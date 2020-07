0 shares







OLLAS, BOLSONES y UNA PROPUESTA MÁS AMPLIA

Enrique Elías, docente, militante, delegado gremial, es palabra reconocida y autorizada en el ambiente educativo. Reconoce la territorialidad y trabaja en el corazón de Villanueva. Su fuerza y conocimiento tienen siembra y cosechas. ¿Qué título tiene la educación en pandemia y encierro?

¿Qué demuestran estos casi 130 días de aislamiento?

Puso en relieve lo que aprendimos ante educadores, muy sorprendido de lo que hemos aprendido y para para qué nos formamos, no por una cuestión de un sacerdocio, realmente puso en evidencia lo que hemos aprendido, en estos tiempos hemos estado poniendo títulos a estas pedagogías…

No es Freire la pedagogía del oprimido pero si la opresión está en el lugar que durante muchos años dirigentes sociales y políticos iban señalándola, bueno la pandemia puso no en relieve sino en superficie esta estructura

Es como el cuento del Traje del Rey, durante años de estar en Villanueva es realmente poner en verdad cual es el estado de situación. Hubo años en que las cosas han mejorado para el resto de lo que era el pueblo argentino, la situación y crisis que venía del 2001,2002, el golpe del neoliberalismo tan profundo, pero hubo lugares como Villanueva que la presencia estatal era mínima, pero se demostró también el estado de organización ante situaciones como éstas, donde no hay chamullo donde realmente se sobrevive; la supervivencia hace que saque lo peor y lo mejor

Y en esa supervivencia, ¿que son los bolsones?

Es lo que mínimamente corresponde, es una parte principal para ver cómo se sigue al otro día, pero es re contra necesario. La verdad que la gente entendió. Ahí podemos decir que la situación está tan fulera que si no contábamos con esa asistencia del Estado iba a ser un desmadre

Bueno, ahí el bolsón es el SAE y entonces yo no creo que haya aparecido la discusión en los niveles apropiados pero se pide la totalidad de la matricula escolar que sea SAE mientras hay un cupo SAE, que en Moreno es el más alto dicho por Hernán Borghi que tiene el 75% lo que habla de la pobreza en Moreno respecto a otros municipios que no reclaman lo que desean o lo que merecen. Pero es una discusión respecto al bolsón, que es necesario es indudable ahora ¿no llega a todos, o sí?

No le llega a todos. Ahora, a partir de la última entrega pudimos cubrir un poquito más. Pero en nuestro caso, es una situación especial, creo que tiene que haber una universalización. En nuestro caso teníamos comedor y afines del 2017 se levantó, porque hubo otras situaciones en el medio, hubo denuncias de corrupción en el Consejo Escolar y eso también tenía que ver con el servicio alimentario, no sé por que razón en ese mismo momento se levanta también el comedor que teníamos en la escuela secundaria, que muy pocas lo tenían y era re necesario en nuestra comunidad, dado el crecimiento, la demanda era tremenda. Hoy es necesaria la universalización del comedor pero esto también como una parte más, de lo que es la alimentación sana, la permanencia que tiene el pibe dentro de la escuela y el rol que tiene la escuela en la parte que también es pedagógica como la nutrición de un pibe/a.

El Grupo L maneja gran parte del SAE, ¿te merece algún análisis o comentario?

Bueno, esas son cuestiones que tendrá que ver la gestión. No solo involucra al tema de los proveedores, sino también el frente de un lado, del otro, también el personaje este como Ramón Vera que es el paladín de la transparencia y demás, y es un tipo que fue denunciado por casos de corrupción muy concreta cuando él era proveedor. Con respecto al Grupo L, ya viene del tiempo de la Intervención, hay que ver qué tipo de inconveniente causaría también, yo no sé la parte administrativa y legal de todo esto, obviamente que si hay empresas que se enriquecen, pueden venir otras empresas que tengan que ver con carácter local u otra transparencia…

Acá la explicación que se dio es que solamente las grandes empresas tienen espalda para proveer de 83 mil bolsones, de hecho esta pregunta viene de la mano que no era al Grupo L al comienzo de la municipalización del SAE, eran empresas de Pilar elegidas a dedo que luego no pudieron responder a la demanda

Y si, termina siendo esa dinámica la que termina avalando de alguna manera esta práctica que llevan adelante, la verdad que yo no lo entiendo porque no soy parte de la gestión ni de Estado que administra y planifica y elabora estrategias en ese sentido

Y sobre la infraestructura en las escuelas ¿qué información tenés?

Está frenado yo sabía que había un plan que era Escuelas manos a la obra, que iba a tomar como 50 escuelas acá en Moreno por un concurso, empezaron con algunas no creo que más de diez, muy retrasado. Y en el caso de nuestra escuela, es un baluarte del olvido, la 32 está abandonada desde el 2015 y ha pasado toda una gestión de Vidal, finales de Scioli, empezó esta y ahí esta con su cartelito. Cuando se vuelva a iniciar las “clases” normales con los pibes no van a poder empezar porque también hay todo un desgaste cuando no se utiliza

Eso es la falta de mantenimiento

Exactamente, no estar ahí. en nuestra escuela se hizo una olla popular, la gente está sin laburo, pocos están en blanco, es muy fuerte el tema del hambre entonces en este Comité de Emergencia (Trujui) voy hablando como docente si se puede hacer una olla popular y lo que puso en relieve fue el tema de la capacidad de la escuela. En la escuela no se podía hacer nada porque no tenía solucionado el tema del gas, y también hablamos de esto. Se estaban haciendo ollas populares entendemos que para la gente también era muy jodido estar en un ambiente sufrido, en pandemia, uno trabajando y también pensando en la situación de precarización en la que uno tiene que laburar ¿porque no pueden ser las escuelas que abran sus puertas a las ollas populares? donde no están los pibes, están las cocinas, utilizar esas escuelas, un lugar respetados por todos, neutral y de paso poder hacerles un arreglo que necesita.

Y que pasó con esa propuesta, era casi de cajón. Cuando se inunda Catonas, por ejemplo, se abren las escuelas

La escuela, no porque es una cuestión simbólica, es el primer lugar donde la gente va acudir cuando tiene algún tipo de problemática, hablamos de la comida, de los disgustos, de una situación de pedido de justicia, en ese caso las escuelas están ubicadas estratégicamente en cada barrio, tienen una referencia en la población y la infraestructura adecuada para resolver esas cuestiones, no que la gente esté padeciendo en las ollas de los distintos barrios. Hemos hablado esto con el Comité de Emergencia, con las autoridades educativas de Moreno, creo que también llevaron esa propuesta a Provincia y no hubo ninguna resolución, tendría que ser de cajón, tendría que utilizarse esta logística para poder laburar y tener de alguna manera una ardua planificación con las escuelas, las ollas y poder hacer una tarea extra que puede ser un poquito más fácil, esto pone en relieve que las escuelas tampoco pueden utilizarse porque no están en condiciones