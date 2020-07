0 shares







ALIANZA ConVida20 –

Buscar transformaciones, partiendo de las bases. Debemos cambiar de raíz todo el sistema. «…articularnos personas, organizaciones de todas las

procedencias, para incidir, movilizar y producir análisis de cara a la construcción, desde la base de los movimientos populares, de una sociedad que favorezca la vida humana y ecológica en medio de la pandemia y después de ella”

La Alianza ConVida 20, nombre que contextualiza la lucha social que desean impulsar en el marco del Covid19. Se conectaron 57 personas representantes de unas 50 organizaciones de 16 países de América, Europa y Oceanía.

Gerardo Duré, militante y referente de Moreno, protagonista histórico de los Seminarios de Formación Teológica, fue el encargado de presentar los nueve temas que se convertirán en Comisiones de Trabajo:

1) Deuda externa, no pago o moratoria.

2) Renta básica universal, una exigencia de justicia laboral; 3) Patriarcado: mujeres, equidad y violencia de género.

4) Crisis climática.

5) Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

6) Migraciones: causas, efectos y derechos de las personas migrantes.

7) Construcción de paz, No Violencia y Antimilitarismo.

8) Cibertecnologías: poder mediático y geopolítica.

9) Las cuatro “T” Tierra, Techo, Trabajo y Trascendencia.

Hizo la apertura del encuentro virtual el obispo mexicano de Saltillo, y copresidente de “SICSAL Oscar Romero”, Don Raúl Vera López, quien enfatizó en la necesidad de “articularnos como pueblos para buscar transformaciones, partiendo de las bases”; enfatizó que el objetivo de SICSAL no es tanto liderar la Alianza, sino poner a andar una red de redes para que, quienes participen, determinen el rumbo a seguir.

Maricarmen Montes, de “Mujeres para el Diálogo”, también de México, habló de los objetivos de la Alianza: el utópico, ya sellado con el martirio de Monseñor Romero “debemos cambiar de raíz todo el sistema”. Al corto y mediano plazo se trata de “articularnos personas, organizaciones de todas las procedencias, para incidir, movilizar y producir análisis de cara a la construcción, desde la base de los movimientos populares, de una sociedad que favorezca la vida humana y ecológica en medio de la pandemia y después de ella”.

Ana María Lozano y Abilio Peña, de Colombia, señalaron que las nueve Comisiones de Trabajo pensarán acciones concretas de movilización, incidencia política, producción de análisis, publicación de artículos y comunicados. Se convocará a reuniones mensuales en las que, las

Comisiones, irán desarrollando cada vez un tema; estas reuniones virtuales estarán abierta a quienes deseen participar. Varias organizaciones y redes presentes ya lideran diferentes temas, la idea es que la alianza las apoye en ese liderazgo; por ejemplo, el Observatorio para el Cierre de la Escuela de

las Américas (SOA WATCH), el Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC), la Red Continental Cristiana por la Paz (RECONPAZ), entre otras.

Se buscarán encuentros con la Comisión Post Covid organizada por el Papa Francisco, también, con el Pacto Ecosocial del Sur y con Noam Chomsky quien hace parte de la Internacional Progresista.



Al final, la copresidenta de “SICSAL Oscar Romero”, Rvda. Emilie Smith, cerró con una cita del Popol Vuh, texto sagrado de los pueblos Mayas que da cuenta de la dimensión trascendente que atraviesa esta nueva apuesta:



“ ¡Oh tú, hermosura del día! ¡Tú Huracán, tú Corazón del Cielo y de la Tierra! ¡Tú dador de la riqueza, tú dador de las hijas y de los hijos! … que no encuentren desgracia ni infortunio, que no se introduzca el engañador ni detrás ni delante de ellos. Que no caigan, que no sean heridos. Que

no caigan en la bajada ni en la subida del camino. Que no encuentren obstáculo ni detrás ni delante de ellos, ni cosa que los golpee… que sea buena la existencia de los que te dan el sustento y el alimento en tu boca, en tu presencia” . . . Popol Vuh.