0 shares







LA INTENDENCIA ADVIERTE QUE FALSEAR DATOS DERIVA EN SANCIONES y CESANTÍA –

El protocolo por el avance de la pandemia define los criterios de excepción (licencias). Cada Secretaría debe recopilar la información de los «agentes» (así lo expresa el comunicado) quienes quedan obligados a «presentar antes de finalizar el mes de julio un certificado médico (en papel o virtual) que acredite su condición de salud«.

Los /as trabajadores /as de 60 años de edad (o más) están exceptuados de realizar el «trámite». Las compañeras /as que tienen hijos menores a cargo deberán completar una declaración jurada (en formato virtual) en el área donde desarrolla sus tareas laborales.

ATENCIÓN

1- EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA OBLIGATORIA IMPLICA EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO 2- EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA OBLIGATORIA IMPLICA EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS MEDIANTE EL SISTEMA DE TELETRABAJO

Los/as trabajadores/as deberán comunicarse con su área de trabajo, no dirigirse a la Subsecretaría de Recursos Humanos o a la Dirección de Personal.

FALSEAR O ADULTERAR LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA SERÁ CONSIDERADA FALTA GRAVE Y EL AGENTE SERA PASIBLE DE CESANTÍA