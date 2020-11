0 shares







PLAN FEDERAL LA PERLA –

La Provincia tiene la llave para destrabar un conflicto o bien reconocer que el reclamo de las /os adjudicatarios es legítimo, imperioso, incuestionable. Desde el Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional la arquitecta Carolina Amaya asegura que el compromiso del gobierno provincial está asumido y en un mes las familias tomarán posesión de sus viviendas: «El tema de las obras y de los planes Federales siempre ha sido algo controvertido, tengo mucha autocritica porque estuve en la gestión cuando se lanzaron en 2006. Nunca voy a olvidar cuando se firmaron los convenios del barrio La Perla y Villa Nueva. Entiendo que los nexos de infraestructura se plantearon de una manera y con los cambios que hubo de los distintos prestatarios y demás, cada prestatario va poniendo en consideración algunas cuestiones nuevas. Está el Instituto de la Vivienda como dueño de la tierra, dueño de las viviendas, el Municipio tiene la enorme responsabilidad de la pre adjudicación, luego aparecen estas cuestiones de si hacemos una planta de tratamiento, que si queda desvinculado, quien la tiene, todos esos cambios de proyectos llevan tiempos y a veces hay tiempo que nosotros como Municipio no es difícil manejar y hacernos cargos porque no son nuestros tiempos, si lo son las notificaciones que se les dieron a las familias, si son nuestros tiempos en ver cual es su situación pero hay ahí una cuestión compleja. Entiendo que las viviendas se van a entregar en diciembre por la charla que hubo ayer con las familias, y quiero decir por supuesto que la demanda es absolutamente legitima»

Si se entregan en diciembre ¿qué significa en términos de infraestructura?

Que estén conectados a la cloaca

¿Estarán conectadas?

si

AUDI0 1

Queda un mes, usted me dice que se conectarán las viviendas a la red troncal

Eso es lo que esta diciendo la Provincia y que nosotros vamos a seguir para que pueda suceder. Eso es lo que hablaron ayer. Hay cuestiones que se tienen que dar en la vinculación con la empresa (AYSA), tenemos la pandemia en el medio, obras públicas que no eran sanitarias. Desde mi lugar pretendo que esto se logre. Con respeto a las vandalizaciones estamos proponiendo con el grupo de vecinos que hablamos ayer, le vamos a proponer a la Provincia que algunos pre adjudicatarios puedan permanecer en su propia vivienda para ayudar a la seguridad que tiene cada cooperativa, la consigna policial que hay ahí. Sucede que las viviendas van a tener una cuestión de deterioro y de faltantes cuando se entreguen las casas, eso lo voy a decir ahora, no tendrán inodoros y lo vamos a entregar igual porque es también voluntad de la familia de tener su casa aunque le falte el inodoro que va a venir cuando la Provincia le de un vuelta al convenio y demás cuestiones. Me parece que es importante y que también es decisión de la Intendenta que esto suceda, más allá de que las casas no están como nos gustaría que quedaran, la maceta y el alambre puesto, me parece que trabajar en la toma de posición de las viviendas es lo que se viene en este mes por delante mientras agudizamos y apuramos el tema de la conexión cloacal, para mí eso es todo o nada porque es lo que le da la habitabilidad a las viviendas.

Eso es clarísimo, sin conexión cloacal no hay habitabilidad ¿o me equivoco?

No, no hay en términos técnicos. Hay familias que dicen me hago el pozo, sería casi un pecado teniendo un caño pasando por la puerta y faltando 200 metros de conexión. Ayer la Provincia de Buenos Aires se llevó una gran responsabilidad, creo que hay factibilidad de eso, esperemos que si porque las familias necesitan mudarse antes de las fiestas, parece que es lo lógico si ellos están pre adjudicados desde la gestión anterior

AUDIO 2

¿Qué cantidad de familias son?

Son 364 familias

Es decir, que toda esa obra que había quedado en la época de Cristina que después lo retomó Macri con cooperativas, Barrios de Pie, Movimiento Evita y con una que no sé si es cooperativa de Calamaro, no sé si esas obras se hicieron pero ¿se entrega todo o hay más por hacer?

No, en el macizo 4 que es donde estaba esta cooperativa que vos decís, tiene un proceso de rescisión en las viviendas y están en esa política de reactivación que anuncia la Ministra Bielsa que tiene que ver con reactivar esa obra y las 600 obras que están en Villa Nueva