Todos los comunicados y mensajes que este año produjo el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM), preserva los mismos ejes: el gobierno de Mariel Fernández no termina de reconocer derechos, convenios e incluso lo básico y esencial en curso de la pandemia.

El 22 de julio el gremio pide al gobierno que «se arbitren los medios y no se exponga a trabajadores /as mayores de edad, y quienes tienen hijos /as a cargo» lo que representa decir que la «gestión municipal impone una mayor burocracia y exigencia de trámites administrativos» en pleno crecimiento de contagiosidad y sin ofrecer los insumos básicos. El principio rector que sostiene SITRAM es lo que se aleja de la acción del gobierno:

«Las tareas son esenciales no las personas, éstas tienen derechos.. lo que incluye las licencias».