BARRIOS DE PIE – LIBRES DEL SUR JUNTO A LA PELEA DEL BARRIO LA BIBIANA II –

Y las organizaciones sociales aparecen «acompañando» la defensa de la tierra de las familias que hace más de diez meses ingresaron al predio lindante con la Ruta 23 (Catonas). Juan Soto de Libres del Sur pone en discusión la agenda oficial del gobierno de Mariel Fernández que proyecta un Municipio Libre de Tomas sin instancias claras de reubicación: «Hay una problemática de hábitat en la cual hay un informe de que en Moreno hay 120 tomas, la de La Bibiana II es una de ellas, y alberga hoy a 300 familias, si hacemos una multiplicación da un numero abismal. Es necesario que el Ejecutivo del Municipio discuta la necesidad de viviendas dignas para todos los vecinos/as.

Hace mucho no se veía una marcha así

Hace mucho y tiene que ver con una crisis que estamos viviendo como país, está lo de Guernica que es un símbolo nacional, lo que significa correr la fecha de desalojo es un incentivo para los vecinos del barrio, por eso era necesario que nosotros salgamos y acompañemos desde las organizaciones sociales al reclamo genuino de tierra digna.

¿Cómo se sigue? Vemos que se va sumando más gente, primero estaban los vecinos organizados, se suman las organizaciones ¿Cómo se sigue ahora? ¿Hay una orden de desalojo? ¿Los vecinos están preocupados por eso? ¿Qué es lo que ustedes como organización piensan que hay que seguir haciendo?

Hay que seguir peleando por la tierra, eso es lo principal. El Municipio de Moreno hace menos de quince días aprobó una ordenanza que para combatir el desalojo hay que hacerlo con plantaciones de rabanitos. Entendemos que hay que generar alguna política económica en base a las huertas comunitarias, pero no se resuelve sacando a los vecinos de esa toma que es una necesidad. Muchas de las trabajadoras sociales que pertenecen al Municipio y estuvieron encuestando a las familias que están en la toma de La Bibiana les plantearon que vuelvan a los lugares donde estaban, y muchas compañeras mujeres que están habitando esas tierras, se fueron de sus casas por situaciones de violencia. ¿Las trabajadoras sociales del Municipio de Moreno les plantean a las mujeres que vuelvan a su casa con el violento?

¿Es contradictorio con el discurso de la Intendenta la política que pregona?

Totalmente contradictorio, Mariel Fernández tendría que entender como mujer que no podemos pedirle a las vecinas que son muchas veces sostén de la familia que vuelvan a una casa donde corren peligro

¿Qué es para vos, como parte de una organización, la dignidad? No piden permiso para tener dignidad sino que están diciendo “necesitamos un lugar para vivir”.

Es un concepto que va desde todo pero que empieza por tener un techo. Si desde el Municipio plantean que estas personas no pueden estar con un techo es quitarles la dignidad, nosotros no vamos a acompañar eso, no vamos a ser parte de un gobierno que plantea que hay que quitarle la dignidad a los vecinos/as. Vamos a acompañar a los vecinos hasta el último momento.

¿Hay espacio de discusión o es solo eventualmente en este contexto?

Se ha empezado a conformar con lo de Guernica a nivel nacional, todas las organizaciones que están allí nos encontramos acá en el distrito y nos encontramos en la necesidad no solamente de discutir esas cuestiones sino también la necesidad de la tierra acá en Moreno, podemos compartir el reclamo de Guernica, entendemos que es una lucha digna y necesaria, pero acá en Moreno hay muchísimas tierras y es necesario que las organizaciones nos juntemos.