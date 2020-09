0 shares







POR QUIENES DEBEN SER LOS PRIVILEGIADOS –

Por Brenda Giménez /

Durante el mes de las niñeces lanzamos la campaña CONSTRUYAMOS BUEN TRATO. Es una acción colectiva llevada a cabo por la Mesa de Niñeces y Juventudes de Moreno, para repensar juntos la construcción de lazos protectores y promover el amor y la ternura como práctica cotidiana. Con esa propuesta territorial, Victoria Luján avanza en los sentidos positivos de un trabajo vital: «Armamos una mesa de Infancias y Niñeces en enero la idea un poco de la mesa, me invitó a participar Betina de la Asociación Civil El Arca que labura en Cuartel V y Sandra de Madre Tierra, somos un montón de organizaciones civiles, sociales, políticas, gremiales. La verdad que es un espacio súper integrador porque tenemos las perspectivas de psicología, trabajo social, de las escuelas

Es una mesa interdisciplinaria

Exactamente, si la idea fue en su primer momento, esto fue en el mes de enero pre pandemia, la idea era un poco que podamos trabajar de forma integral los derechos de las niñeces y las juventudes y sobre todo empezamos con el eje de las vacantes que acá en Moreno hay 10 mil pibes que no tienen vacantes para ir a la escuela, hay un montón de otros ejes porque después los pibes no van, pero el tema es que era fundamental desde las organizaciones y el Estado que podamos garantizar que los pibes que no asisten a clases porque tienen que trabajar o carecen del lugar. Nos empezamos a juntar y en marzo aparece la pandemia, obviamente se suspendieron los pasos pero nos seguimos juntando porque en este marco nos empezamos a dar cuenta que las niñeces y las juventudes no estaban incluidas en ningún Comité de Crisis y en ninguna cuestión porque no eran población de riesgo con el covid

¿En este momento de pandemia los derechos de los niños se ven más vulnerados que en otro momento?

Eso es un poco lo que estamos evaluando nosotros y por eso nos seguimos reuniendo, si bien no es considerada población de riesgo con el Covid sí consideramos que es población vulnerable porque, como vos decís, la realidad es que los chicos hoy no van a la escuela, en donde no solamente ya es un montón que no puedan ir a educarse, muchos sabemos que es un lugar donde van a comer, donde reciben contención, donde son escuchados y hoy no solamente no van a la escuela sino que no van al club del barrio, no van quizás a un merendero, a la iglesia, a bailar. Es la evaluación que venimos haciendo nosotros con las organizaciones que tenemos trabajo territorial pero además hay una encuesta que sacó UNICEF donde hoy 6 de cada 10 pibes están siendo maltratados o sufren algún abuso en sus hogares

¿Tienen alguna propuesta desde la mesa de infancias, algún plan de contención para estos pibes y pibas, alguna acción concreta?

Si, lanzamos el viernes después de muchos meses de trabajar el contenido y ver que esto no sea invasivo para los pibes, una campaña de “construyamos buen trato, hagamos un buen trato”. que el tema lo que nosotros evaluamos y nos fuimos dando cuenta en este contexto que los pibes sufren abusos, violencias en la casa pero también esto del maltrato que por ahí no pueden ser escuchados. No queremos bajo ningún punto de vista juzgar a los padres o aquellos hermanos mayores que se están haciendo cargo de sus hermanitos, sino que esto que estuvimos viendo en el territorio generalmente los pibes, los que tenemos una organización social y vamos a llevar una merienda, y por ahí los pibes están una hora hablándote y te piden por favor que no te vayas

¿Y cuál sería la medida concreta en la que se podría ayudar? Entiendo que están lanzando la campaña del Buen trato ¿pero que acción concreta, ir a un merendero con alguna actividad entendiendo que estamos en un contexto de pandemia?

Si, nosotros estamos aprendiendo en el camino porque la realidad es que no nos podemos juntar que por ahí por hacer algo bueno terminamos haciendo algo malo, pero la idea de la campaña la lanzamos el viernes por redes. Vamos a empezar a lanzar juegos didácticos, a que la mesa tan integradora tenemos psicólogos, psicólogos sociales, trabajadores sociales, docentes que nos están ayudando a armar juegos didácticos para repartir a los pibes de manera gratuita, en donde la idea primero es la receta del buen trato ¿qué es esto? Como te decía recién vamos por la positiva que los niños y niñas acá están participando también, los consejos de juventudes, de niñeces, los centros de estudiantes, la idea entre todas y todos lo que vamos a hacer es llevarles a los pibes de lugares donde trabajamos y además por las redes, presencialmente, que ellos nos escriban qué es para ellos la receta del buen trato. Porque consideramos fundamental incluir las voces de los pibes que ellos nos digan porqué se sienten maltratados o qué es para ellos el buen trato. Obviamente que estamos esperando que quizás pase algo negativo y que haya alguna denuncia, que un niño pueda hablar, pueda denunciar lo que está pasando, estamos preparados para eso también. No solo somos las organizaciones estamos tratando de incluir al Estado, trabajamos con los servicios locales de la municipalidad de Moreno, con varios organismos de Provincia

¿Han convocado ustedes a la municipalidad o la municipalidad se ha acercado a ustedes?

No, desde el mes de nosotros fuimos a convocar al Municipio, pero ahora estamos trabajando de buena manera

De forma articulada

Sí.