EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA –

Boletín Oficial del Municipio se actualizó el 19 de mayo. En el sitio oficial del gobierno no están los llamados a licitación, contratación de mano de obra para levantar la basura; pliego ofrecido para el alquiler de camiones. Como lo explicó el Subsecretario Falfán a este medio, no hay una continuidad de la actual empresa (en términos iguales y absolutos) sino algo llamado transición donde puede estar Consorcio Trébol. Es la empresa hacia donde dirige y posa la mirada el Dr. Aníbal Asseff de Juntos por el Cambio. Instalado en ese vector, considera que existen acuerdos porque el pliego es un traje a medida: «En referencia a una nota de hace unos meses donde te comentaba que me llamaba poderosamente la atención el silencio de El Trébol, como aceptaba este cambio de reglas mansamente. También teníamos conocimiento, porque en los pasillos las voces suenan, de que había cierto vínculo entre el gobierno local con El Trébol, bien lo decís vos en una nota que le hacés a un funcionario que admite que el pliego estaba hecho a medida de una empresa o un grupo de cooperativas porque compran el pliego los que ya estaban mencionados. Del alquiler de camiones también surge El Trébol, y la planta de tratamiento que no corresponde con lo que ellos habían dicho que iban a hacer con las normas tecnológicas que hoy se necesitan también está vinculado al Trébol, por lo cual es una farsa todo lo que dijeron. Espero que atrás de todo esto no haya algo peor de lo que estaba. El Trébol era pésima empresa, en estos 20 años escasamente se la sancionó por los incumplimientos de servicios, y tanto nuestro cuerpo de concejales, como cuando me tocó ser concejal, lo denunciamos reiteradas veces, nunca aprobamos ningún pliego, concesión o rendición de cuentas con respecto a la empresa, pero ahora El Trébol sigue asociado a un invento o experiencia que a simple vista me parece que arranca muy mal«.

Vamos a ver se confirma, también Daniel Falfán remarca que quizás alquilen a otros los camiones

Es costosísimo el alquiler, y lo paga el pueblo de Moreno por un pésimo servicio y un altísimo costo.

Si no se presenta ninguna empresa, si se presenta El Trébol, y hay que brindar el servicio el 9 de noviembre ¿qué hacen?

Nosotros cuando lo manifestamos en el recinto, veremos que el pliego era acotado y adecuado a alguien en particular, por eso nos llama poderosamente la atención que no se ha hecho una cosa transparente sino algo acomodado a los intereses de algún sector.

Por los montos de alquiler de camiones ¿debe llamarse a licitación pública o pueden plantear una emergencia y apelar a la contratación directa, más si el plazo es de seis meses?

Sospecho que van a aplicar un artículo de la Ley Orgánica que permite la contratación directa en caso de necesidad o urgencia, como está planteado el tema parece que va a terminar así. Está todo muy armado para alguien en particular, un sector particular, para beneficio de algún sector. Me llama la atención la poca información que hay, pero conduce a algo de lo que van a tener que dar explicaciones en el futuro.

Hace un año que estamos discutiendo esto ¿cuál sería el argumento de entrar en emergencia?

Ellos generaron este problema, de entrada si hubieran sido una gestión seria con equipos formados de gobierno no con este cambalache pendular que no se sabe que funcionarios tienen, podrían haber hecho realmente una licitación transparente, cambiar El Trébol y poner otra empresa, no este invento de manos de obra de cooperativas con alquiler de camiones de otro, que en definitiva lo va a pagar el pueblo de Moreno, van a encarecer aún más el servicio. La irresponsabilidad de los funcionarios es algo alarmante, estamos ante un experimento del que vamos a salir muy mal, aunque no está bien anticipar lo hago, creo que va a ser catastrófico para Moreno. La gestión es mala en el área de servicios, obras, seguridad, usurpaciones, alentado por esta gente que cree que viene a hacer justicia de esta manera, con el detrimento de la calidad de vida del vecino de Moreno

Si es como lo dice a usted, Mirko García acompañó este proyecto.

Lo de Mirko García ya lo hablé con él, como corresponde. Él sabe que no estaba de acuerdo y me dio sus razones, igual su voto era indiferente porque salió por 16 votos.

No se me vaya por la tangente, Mirko García votó por Camioneros

¿Es más importante el voto de un concejal por sobre 16? Eso lo hablo yo con él, en el ámbito que corresponde.

Usted dijo que este pliego era un traje a medida ¿a medida de quién?

El tiempo lo dirá.

Le estoy diciendo que Gestionar Camioneros compró el pliego

Vamos paso a paso

Entonces le podría decir “espere a que contraten los camiones de El Trébol” para afirmar algo

Pero hasta ahora lamentablemente ni vos, ni yo ni quienes me acompañan nos hemos equivocado. Vos escribiste sobre esto, lo hablamos en una nota, dije en otro momento que me llamaba mucho la atención el silencio de El Trébol, me parece que está asociado en esto.

Se tiene que ir El Trébol, porque robó al pueblo de Moreno y por supuesto algunos ganaron muchísimo

Nosotros no fuimos, dijimos que era una empresa deficiente. Quien le habla siempre voto en contra de la concesión, la adjudicación, los que hoy se desgarran las vestiduras algunos adentro y otros afuera, fueron participes de todo lo que denuncias. Por lo menos quien te habla, mi hermana y algún otro sector de concejales nunca fuimos cómplices de algo que siempre se lo vio con ojos turbios.