0 shares







RAZONES DE LA ABSTENCIÓN DEL BLOQUE FESTISTA / FRENTE DE TODOS

Mientras en el Partido de Moreno el oficialismo materializa el acuerdo con Camioneros y saca de la cancha a Consorcio Trébol, en el Municipio de Avellaneda el Concejo Deliberante sanciona la municipalización del servicio (un ahorro estimado en 500 millones de pesos anuales). Gestionar deja el Sur y arranca en el Oeste.

Horacio Chiqué, acompañado por las concejalas Hernández y Vendrell, deciden abstenerse y marcan una distancia con el proyecto estratégico del gobierno de Mariel Fernández.

En su intervención, Chiqué volvió a sostener que la municipalización total era el camino y la oportunidad de ahorro: «Voy a exponer y recordar las palabras que he vertido cuando hemos discutido el pliego, cuando hemos discutido la posibilidad de acceso al leasing por parte de la Municipalidad, del Ejecutivo, dijimos que íbamos a acompañar porque en verdad creíamos que la empresa que estaba prestando servicio tenía que retirarse y es algo que estamos convencidos. Por lo menos quien habla desde que empezó a militar en política y a ver las problemáticas de nuestro distrito, era uno de los tantos servicios monopólicos que debíamos cambiar, en aquel momento teníamos algunas objeciones, dijimos que habilitábamos el tratamiento, el debate y todo porque luego cuando viniera la aprobación de un pliego para luego transformarse en contrato ahí íbamos a ver si se resolvieron algunas de las cuestiones que habíamos planteado. La verdad que lamento de que haya algunas y yo las considero importante de que no se hayan resuelto. En aquel momento planteamos que iba a pasar con los trabajadores municipales y entendíamos que por ahí se tendría que haber hecho el esfuerzo máximo y ver que pasaba con los trabajadores municipales. Dijimos también en ese momento que teníamos un sabor agridulce porque nos quedamos a medio camino de la municipalización y hubo argumentos entendibles de que en este momento no se podía y de que había que ir primero a una cooperativa y luego a la municipalización. Creo que faltó un poco de coraje, tal vez. Hoy Avellaneda, independientemente de lo que se haya expresado acá si fue por la cooperativa o no, yo lo que entiendo y conozco de algunos concejales es que se da de baja aún sin terminar el contrato con la cooperativa para ahorrarse alrededor de 500 millones de pesos en contrato, es cierto que es la cooperativa con la mano de obra y con un plus de ganancia. Y hoy, otro tema que no sé si alguien tiene una respuesta muy contundente cuando por ahí se decía que no íbamos a llegar con los camiones que las licitaciones internacionales son tediosas, largas, bueno se iba a llegar, lo cierto que el día lunes no vamos a saber con cuantos camiones, de donde van a salir y lo que va a costar. Así que nadie se haga los rulos nosotros somos muy claros en cuanto lo que opinamos del Trébol, que también lo mismo opinamos de que era con los trabajadores adentro y evidentemente se podía hacer con la cooperativa pero también se podía hacer municipalizándolos, de hecho es lo que ocurrió en Avellaneda. El día lunes no sabemos cuantos camiones, a quien se lo vamos a alquilar y cuanto va a salir, así que por estas cuestiones me voy a abstener, hago público mi voto y deseando equivocarme y que realmente sea un servicio que le cambie la cara al distrito, que los vecinos se vean con un servicio mejor y que los trabajadores tengan en claro que nunca estuvo en duda de que ellos iban a estar adentro y con su convenio colectivo con la municipalización o la cooperativa«.