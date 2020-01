20 shares







CLAUDIA ASSEFF LISTA PARA DEBATIR LOS DESPIDOS MUNICIPALES –

Si el bloque no hace nada y debe producir algo (libre interpretación a los dichos de Mirko García), es la concejal, figura emblemática del vecinalismo histórico en Juntos por el Cambio, quien dobla la apuesta y afirma que están las manos para llamar al resto de los concejales /as a debatir en el recinto el conflicto laboral a partir de las bajas, despidos y no renovación de contratos: «Las manos están para llamar a una sesión extraordinaria. Lo que pasa es que por respeto a la Comisión de Evaluación que se había logrado constituir y los tiempos prudenciales que se toman. Ocurre es que no entregaron los informes que se pidieron».

No entregaron los listados, ningún funcionario ejecutivo fue a la Comisión, ¿está convencida que la sesión extraordinaria se convoca?

Al agotarse todas las vías es lo que corresponde, así lo marca la Ley Orgánica y es lo que le corresponde hacer al Concejo Deliberante. Ya existen tres dictámenes, dos piden la anulación del Decreto 3077 pero, fundamentalmente, solicitamos el listado de los trabajadores que tienen dificultades, hablo del derecho que tienen los trabajadores /as de saber cuáles son las causas que llevan a sus despidos. Por supuesto que la nueva gestión puede rever todas las cuestiones pero respetando al cuerpo deliberativo, algo que no ocurrió porque de la información no llegó nada. Quiero remarcar que si el gobierno hacía un trabajo de campo, si analizaba bien la situación particular, todo hubiese sido muy distinto porque se ejecuta desde la prudencia.

Si Juntos por el Cambio tiene ocho concejales /as, ¿cuando firman para llamar a sesión extraordinaria?

Nos reunimos la semana que viene y firmamos el pedido de sesión extraordinaria.