sesión siguiente descubrimos que había Secretario Administrativo y nosotros no lo sabíamos. Y es de público conocimiento que la señora, ni siquiera sé su nombre, es la hermana de la Presidenta.

AUDIO 2

¿Usted tiene oficina en el Consejo Escolar?

No, la solicité pero hay una parte del edificio que no le han devuelto al Consejo Escolar, pero la señora Beltrán tiene su oficina, María González tiene su oficina, Liliana Ojeda tiene su oficina, también Ramón Vera, y hay una sola oficina que en su momento se la habían asignado al consejero Abel Quiróz que él muy amablemente nos presta a Silvina, a mí y a Carlos Lana que por el tema de la pandemia no está pudiendo concurrir. Si no nos prestan oficina, no podríamos venir.

¿Qué sabe de las obras de infraestructura? ¿Tiene detalles de la compra de pintura?

Con respecto a las obras no aprobé ninguna disposición de pago para obras porque no he podido ir a ninguna escuela. Me ofrecí con María González (responsable de Infraestructura) además de ser la Secretaria del cuerpo, de ir a acompañarla para poder ver las obras y no he podido, no fui participada. Con respecto al tema de la pintura, que es un tema bastante importante, hace 25 días que estamos pidiendo información, se compró pintura por más de 4 millones de pesos a dos proveedores, después los kits de protección contra el Covid que también es un monto importante que no sabemos a quién le compraron, no hemos visto las boletas, no sabemos que es lo que se compró, no sabemos la cantidad. No voy a decir que está mal que se compre y se pague, si eso es lo que dispone la Provincia, lo que quiero saber es a quién le compran, por cuanto, porque cantidad, a quienes vamos a llegar con ese tipo de material o a que escuela vamos a beneficiar. Hay muy poca información y lo que más me preocupa es que se le compre a un proveedor que es de infraestructura de acá del Consejo que viene haciendo obras desde la época de la Intervención y que no se le ha dado la posibilidad, porque tampoco se ha transparentado eso, a los grandes proveedores de pintura que tiene la Municipalidad de Moreno, que han sido pilares en la economía local no sabemos si a ellos se le ha dado la posibilidad de participar porque no nos han dicho y no nos han dado esa respuesta. Son más de 4 millones de pesos, casi cinco, entre pinturas, materiales de protección y no sabemos absolutamente nada

Hay pinturerías grandes en Moreno, tiene que ver la cotización de los valores para saber si se pudo comprar más pintura o si se seleccionó esos proveedores porque vienen hace tiempo trabajando en el Consejo Escolar

Yo soy Maestra Mayor de Obra, no ejerzo, pero la verdad algunas cuestiones técnicas las conozco y he sacado la cuenta de la cantidad de pintura que deben haber comprado por esos montos. La verdad que tenemos para pintar todas las escuelas de Moreno ida y vuelta, más de dos veces, más las que se pintaron en la Intervención o en la gestión anterior porque la verdad que nosotros tenemos información de las escuelas que ya se han pintado en el último periodo de la Intervención pero bueno, si yo no puedo ver lo que otro me dice, me cuesta mucho entender y poder darle claridad.

AUDIO 3 CACERES

La propuesta del oficialismo es: crean en mí que no estamos haciendo nada malo sin mostrar papeles ¿es un acto de voluntad?

Es así y la verdad que a mí no me alcanza. Soy una mujer de fe pero creo en lo que veo y las palabras se las lleva el viento, yo creo en los papeles, en las instituciones y creo en la ley. También confío en las buenas voluntades pero hay que demostrarlas porque, la verdad, el camino al infierno también está lleno de buenas voluntades.