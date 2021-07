Las listas con sus cabezas definidas

Escribir lo posible tiene más incidencia que todo aquello que está prendido con dos alfileres y la carátula de seguro.

Antes que las calabazas no se conviertan en carrozas, el cierre de listas en las coaliciones tienen algunos tópicos inmodificables. El Frente de Todos con la lógica, poder, interpretación y fuerte decisión de Mariel Fernández, tiene tres números propios: 1, 3, 5. Paridad de género, lo que no hay dudas es el primer nombre como cabeza de lista: Noelía Saavedra, riñón del Movimiento Evita, ex presidenta de la Cooperativa Ayelén, actual Secretaria de Desarrollo Comunitario. La lista con esos lugares para el Movimiento, imponen una pregunta con tres derivaciones: Frente Renovador, Ateneo Néstor Kirchner y Agrupación Hugo del Carril. Una pregunta central: ¿quién de esos espacios acepta como reconocimiento el puesto 6 en la lista?

Claro que una amplitud tan acotada explica que “oficialmente” se hayan anotado cuatro ofertas del Frente de Todos, un hecho que esboza tácticas de una Esperanza de Todos divida, más un juego a dos barandas de Vera Chávez que está en E.V.A y no sale de la coalición central:

Noelía Saavedra, cabeza de lista / apoderado Nahuel Berguier Teodoro Ramón Vera Chávez / apoderado Juan José Toledo Ismael Alejandro Castro / apoderado Marcelo Adolfo Kaspar José Luis Barreiro / apoderado Edgar Llanos

Si el Frente de Todos tiene la incertidumbre por tres números (lo de Consejo Escolar siempre es el último pago), en Juntos está decidida la interna. Leonardo Cóppola busca conducir el mayor acuerdo bajo la línea de Santilli, es decir, PRO puro. Del otro lado corre no solo el asseffismo sino el radicalismo y el Peronismo Republicano. Como a nivel bonaerense está instalado el “efecto Manes”, en el orden local encabezaría una oferta el efecto Cigna, un especie de fenómeno político más que electoral porque trabaja y tracciona en una generación que no se nutre de la grieta sino de la historia en clave de presente y futuro. Por supuesto que en una de las listas de la oposición está el apellido Asseff y allí también tiene presencia el radicalismo de Abad con un nombre que pide titularidad: Juan Fernández (actual concejal).

Como tercer espacio, podríamos llamar “randazzismo”, la figura de Roberto Terrile como armador de la primera pone en tensión la presencia de Libres del Sur y el Partido Socialista. Con la casi orden de no habilitar interna, la lista ofrece tres apellidos que son Darío Gómez, Adriana Tolosa (ex diputada provincial) y el abogado Isidro Encina.

Quien no tiene dudas es el ex intendente Walter Festa. Con el sello vecinal E.V.A y encabezando Romina Uhrig (actual diputada nacional), tiene en el mes de septiembre el primer test: superar el porcentaje para competir en la general.

La izquierda parece construir una buena instancia de interna en Moreno con el MST ya definido y por otra vía dentro del mismo camino el PO, PTS e Izquierda Socialista