Las familias, alumnos /as de la ESPUNM siguen esperando respuestas

SE ANUNCIA NUEVA MARCHA PARA EL PRÓXIMO 2 DE DICIEMBRE –

Madres de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno dan a conocer que el año aún no concluye, tampoco la persistente lucha. A través de una carta repasan todos y cada uno de los pasos que tiene un camino regado de internas, conflictos y una causa que tramita la justicia federal como epílogo del fracaso político.

«Al día de hoy y a pocas semanas de finalizar el ciclo lectivo 2022, las familias y alumnos de la ESPUNM, siguen esperando respuestas» marca el texto en su inicio e inmediatamente ratifica que «la Universidad Nacional de Moreno a través de sus autoridades realizó las presentaciones legales» (NdR: judiciales, fuero federal).

Entendiendo que las vías administrativas están agotadas, la carta mantiene un pedido básico, imposible hasta el momento, algo que se llama diálogo. Describe los organismos visitados, los proyectos vigentes y la No respuesta hasta el momento del mismísimo Presidente de la Nación que tuvo en sus manos la carta de las madres de la ESPUNM: «Las familias seguimos abogando al diálogo entre los distintos actores intervinientes en este conflicto. Ministerios de educación, nacional y provincial, Municipio de Moreno y Universidad Nacional de Moreno, y la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), aún no han podido darnos una respuesta. Los chicos actualmente se encuentran con un plan de contingencia previsto para 2023 y próximos años, los que implica cambios horarios en contra turno y con salidas posterior a las 21 horas. Eso implicaría la pérdida de algunas horas cátedras o asistir los días sábados para recuperar de las mismas, continuando en aulas modulares, pero sin el espacio físico suficiente para el desarrollo de sus talleres, aulas de laboratorios, ampliaciones de comedor y sanitarios».

La contingencia y el plan impuesto por el criterio del Municipio de Moreno de paralizar la obra de la ESPUNM, llamar a licitación y adjudicación de una obra en el terreno que la Universidad acredita titularidad, se traduce en el siguiente impacto que recibe esa comunidad educativa: «Para la realización de al menos dos aulas más previstas para la nueva cohorte ingresante 2023, conllevara a la pérdida de sus espacios de recreación, y todas las actividades ya mencionadas».

En el siguiente párrafo emerge las críticas a las autoridades competentes: «Seguimos solicitándole al Estado nacional, provincial y municipal, que traten el tema dando a las familias y alumnos respuestas ante esta situación. Que no es más una disputa política, que toma como rehenes a los alumnos y alumnas de la ESPUNM y el terreno donde se debería estar creando su edificio. El día 27 de octubre el Presidente de la Nación Argentina realizó la apertura de expediente con pedido de atención a las familias en el Ministerio pertinente. El mismo se encuentra sin respuestas, le pedimos nuevamente intervenga ya que el expediente no hace más que pasar de oficina en oficina desde su ingreso. Con proyectos en la Cámara de Diputados bonaerense, mociones aprobadas en el Concejo Deliberante de Moreno, nada se cumple, no hay respuestas. Las familias y alumnos, siguen solicitando que los actores intervinientes apelen a la cordura y dejen sus conflictos territoriales y políticos de lado, para brindarles a los chicos y chicas de Moreno su escuela, proyectada para 1500 pibas y pibes con acceso a un futuro mejor».

El cierre abre una nueva marcha prevista para el segundo día del último mes del año: «Porque creemos que la educación es la base de una Nación para su crecimiento y desarrollo, seguimos accionando y visibilizando nuestro conflicto convocando la ESPUNM junto a Familias por la Escuela Pública, quienes se encuentran atravesando crisis edilicias en varias servicios por el desborde de pozos, pérdidas de gas, deterioro edilicio, problemas con alimentos en sus comedores, a una nueva movilización el día 2 de diciembre»