«Las instancias judiciales a mí no me van a amedrentar, no voy a dar un paso atrás ni al costado»

Horacio Fernández tiene cincuenta años de carrera como Bombero Voluntario y ocupó el máximo cargo en la institución. . Días atrás, junto a otros compañeros, recibió el reconocimiento del Concejo Deliberante. En diálogo con Desalambrar hizo un repaso de la trayectoria, del primer servicio que prestó y resultó dolorosamente inolvidable. Fiel a sus convicciones, sostiene la postura en relación a lo que cree sucedió y ocurre en la institución:

Llegaste al cargo mayor dentro de la institución de Bomberos Voluntarios, ¿que enseñanza dejaste en esa carrera?

Traté de transmitir no solo la experiencia que uno adquiere con el correr de los años, intercambiando con otras instituciones y cuarteles, pero siempre planteé que lo primero es la parte humana. Siempre instruirse, eso no hay que dejar de hacerlo nunca; la hermandad con el compañero….

Si es una vocación tan noble, ¿está bien remunerada?

No lo evaluamos. La Comisión Directiva me ofreció en su momento pagarme un sueldo y lo rechacé. Yo entré para ser bombero voluntario, si un día tengo que cobrar un sueldo me voy. Yo sigo estando en la institución y así será hasta el último día..

¿Te duele el presente de la institución?

Sí, muchísimo porque veo que se están haciendo mal las cosas. Parte de esa gente que uno le enseñó, hoy me pregunto si le enseñé mal, lo expliqué mal o no me entendieron, pero no están haciendo lo que corresponde hacer en este momento. Habría que preguntarles a ellos por qué…

¿Qué no están haciendo?

Creo que deberían en una posición porque la institución merece ser defendida, y saben que están equivocados, saben la verdad de la cosa, hoy se está mintiendo mucho y no le ponen un parate a esto.

No voy a entrar en ese tema, pero hay cuestiones que son objetivas de carácter judicial que por supuesto terminan dañando a la institución, pero todos quieren defenderla. Hay algo que está quebrado y si tiene que arreglar

Obviamente que se tienen que arreglar y no tengas ninguna duda que voy a hacer lo imposible para que ocurra. Las instancias judiciales a mí no me van a amedrentar, no voy a dar un paso atrás ni al costado…

¿No te vas a mover de las presentaciones que hiciste?

No, me han denunciado pero voy a seguir adelante igual, no importa si mañana me condenan porque sé la verdad y que tengo razón, sino no lo haría.