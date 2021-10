Las calles de Moreno: tema local con más de dos décadas de abandono

Moreno tiene alrededor de 16 mil calles. De ese número total 10 mil son de tierras. Solo 3 mil pueden tener el título de calle, transitable, en condiciones.

Con la asfaltera municipal, que integra el paquete de capitalización del Estado, asfaltar una calle con material bituminoso cuesta 1 millón de pesos. Hacer una arteria de hormigón, perdurable en el tiempo, está valuada en más de 3 millones de pesos.

La empresa de transportes La Perlita ya entregó al Municipio de Moreno todo el asfalto caliente de este año, tal lo establece el contrato en vigencia.

Este cuadro explica una frase sincera, honesta y franca de la Secretaria de Obras Públicas, la ingeniera María Giménez, al momento de asumir el cargo en febrero de este año y hablar con la Jefa comunal: «El abandono es desesperante».

La calle es mucho más que la transitabilidad. La ausencia de la calle es la pérdida de derechos, el abandono, la invisiblización de las comunidades.

María Giménez habló con Desalambrar de lo real y lo posible, sin desconocer de modo alguno que los reclamos son legítimos pero cuestionando, con respeto, algunas críticas exacerbadas:

¿Contame en un minuto que le dijiste a la Intendenta cuando asumiste el cargo de Secretaria de Obras Públicas?

Miraba a Mariel y le decía, esto es desesperante. Estamos calculando alrededor de un millón de pesos por cuadra asfaltada, por lo menos más del doble en cuadra por hormigón. Uno piensa en cordón cuneta, pero por ahí son tres o cuatro millones, estamos hablando de un monto muy alto en una cuadra de hormigón integral hecho por una empresa porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer una obra de una calle de hormigón a nivel de capacidades de la administración municipal. Le digo: esto es desesperante, desesperante porque no hay forma de responder a todos los reclamos que son válidos, porque es mucho tiempo de abandono, mucho tiempo de reclamo de los vecinos y las vecinas. También nos costó poner todo el parque de maquinarias en pie, reparar era entre 5 y 6 millones de pesos, comprar una maquinaria estamos hablando de 20 millones de pesos. Ocurre que los vecinos /as no quieren que pase la máquina, quieren asfalto.

Entonces se impone definir prioridades, tener una planificación pero contar con el presupuesto, ¿lo pueden hacer?

Empezar a hacer toda esa combinación entre el reclamo, la planificación, el dinero que vos tenés, el que te dan de Provincia, el que tenés con nuestra administración que se ha aumentado mucho la recaudación. Ya estamos pudiendo resolver muchas cosas desde la plata de administración que nunca alcanza para el estado que está Moreno, pero podemos arreglar una máquina, asfaltar calles, darle de comer a esa planta asfáltica que tenemos, que tiene que ver con ponerle áridos, combustible, poner asfalto que es este combustible, y todos los días planificar estas tres o cuatro cuadras, a veces un poquito más, a veces un poquito menos por día y por dónde vamos. Y eso lo charlamos muchas veces con los delegados, y a su vez acompañamos todas esas obras que son con fondos tanto municipales como provinciales o nacionales, las tenemos que estar también observando, acompañando, hablando con los de la obra, con el jefe de obra.

Controlando… Martín Fierro, vamos a un caso. Se hace el asfalto, al poco tiempo se levanta el asfalto.

Sí, se levantó.

La semana en la calle Portugal, se está haciendo la obra que financia Provincia, se descargó el hormigón y a las pocas horas llovió intensamente. La pregunta ¿si es poco el recurso, cómo se optimiza el mismo? Dame una respuesta sobre la calle Martín Fierro y Portugal.

Con Martín Fierro se levantó una pequeña estructura de hormigón que estaba rota, la levantamos y pusimos asfalto, teníamos un problema hidráulico y se levantó antes de tiempo. También estas cosas suceden, suceden cuando este tipo de obras la hace el municipio y cuando las hace una empresa también. A veces critican de mal manera o hacen una crítica a la mano de obra municipal, y también nosotros recibimos muchos elogios de cómo estamos trabajando en cuanto a la realización de asfalto, me lo dicen inclusive del sector privado, ‘que bien están trabajando’, ‘yo vi el asfalto que hiciste, de dónde sacaste esa mano de obra calificada’.

¿La mano de obra es municipal?

Sí, es municipal. Y hemos formado, y algunas personas han venido sobre todo los responsables de la planta vienen del sector privado y están enseñando a trabajadores y trabajadoras muy jóvenes que van adquiriendo rápidamente el trabajo que es tirar asfalto en una calle.

Con recursos propios ¿qué cantidad de calles se pueden hacer? ¿Eso lo tenes diagramado, sistematizado?

Diagramamos, dijimos que son más o menos TRES o CUATRO cuadras por día con la asfaltera que tiene esa capacidad, quizás un poquito más de poder elaborar ese asfalto, pero nosotros también no solamente es la capacidad del asfalto sino también, son los camiones, la terminadora que es la que aplica el asfalto, los rodillos, la mano de obra.

¿Esa maquinaria la tiene hoy?

Las terminadoras son alquiladas.

