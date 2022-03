«Las clases comenzaron con graves problemas de infraestructura»

Docente, militante de Tribuna Docente en La Multicolor, desde el pasado 10 de diciembre, representa a la izquierda en el Concejo Deliberante. Lorena Pereira, Partido Obrero en el FIT -U, no duda en calificar el inicio de clases «como una situación con graves problemas de infraestructura» y agregó al respecto: «Según una publicación de este medio, había 38 servicios educativos con problemas pero nosotros tenemos que son más. Por ejemplo, en la Secundaria 42 se está dando clases en un pasillo por lo tanto ahí hay un faltante de aulas. En la Secundaria N° 23 se arreglaron los techos en dos oportunidades pero de manera provisoria, pero por las últimas lluvias volvió a ingresar agua en los pasillos. Hay muchos servicios que trabajan con aulas modulares, sabiendo lo conflicto que significa eso, sin olvidar el faltante de aulas. El año pasado se registró un faltante de 400 aulas en Moreno, por supuesto que no se hicieron 400 aulas en el distrito. Luego, por nuestro ordenamiento, hay varias escuelas que necesitan de la construcción de edificios, la Secundaria 56, la 37, la 42, por lo tanto vemos que fue un inicio de clases bastante complejo por la situación de infraestructura, pero además las escuelas no presentan los 12 puntos de habitabilidad que son los que se requieren para tener escuelas seguras, por lo menos.

Los 12 puntos innegociables no se cumplen desde el año 2011. Fue un compromiso sindical y social asumido tras las muertes de Sandra y Rubén, alcanzar ese piso. ¿Cómo definís la orden jerárquica de abrir las escuelas aún sin contar con puntos básicos?

Bueno, el gobierno de Kicillof plantea la apertura de las escuelas aún sin tener las condiciones edilicias. Eso sucede en Moreno y en todos los distritos donde pudimos hacer un relevamiento, incluso en los distritos donde conduce La Multicolor (SUTEBA) hoy se produce una jornada de lucha, denunciando las problemáticas en las escuelas. Denunciamos que las obras debieron hacerse antes del inicio de clases y sostenemos que el Fondo Educativo debe utilizarse en forma total para reparar, acondicionar y reparar la infraestructura.

¿Y cuál es el papel y misión de SUTEBA, el oficialismo, la Celeste?

Está totalmente alineada al gobierno de Kicillof, defiende esa gestión y también la de Mariel Fernández. Esto hace que el gremio no salga a luchar por las condiciones laborales y edilicias de los docentes y también por los chicos que están recibiendo la clase en un pasillo, como ocurre en la Secundaria 42.

