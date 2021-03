0 shares







MARIEL FERNÁNDEZ DEFIENDE LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BASURA EN REJA GRANDE –

La Intendenta recibe la pregunta periodística. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que presta el dinero para que Moreno tenga una planta de transferencia de basura domiciliaria, impone con criterio que el proyecto debe contar con una Audiencia Pública y el Estudio de Impacto Ambiental y Social. Por supuesto que anterior a esos momentos «existe un estudio de pre factibilidad con áreas de gobierno que están obligadas a intervenir». Mariel Fernández, Intendenta de Moreno, escucha el planteo que contiene la resistencia vecinal de los que se oponen al emplazamiento en Reja Grande: «En realidad creo que hubo una operación política, como en todas las cosas, de mentirle a la gente y decirle que ahí se iba hacer un basural. Los basurales están prohibidos por ley, ningún municipio puede gestionar la creación de un basural, yo podría decir es algo obvio pero se ve que…

No, está bien de lo obvio en este mundo

Algunos se dedican a instalar informaciones falsas y crear miedo en la población. Todos los municipios tienen este tipo de planta, de hecho Moreno hace muchos años que tiene en Cuartel V, yo vivía a cuatro cuadras de ese lugar, me enteré después de muchos años que esa planta estaba ahí, no tiene nada que ver con lo que se va a crear porque lo que se va a crear es un planta modelo. El BID es muy exigente a los estudios de impacto ambiental no se hacen antes de la instalación, eso por ley es así

No, hay estudios de preafectibilidad ¿qué es lo que se cuestiona? Que hace 10 años no hay una modificación del Código de Zonificación, que era una zona rural e industrial y ahora hay una urbanización importante, entonces por eso la pregunta es ¿sí la audiencia se hará y el Estudio de Impacto Ambiental y Social? El BID lo plantea, para acreditar funcionalidad del proyecto

Si, en realidad nosotros venimos hablando con organismos que trabajan el tema de medio ambiente y venimos trabajando en una red de puntos verdes porque eso es para Moreno, no pueden decidir dos barrios cerrados si se instala en Moreno o no, en la Ciudad de Buenos Aires hay 20 de este tipo, por supuesto el volumen de residuos de la Ciudad de Buenos Aires no tiene comparación con lo de Moreno. De todas formas no iría todo el residuo de Moreno a esa planta sino una parte, nosotros no estamos lejanos al camino Buen Ayre donde está instalado el CEAMSE así que en algunos casos nos conviene llevar camiones directamente al CEAMSE principalmente estamos hablando de toda la zona de Trujui, es decir que no van a ir todos los residuos de Moreno. Lo otro, está en zona industrial, ahora que existan desarrolladores de Moreno que hayan comprado tierras más baratas en zona industrial es otro tema. Hay barrios cerrados, como Campos de Álvarez sino me equivoco que tiene plantas cloacales internas, eso si hacemos un estudio…

Habría que hacerlo

Eso es más contaminante que otra cosa. El Country San Diego, habría que ir a ver qué hace con sus residuos, si los acopia adentro, qué hace con sus residuos cloacales. Entonces me parece que hay una gran hipocresía que en realidad no es tanto porque ya dimos todas las aclaraciones, se han atendido, se ha estado horas dando las especificaciones técnicas a las personas que se estaban manifestando, en realidad lo que no se quiere es que haya movimiento de camiones en la zona. Ahora, es zona industrial, el que decidió irse a un barrio privado al lado de un parque industrial no puede decidir que se radica o no en el lugar

El parque industrial no se mueve de ahí

No, no hay otro lugar y además porque los argumentos para que no se radique son falsos porque eso no contamina, no emite gases y no hay residuos que toquen el piso

El estudio de impacto social y ambiental se tiene que hacer y la audiencia se tiene que hacer

Si, con todo Moreno

LA CÁRCEL EN CUARTEL / OTRO PROYECTO ESTRATÉGICO

La tierra para la futura unidad penitenciaria fue asignada en Cuartel V, barrio El Vergel (límite con el Municipio de Pilar). ¿Por qué la Intendenta tomó la propuesta del Ministro de Justicia Bonaerense Julio Alak y ofreció a Moreno como opción válida».

Cuando Alak pensó en algo, que es real hace mucho tiempo, hablo de hacinamiento carcelario en sucursales del infierno, y quienes salen de allí permanecen encerrados en el muro elástico de la propia estructura represiva. ¿Le genera algún tipo de contradicción que Moreno tenga una cárcel? Incluso por la razón y su raíz política movimientista ideológica, podría pensar Moreno tiene que tener las mejores escuelas pero antes de eso puede tener una cárcel

Esto lo hablé por supuesto con el Ministro Julio Alak y me pareció que los fundamentos eran válidos porque uno puede querer esconder una situación pero la población carcelaria de Moreno es importante, está distribuida en varias cárceles de la Provincia, pero esas personas no se quedan en la cárcel toda la vida, vuelven a Moreno. En la situación que están las cárceles, con hacinamiento, que no son de ningún tipo de recuperación. Todos sabemos que la población carcelaria es de procedencia muy humilde, terminan solas porque su familia no puede sostener en la mayoría las visitas, vuelven con todo ese odio de haber estado solo, de que nadie lo visite, hacinados…»

Soportando todas las violaciones de derechos humanos que no nos imaginamos

Soportando las violaciones de derechos humanos después vuelven a Moreno, entonces la posibilidad de nosotros poder hacernos cargo de nuestra población carcelaria aunque no sea directamente a mi si me permite controlar y garantizar el tema de los derechos humanos, de que se alimenten, que se capaciten, de que puedan conformarse en cooperativas, que puedan producir cosas para Moreno, que puedan producir cosas que se necesitan para el municipio y que puedan ser visitados por sus familias