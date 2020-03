0 shares







ANTES DE LAS MESAS HAY QUE ENTENDER LA CRISIS –

Estuvo al frente de la Subsecretaría de Niñez municipal en los años de gobierno de Walter Festa. Actualmente coordina el Programa de Restitución de Derechos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Escribió hace unos días de Realidades y Sombras:

«Soy de Moreno, nací y viví siempre en Moreno. Sé lo que es la desesperación humana por cubrir las necesidades más elementales, en el marco de la sociedad capitalista, donde cada bocado se consigue sí (y sólo sí) se tiene dinero para pagarlo. En días de paz, si el pasto de la vereda crece entre diez y quince centímetros, alguien llamará (al menos una vez por día) para preguntar si lo puede cortar. La changa hoy, interrumpida por la cuarentena, se ha convertido en personas que llaman, con la desesperación en la mirada, pidiendo –lisa y llanamente- algo para comer. Hay de todo. Un cortador de pasto asesinó a una tía mía hace unos años. Después de ir a cortar el pasto “siempre”, un día la violó, le puso una bolsa en la cabeza y la asfixió, a ella que le daba trabajo todos lo fines de semana, vivía sola y tenía más de 70 años. Al parecer el “chico” tenía un problema de consumo de sustancias y quería saber dónde tenía ella un dinero que –al parecer- no tenía.No juzgo a nadie. No soy quien para hacerlo, será la vida de cada uno quien se encargue; pero si debo narrar –porque no puedo ser testigo muda de tanta desgracia- que mientras el Conurbano se debate entre vidas y muertes diversas, algunas cuestiones se tornan urgentes, impostergables. Cuál es para un pobre la diferencia entre morir de coronavirus o morir de hambre, o ver llorar de hambre a un hijo o morir en manos de la violencia propia o ajena? El vendedor de churros es un personaje histórico de mi barrio, en épocas de crisis había días que pasaba quince veces por la misma cuadra, haciendo sonar su silbato desesperado como un llanto mudo con la esperanza de que la vez número quince saliera alguien a comprarle porque antes no lo hubiera escuchado, su familia no podía seguir comiendo los churros que él no vendía. La cuarentena lo “guardó” dos semanas. Hoy salió de nuevo, no puede esperar más, tiene que vender algo. Las soluciones creativas, deben ser también soluciones reales».

Sonia Aiscar, de Realidades y Sombras al movimiento pendular de lo epidemiológico y el hambre: «Lo que tenemos que pensar urgentemente es las dos cosas de la mano. Lo epidemiológico y lo social porque creo que lo primero se da en un contexto que en el Conurbano ya era más que complejo y que viene a profundizarlo, lo que exige fuertes y rápidas respuestas de los gobiernos locales donde la planificación nacional no está llegando a todos los rincones y a todos los barrios».

¿Qué tiene que bajar de la planificación nacional?

Creo que hay que estar muy atentos a las situaciones concretas. La IFE (Ingreso Familiar Extraordinario) no llega a toda la población, entonces la situación social se agrava y en ese punto es angustiante. Lo sentimos así la que la vemos de afuera, es terrible para quienes lo viven en carne propia.

Función y alcance de la Tarjeta AlimentAr

Si bien yo comprendo y comparto la lógica de la tarjeta Alimentar, a partir de eso algunos lugares, me consta por ejemplo, que comedores del distrito han dejado de recibir los alimentos y tienen una población que ha quedado excluida de la tarjeta, me parece que introduce complejidades que uno tiene que poder verlas y asistirlas.

Se viene el día martes una reunión del Comité de crisis local, así como se conformó a nivel nacional. ¿Qué es lo que no puede faltar?

Yo creo que no puede no tener representación de todos los actores locales, de los que ponen el cuerpo en el territorio, sean de la organización política que sea y además tiene que poder desestructurarse rápidamente de las soluciones tradicionales porque ahora estamos en un contexto que excede a la crisis del año pasado. Hay gente que no está pudiendo hacer la changa del día a día, los chicos que no están yendo a las escuelas, digo que no está mal porque obviamente la cuarentena está demostrando que da resultados efectivos en términos de lo epidemiológico, pero hay que buscar soluciones nuevas para estos nuevos problemas que se crean.

Se evalúa una entrega de alimentos puerta a puerta con asistencia, por una cuestión logística y de conocimiento del Ejército ¿cómo ves esa posibilidad?

Yo lo veo efectivo. La única dificultad que me parece que tiene es el alcance limitados del Ejército de entregar puerta a puerta en todos los lugares que se necesita todos los días, pero la verdad que como solución está bien el tema es que hay que llegar a todos.

Trabaja a nivel nacional y la mirada puesta en Moreno. Aiscar está en la Secretaría Nacional de Niñez, coordina un programa y entiende las corrientes migratorias y los núcleos humanos que requieren de una mirada, también en Moreno: «En este momento estoy coordinando el programa de “Restitución de derechos de SENAF” que lo que aborda es asistencia a las víctimas de trata, refugiados y restitución internacional de niños. Ahí, justamente en torno al tema de los refugiados estamos pensando algún sistema de subsidios directos porque son una de las poblaciones que no quedan dentro de la IFE porque no tienen regularizada su documentación y Moreno tiene grandes comunidades migrantes. Me parece que también requieren pensar una solución parecida».

A partir de esta función, es una propuesta que podés llevar y acercar a la Intendenta Municipal

No, la verdad que no, pero si me pongo a disposición, pero hoy mi función no es esa.