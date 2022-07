«Las zonas industriales no son todas iguales, por eso la planta de basura no se puede instalar en Reja Grande»

A título personal y por la experiencia adquirida al trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, el concejal del PRO Demián Martínez Naya afirma que la planta de transferencia de residuos en la localidad de Reja Grande no representa un peligro ambiental para la población. Desde el otro bloque que tiene Juntos en el HCD, Juan Fernández expone que «no se opone a la construcción pero sí al lugar asignado por el gobierno de Mariel Fernández, innegociable para el oficialismo».

El presidente del bloque opositor hizo un recorrido sobre los instrumentos aplicados por el Ejecutivo, informe de impacto ambiental y consulta pública virtual en la que participaron más de 40 vecinos /as y que obtuvieron respuestas, una con el título de engañosa: «En la última sesión hice una moción de privilegios y administrativamente pedimos también el decreto por el cual se sostenía la consulta pública que se realizó respecto de la instalación de la planta de compactación, de transferencia de residuos en el barrio de San Enrique, próximo al PRO.CRE.AR en la zona de La Reja. No tuvimos contestación a la fecha, pero si sabemos porque se ha publicado por la misma vía que se había anunciado el resultado de esta consulta pública. Para ilustrar a quienes podrían estar escuchando, la consulta pública es un ejercicio donde el vecino le pregunta al Estado o al gobierno sobre determinada cuestión y el Estado responde. Pero para que eso suceda se debe publicitar esa consulta pública y en este caso solo estaba colgada de la web municipal con un trámite bastante engorroso porque había que hacer cinco clics para llegar a los documentos oficiales. Distinto a lo que es una consulta popular donde el Estado le pregunta a los vecinos que opinan sobre tal tema. El gobierno de Mariel Fernández que se define como el de las comunidades no debería tener temor, de preguntarle a las comunidades particularmente en este caso a los posibles afectados, utilizando los instrumentos que nos provee la Constitución nacional y provincial, artículo 40 de la constitución nacional, 67 de la provincial y la propia Ley Orgánica de las Municipalidades. Utilizar esos mecanismos para consultar a los vecinos acerca de su parecer. Respecto de la consulta pública que se hizo, aquí tengo el informe y hay cosas que son muy llamativas, primero, que participaron nada más que 43 personas, ese es el primer dato del fracaso de esta consulta porque en cualquier situación viven muchos más vecinos en esa zona, que han participado de manifestaciones públicas, incluso frente al municipio. Se han manifestado también en un proyecto de resolución acompañando con centenares de firmas que ha sido votado favorablemente en este cuerpo y que, no ha sido escuchado por el Poder Ejecutivo. El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) el organismo que financia este proyecto tiene algunas consideraciones respecto de cómo debe ser tratado para que no genere futuros inconvenientes. Dice así: «Hacer las cosas adecuadamente con las partes interesadas es crucial para alcanzar el éxito de los proyectos de desarrollo, sabemos que pueden surgir conflictos con las comunidades locales y otras partes interesadas si el proceso de consulta no es sistemático, transparente y significativo para todas las partes involucradas«. Recomienda muchas cosas más, pero yo quiero ir para ser concreto a las preguntas que se recibieron, las 43 personas que participaron ingresaron preguntas salteando el engorroso procedimiento y fueron respondidas casi con un copy paste porque es casi el mismo texto para muchas preguntas que entiendo que las habrán agrupado, como si fuera un consultorio de preguntas frecuentes de cualquier sitio web, y se dice por ejemplo: ¿cómo se manejará el tema de los olores cuando la planta esté en funcionamiento?. Respuesta: la planta de transferencia residuos sólidos urbanos del proyecto en cuestión no es un basural ni un centro de disposición final, sino un centro logístico de transporte de residuos sólidos urbanos, por esta razón la planta no contará con una acumulación de residuos sólidos urbanos. Se estima que la generación de olores no será considerable.

Habría que definir qué se estima y qué es considerable. Hay un rango ahí bastante difuso. Por otro lado, ¿habrá contaminación en el suelo de la planta? Respuesta: dentro de la planta existirá un sistema de canaletas colectoras conectadas con un reservorio de recolección de líquidos que a su vez recibirá los líquidos generados en las compactadoras. El cual será periódicamente descargado por un operador de residuos especiales, por lo que no existirán vuelcos o cuerpos de agua ni riesgos de contacto con líquidos al suelo, por lo tanto, con las napas subterráneas. Hay tratamiento de líquidos, vuelvo a lo anterior ¿quién garantiza el tema del olor? Yo les quiero recordar que en el vecino partido de Merlo hay una planta muy similar que los vecinos están bastantes disconformes con ese tópico. No quiero abundar demasiado, pero para que se vea, otro de los temas es el tema que se contesta para mí como una falsedad. Tiene que ver con la ubicación de la planta en relación al Código de Zonificación. Se dice en varias respuestas que la planta está como corresponde porque es una zona industrial, efectivamente es una zona industrial pero lo que no contesta el informe o no le contesta como corresponde al vecino que pregunta es que, las zonas industriales no son todas iguales, esta es una zona industrial 1. Y como dije en la sesión anterior, tanto la ley de radicación industrial, la 11.459 como nuestro propio Código de Zonificación, establece que ese tipo de industria es de tercera categoría o industria separada para lo que es el ámbito local que es básicamente lo mismo- Y eso requiere un industrial 2, o sea que la respuesta es engañosa, se le dice al vecino que es una zona industrial pero no se le aclara que necesitamos que sea un industrial 2 y que no es ese predio. Por lo tanto, y para concluir, creo que está bien claro que este bloque no está oponiéndose a la construcción de una planta de transferencia que es bien necesaria para el distrito, lo que este bloque está diciendo, tomando la inquietud de los vecinos, es que hay otros lugares, que hay que evaluarlos y que si el tema es logístico deberíamos en este Concejo Deliberante por el cual nunca pasó el convenio entre el Ministerio de Ambiente y el Municipio, analizar dónde es el lugar, para que tengamos una planta como corresponde y que no ponga en riesgo la salubridad de los vecinos de Moreno«.