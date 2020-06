0 shares







Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, crea el FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA EN VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO” en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Así está publicado en el Boletín Oficial provincial el día 13 de abril.

El jueves 28 de mayo, tras cumplir las dos semanas de aislamiento, la Intendenta recibe a a la Ministra de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual Bonaerense. Firma con Estela Díaz el convenio. Entre los objetivos a alcanzar con esos recursos están:

Cubrir traslados y movilidad / Alojamiento y comida / Gastos médicos de urgencia / Gastos de sepelio / Fotocopias de documentación, entre otros.

Los fundamentos provinciales encuadran la problemática que origina la creación DE FONDO:

«… es fundamental que este recurso esté accesible en la localidad donde se realiza la intervención, y que forme parte del conjunto de dispositivos de asistencia y atención que se articulen desde las Mesas Locales Intersectoriales y los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales que atienden esta problemática; el Fondo se implementará desde la Subsecretaría de Políticas contra las Violencia por Razones de Género, la que promoverá los acuerdos con las Mesas Locales para su implementación, y propiciará su creación donde no estuvieren

constituidas; que a estos efectos, es necesario aprobar los modelos de Convenio de Cooperación con municipios e instituciones, de

Acta de Designación de responsable y de Planilla Demostrativa de Gastos del Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género, que instrumentarán el otorgamiento de los mismos»

La esencia es muy clara, adopta la «rapidez para bajar el tiempo burocrático», pero, el que siempre está, prevé UN MILLÓN DE PESOS como arranque, que debe ser distribuido entre todos los municipios y organizaciones que firmen CONVENIO.

ARTÍCULO 5º. Asignar la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000,00) en concepto de apertura del Fondo Rotatorio denominado FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA EN VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO, bajo la exclusiva responsabilidad de la funcionaria que propicia su instrumentación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3º del Decreto

Nº 178/20, en el marco del régimen de fondo permanente regulado por el Artículo 78 de la Ley de Administración Financiera N° 13.767.



Cuánto de ese millón de pesos puede recibir el Municipio de Moreno o cualquier otro:

ARTÍCULO 3º. Establecer que los montos girados a las instituciones o entidades de bien público o municipios no podrán superar las sumas que se establecen a continuación: Instituciones o Entidades de Bien Público hasta pesos quince mil ($ 15.000,00). Municipios hasta pesos treinta mil ($

30.000,00).

La diputada provincial por Moreno, la Dra. Débora Galán analiza la cuestión de fondo: «Además de ser un Fondo para mujeres víctimas también está considerado para personas LGBTI, así que es un avance en materia de diversidad. Es rotativo de un millón de pesos mensual, que se reparte entre los distritos que lo solicitan y por distrito se puede girar hasta 30 mil pesos si lo solicita el municipio y 15 mil para una institución o asociación civil que se dedique a la atención integral de mujeres o personas LGBTI en materia de violencia. Esto también es un avance de contemplar a las organizaciones sociales que nos dedicamos al abordaje interdisciplinario de las violencias»

Repasando, entonces ¿qué ingreso llega a Moreno, un millón de pesos mensual?

No, en realidad despende de lo que solicite el distrito. Lo que si no giran directamente el dinero si no es a solicitud del área de género, previo informe y cumplimiento del curso burocrático que tiene cualquier solicitud de presupuesto.

¿Pero, podría llegar hasta un millón de pesos?

No, hasta 30 mil y se puede solicitar hasta cuatro veces al año.

Pienso que esto es escaso…

Por supuesto, la verdad que nos gustaría un presupuesto mucho mayor, pero entiendo que no están los fondos en este momento, con tantas emergencias que hemos votado en la legislatura bonaerense. En el contexto de epidemia se agrava mucho más, además de la problemática de genero están las problemáticas de no tener los ingresos porque hay mujeres que dejaron de trabajar, perdieron sus trabajo, pero también tenemos una herramienta que fue votada en mayo que es la Emergencia en materia de violencia de género y diversidad que también habilita a los distritos a poder firmar convenios con hoteles, con lugares por si no se encuentra un hogar para poder resguardar a la mujer o la persona que esté sufriendo violencia. Desconozco como se implementará pero aliviana la utilización de este fondo especial, porque uno de los puntos previstos para utilizar es justamente cuando la persona está en riesgo de vida y tiene que salir si o si de su casa, si se firmara un convenio con un hotel y se pidiera el fondo para subsistir al menos uno o dos meses ahí ese presupuesto, que nos parece muy poco, cambia.

Entonces lo que puede recibir al año el Municipio son 120 mil pesos del FONDO ESPECIAL DE EMERGENCIA EN VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO

Sí, pero sería al año 120 mil pesos

Si, sigue siendo poco. Otra de las cosas que vamos a plantear desde la Legislatura Bonaerense es el tema de presupuesto en materia de género. El proyecto está presentado, no es el único el mío, y está presentado también el presupuesto a nivel provincial y también para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades y que estén contemplados en los presupuesto de todos los municipios porque la realidad es que una de las premisas de trabajo en este primer año del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y diversidad de la Provincia de Buenos Aires, es que las situaciones de violencias se resuelven en el territorio, entonces los territorios y los municipios necesitan presupuestos, específicamente para está problemática que atraviesa encima un montón de áreas no solamente la de género, estamos hablando de seguridad. En el caso de nuestro municipio, el área de Género depende de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, pero en otros municipios no. Depende también de Economía porque vos tenés que generar un programa que promueva la independencia y autonomía económica de las mujeres que son víctimas de violencia económica, también atraviesa educación porque hay muchas mujeres que no pueden finalizar sus estudios por estar confinadas en sus hogares por sus parejas violentas, un montón de cuestiones y es transversal la problemática de género, por eso entendemos que los presupuestos tienen que estar.