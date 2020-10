0 shares







ASAMBLEA AUTOCONVOCADES DE MORENO /

En el marco del operativo que montó el Estado, el día 13 y los días siguientes, se hicieron presentes en el barrio La Bibiana II de Moreno, en conjunto, las fuerzas policiales, Infantería, GAD, profesionales de acción social, municipales, patotas, punterxs, funcionarios provinciales de la Subsecretaría de Política Criminal y de la Justicia, Defensoría Oficial y Defensoría del Pueblo.

Lxs distintos profesionales llevaron a cabo entrevistas para desarticular la organización colectiva, e individualizar a las familias, a traves del control y criminalizacion, con falsas promesas, culpabilizándolos de las condiciones que crea el Estado y prometiendo terrenos sin especificar nada. La firma la tenían que poner las familias, ningún compromiso formal, legal, de parte de las instituciones del Estado. Una firma a ciegas les aseguraba que la imputación en la causa penal por usurpación fuera levantada. Una extorsión para que aceptaran lo que fuera.

La inmediatez, el apuro de lxs funcionarios para “negociar”, para que las familias abandonen el predio cuanto antes y como sea, con la presencia policial en gran número como amenaza. Sin orden de desalojo, el mensaje era “si no aceptan de forma pacífica y voluntaria la propuesta lo que viene es un desalojo violento. Tómenlo o déjenlo”. Una propuesta difícil de rechazar, propia de una organización mafiosa. Obligados a desarmar las viviendas a las apuradas, con personal municipal y del Movimiento Evita integrado al Estado Municipal sin el cuidado debido, las casillas se deterioraron irremediablemente imposibles de armar nuevamente.

Con este manoseo lograron dividir al barrio y doblegar la desición colectiva de esperar para garantizar una propuesta digna. La bronca, la indignación, la impotencia en todo este proceso deben ser rescatadas como la energía legítima para seguir luchando. Un grupo de personas, de familias aun esperan en La Bibiana II para ser llevados a Manatiales, la única propuesta del Municipio.

Cuanto hay de perversion en esta planificaciòn del Estado. ¿De manipulación planificada? Todos sabemos que los poderosos, las patronales y el Estado buscan “negociar” individualmente porque de esa forma le restan poder a los que resisten. Eso hizo Mariel Fernández y sus funcionarios con las familias: negoció individualmente, ninguneo a la organización colectiva del barrio para que aceptaran de prepo una propuesta dicha en el aire, de manera individual y aceptada en 5 minutos, sin tiempo para pensarlo o para hablarlo colectivamente. Para el mediodía del 13 la tarea de extorsión y manipulación estaba concluida.

Luego de 4 días de traslados con camiones de La Bibiana II a Manantiales pasó el fin de semana con los vecinos tratando de levantar un techo. Algunos recibieron casillas de 3 x 3 del Municipio, otros compartían la casilla con sus vecinos, hacinados. La sensación era de indignación por el manoseo pero también de alivio porque parecía que todo estaba llegando a su fin. Sin agua, sin luz, sin transporte cerca, sin Salita, sin Escuela cercana, es decir con la ausencia total del Estado pero al menos con un pedazo de tierra habitable. Y desde allí las familias soñaban en hacer pie.

Pero el lunes 19 a la noche una tormenta destruyó esos sueños. Entre 5 y 10 cm de agua en todo el barrio, adentro de las casillas también, el arroyo Del Sauce desbordado. Toda la ropa mojada. Lxs niñxs sin lugar seco donde pasar la noche. Sin comedores comunitarios, sin posibilidades de ganarse el sustento. Muchas de las familias se sostienen con la venta ambulante. El Estado indiferente felicitándose por la rápida “resolución” del conflicto. Solo fue la solidaridad permitió que las familias pudieran tener ropa seca y un plato de comida caliente.

Los Manantiales es una zona inundable. Las casas que allí están de antes han sido construidas sobre terraplenes o pilotes, elevadas al menos 50 cm. ¿No lo sabían lxs funcionarixs, Mariel Fernández, Nahuel Berguier, Vanina Pasik, Noelia Saavedra?

¿Todxs los que intervinieron, que se llenan la boca con la defensa de los “derechos humanos”, realizaron informes de habitabilidad? ¿Convocaron antes a lxs principales damnificadxs para afrontar con franqueza el problema? ¿Respetaron el protocolo de Provincia, y la ley provincial que suspendía los desalojos y que daba tiempo hasta Marzo de 2021? ¿La Defensoría del Pueblo y la Defensoría Oficial velaron por los “derechos humanos” de estas familias?

¡NO! ¡Definitivamente NO!

Todas las instituciones que participaron activamente en el proceso de pocos días para lanzar a las familias, a niñxs, a mujeres, adultos mayores a un pantano, estuvieron más preocupados en “solucionar” el conflicto “antes que Guernica”.

TIRADOS DESCARTADOS SIN ALIMENTO, NI CASILLAS,… NADA,… PASADXS POR AGUA.

¿Y el cuidado de Alberto? ¿”Quedate en tu casa”? ¿”Entre todos nos cuidamos”? ¿Cómo es? ¿El Covid no llega a Manantiales? ¿10 cm de agua, la ropa toda mojada y comer salteado no representa un peligro para la Salud de Todxs? ¿Estas familias no corren riesgo de contraer Covid? ¿Y la conectividad de los niñxs para la continuidad pedagógica?

Para Alberto Fernández, Axel Kiciloff y Mariel Fernández los vecinos de La Bibiana II y Los Manantiales son descartables. ¡Debería darles VERGÜENZA!

Cuánto hay de maldito crimen en todo esto, de crímenes de Estado, de delito de traje y corbata. En Guernica, en La Matanza, en La Bibiana II, en Manatiales o en Mascardi, gobierne el que gobierne, la lógica se parece bastante!!!

¡¡Municipios libres de tomas!! Esa parece ser la “nueva normalidad” para esta gente: Desalojos compulsivo o “voluntarios”, saqueo, represión, criminalización, torturas, desapariciones y asesinatos!!!

Del otro lado luchamos en la diversidad por construir solidaridades concretas, reciprocidades efectivas, desde abajo, en el barrio y en la calle!!!

Exigimos Mejoras YA en Manantiales !!!

Asignación urgente de terrenos a las familias que dejaron en la Bibiana II !!!

Tierra, Vivienda, Salud, Educación YA!!!

Autoconvocadxs Moreno