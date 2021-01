8 shares







NO SE OPONEN AL PROYECTO PERO SI AL LUGAR DONDE SE QUIERE EMPLAZAR LA PLANTA DE LA BASURA-

Una cuestión geométrica, un triángulo de una hectárea disminuye los espacios de funcionalización. Si, como dijimos en notas anteriores, 10.000 metros cuadrados en 2021 son menos que los 15.000 metros cuadrados que se exigió en 1999 para la Planta de Transferencia en Cuartel V.

Segundo eje: la obra hidráulica y pavimento en la calle Don Bosco, que conectaría a Ruta 25, es tan central no sólo para el emprendimiento sino para las comunidades de la zona.

Tercer aspecto: la acción – reacción de los barrios puede definirse como una búsqueda de episteme, saber y conocimiento teórico – científico que puede hacer tambalear la medida estratégica de la Intendenta de Moreno.

Marcela y Marcelo, habitantes de dos barrios aledaños al proyecto, explican y ofrecen los argumentos del rechazo:

1- Decimos NO al emplazamiento porque es una zona altamente poblada

2- El NO porque muchas familias están pagando sus viviendas, asumieron compromisos, cumplieron con los requisitos que el propio Municipio definió y no quieren alteraciones o cambios en la zona ya urbanizada

3- NO a la Planta de Transferencia porque el Municipio no puede sostener hoy el ordenamiento y recolección de la basura

4- NO porque la vida de los niños, niñas y niñes no se negocia; que van a entrar y salir 400 toneladas de basura por día no lo cree nadie

5- NO porque todos/as son gente común luchando por un bien común: la salud de las personas que viven en los barrios aledaños al emprendimiento

6- NO porque hay un número significativo de abogados /as que asesoran a las familias y que encuentran falencias o faltantes en el proyecto de la Intendenta en ese lugar geográfico.

7- NO porque parece muy importante lo que hay detrás del paredón (muro perimetral del Parque Industrial) y del lado de afuera parece que nada importa.

8- NO porque el propietario de la Estación de Servicio Axion (sobre Ruta 25), que sería el dueño del parque industrial, habría rechazado la instalación de la planta de transferencia de la basura y por ello estaría sufriendo prácticas extorsivas que salen del gobierno municipal.

9- NO porque en la zona los habitantes carecen de agua corriente, cloacas y asfalto.

10 – NO porque un proyecto así, que es contaminante, no se impone políticamente