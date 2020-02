0 shares







Sólo tres días hábiles y las clases comienzan. Dónde están los riesgos y qué hizo hasta hoy la Provincia de Buenos Aires. Resulta significativo que los servicios que están con dificultades relevadas por el nuevo Consejo Escolar no integren la lista que armó la Provincia de Buenos Aires y que, según palabras de la presidenta Sonia Beltrán, es inmodificable. Es la máxima autoridad del cuerpo colegiado quien mencionó tres escuelas en riesgo. La Secundaria N° 7; la Primaria N° 8 y la Secundaria N° 36. Si solo son tres sobre 192 servicios, ¿no puedo resolver la Provincia este riesgo?

Pregunta de recorrido, ¿qué dejó hecho o sin realizar la Avocación del Consejo Escolar y el plan de obras de Vidal?

Juan Fernández fue la voz de respuestas en el mismísimo Comité de Crisis y ante la prensa local. Cuenta con detalles de las obras (un informe que se entregó a las autoridades en el mes de diciembre), y expresa algo más que detalles: «La Escuela N° 7 que está en barrio Satélite es muy vulnerable a cuestiones delictivas. En varias oportunidades se produjeron robos, incluso parte de la obra eléctrica. Lo que hizo la Avocación fue coberturas, instalación eléctrica, gas y algunos arreglos de herrería. Insisto que es una escuela muy vandalizada y no sé cómo está ahora. Con relación al agua nosotros la dejamos con el certificado de potabilización».

Vamos a la Primaria N° 8 de Villanueva, otro servicio que está en riesgo de inicio según la afirmación de la Presidenta del Consejo Escolar. Recuerdo que se hizo un murallón luego de una pelea entre narcos

En todo el período de emergencia lo que se hizo allí fue la cobertura completa (techos), sistema eléctrico completo, el gas y los controles de agua. Además se pintó en planta baja (Primaria N° 8) y primer piso (Secundaria N° 32), trabajó que realizó la cooperativa del barrio. Por los hechos que describiste en la pregunta y la exigencia de la comunidad, realizamos todo el muro perimetral. Se está haciendo el edificio de la Secundaria N° 32, allí tuvo un problema financiero la empresa, desde la Avocación intentamos que una cooperativa continuara para no llegamos a tiempo. De cualquier manera el edificio está muy avanzado y tal vez con poco dinero se puede poner en funcionamiento.

¿En qué condiciones dejó la Avocación la Secundaria N° 36?

Comparte edificio con la Primaria N° 32 en Bongiovanni. La parte de la Secundaria N° 36 está hecha a nuevo, instalación eléctrica, pintura y cobertura, una obra integral. Lo que queda en construcción es la parte nueva que estaba muy avanzado hasta que dejamos la Avocación.

¿Hicieron un listado de la cantidad de escuelas que pintó la Intervención? Antes de hacer las refacciones básicas, para no enmascarar los problemas

Vos recordarás que se hizo el acta de los 12 Puntos y nosotros tuvimos como premisa los tres de aseguramiento, gas, electricidad e infraestructura, también el agua que es algo corriente pero debe estar controlada. Primero hicimos las cuestiones importantes y dejamos para el final el embellecimiento y casi estoy seguro que pintamos más de la mitad de las escuelas. En muchos casos le entregamos a las comunidades todo el material, hablo de más de 152 escuelas sobre un total de 192.

Si todas las escuelas de Moreno tienen los tres puntos básicos, ¿cómo entiende que el actual gobierno provincial envía un listado de edificios donde todos ya cuentan con lo previsto en el programa Escuelas a la Obra de Kicillof?

Esa pregunta habría que hacérsela a las nuevas autoridades. La verdad que me sorprendió cuando lo vi porque puedo contar detalles de los 192 edificios, incluso muchos de los elegidos están con obra nueva y con esto no digo que no faltan cosas. Aprecio el criterio de que los fondos que lleguen a Moreno sean aplicados en realizar lo que nosotros no pudimos hacer. Recuerdo que en el Comité de Crisis, en muchas oportunidades de debate, se habló del Fondo Educativo destinado a donde corresponde. Si bien Moreno tuvo una inversión extraordinaria que llevó a que quizás sea uno de los distritos más seguros del país (edificios escolares) me llama la atención que lo realizado en los años de Vidal donde el 50 por ciento se destinaba a infraestructura escolar, ahora en Moreno sólo irá el 5 por ciento a las escuelas.