«Las /os trabajadoras /es municipales la estamos pasando muy mal, con sueldos de pobreza»

Hoy arrancó un nuevo paro de 48 horas de ATE Moreno, reiterando con la medida de fuerza una solicitud a la Intendenta: los /as trabajadores /as no pueden ser la variable de ajuste. La paritaria anual es del 70 por ciento acumulado, el último tramo se cobrará a fines de diciembre o primeros días de enero de 2023.

Zulema Lagraña, Delegada Adjunta de ATE Moreno, dirige palabras respetuosas a Mariel Fernández con el objetivo de hacer entender a la máxima autoridad política del distrito que «la propuesta es insuficiente, pidiendo 9 puntos más de recomposición para alcanzar el 80 por ciento de aumento».