¿Cuánto sale alquilar una terminadora?

Tres millones de pesos por mes.

No hay dinero que alcance…

No, no hay dinero que alcance.

Como le dijiste a Mariel Fernández, es desesperante ¿no?

Es desesperante porque uno intenta todos los días con mucho compromiso y mucho equipo, que todo esté mejor y no pueda llegar a realmente encontrarse y pelear por un Moreno mejor, y que los vecinos y las vecinas empiecen a volver a sentirse bien. Salir a la calle y que tengan una buena calle y todos los días te demuestra que no alcanza, porque si bien que son las grandes satisfacciones que uno tiene cuando un vecino te dice ‘gracias’ o ‘gracias por escucharme, ‘por lo menos viniste y nos escuchaste’. Uno hace sencillas cosas como ir y juntarse con vecinos o dar la cara. Y a mí no me gusta prometer ‘si, te lo vamos a arreglar la semana que viene’, ‘la semana que viene asfaltamos’, cuando yo sé que no se va a poder asfaltar la semana que viene, entonces lo que hicimos es empezar a planificar los asfaltos y empezar a decir la semana que viene vamos por acá. Y todas las semanas nos juntamos y decimos ‘la semana que viene seguimos por este lado, la otra semana la terminadora pasa de Álvarez a la Reja y de La Reja después se va a Bongiovanni…’ y ahí estamos con esos dos frentes de trabajo que es lo que nosotros podemos hacer hoy.

Se le compró a la empresa Roza Hermanos los insumos para la asfaltera, ¿con eso se asfalta o faltan otros materiales que debe adquirir el Municipio?

Eso es solamente el combustible que se le llama asfalto al combustible. Después necesitamos los áridos.

Además de los 76 millones de pesos que le compramos el combustible a esta empresa que es Full Oil y tiene otro nombre, que es TN Asfalto CA30. Además los áridos, ¿necesitamos 100 millones de pesos para hacer 90 cuadras? ¿Sería así más o menos la proporción?

Exactamente no sé si te puedo decir eso. Lo que hicimos con esa compra fue que vinieron 200 millones de pesos de uno de los programas de Provincia y nos dejaron destinarlo a la compra de insumos para la planta.

¿Hubo un permitido ahí?

No, en realidad son fondos que a vos te permiten que el municipio puede definir, obviamente te tiene que autorizar según la obra. En Provincia vos presentás un proyecto, te empiezan a decir qué mejorar y qué no, y nos permitieron poder comprar los insumos que era algo que nosotros calculábamos que por mes íbamos a gastar 25 millones de pesos. Obviamente que después eso aumenta, pero más o menos habíamos calculado para esa cantidad de cuadras 25 millones.

Son treinta cuadras a 25 millones de pesos

Claro, más o menos alrededor de esa plata. Entonces cuando vino este fondo lo hablamos con la Intendenta, y a veces vienen 200 millones y vos decís ¿qué hago? Hago más cuadras de asfalto, mejoro una instalación, empezás a resolver, qué haces, aprovechás para hacer algo de hormigón, que muchas veces hacemos eso. Por ejemplo, Lisandro de la Torre y Shakespeare son de hormigón, lo mismo que San Emilio, son cuadras que cuando viene plata de Provincia aprovechamos para hacer cuadras de hormigón que no tenemos la capacidad para hacer ese tipo de obras. Pero en ese caso, resolvimos comprar tanto áridos como combustible para poder acopiar para asfaltar y tener y estar tranquilos en cuanto a lo que es poder realizar asfaltos.

Las 200 toneladas de asfalto caliente que debe entregar la empresa La Perlita por mes, ¿está al día o ya entregó lo que corresponde a todo este año 2021?

Con La Perlita, que es algo que también el Concejo Deliberante lo está reviendo, la cantidad de material de asfalto son 200 toneladas por mes. Ellos nos adelantaron, ya terminamos este año. Este año ya cumplieron. Cada 15 días tenemos reuniones de trabajo, de coordinación y vamos viendo los recorridos que tenemos mayor conflicto. Conflicto es el estado de las calles y por lo tanto los vecinos como los choferes se quejan. Se corta el servicio, o lo cortan los vecinos o lo cortan los delegados. Entonces vamos viendo.

Eso se mantiene todas las semanas casi invariablemente, un corte de servicio.

Esta semana creo que no hubo, pero la semana pasada sí. Entonces vamos viendo cuál es el mayor conflicto y cómo lo vamos resolviendo. Vamos resolviendo qué material. En el caso de estas 200 toneladas, como son dos cuadras nomás, son muy poco. O lo usamos para bacheos o resolvemos una parte de un recorrido y lo demás lo agregamos nosotros con nuestra planta. Por ahí hacemos 6 cuadras de las cuales, dos fueron con el aporte de La Perlita.

Pero La Perlita cumplió…

Sí cumplió, con esas 200 toneladas sí, cumplió.

Moreno tiene alrededor de 16 mil calles. 10 mil son de tierra, y 6 mil de asfalto. ¿Cuántas de esas 6 mil están en condiciones?

No lo tengo censada calle por calle. Pero cuando uno considera calles asfaltadas… yo creo que menos de la mitad.