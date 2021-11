«Le decimos Basta a este gobierno que no escucha a la familia municipal»

MARCHA EL JUEVES, DESDE LA SEDE GREMIAL HASTA EL PALACIO DE GOBIERNO –

La paritaria 2021 tiene compuertas abiertas. Para el gobierno, en la palabra del Director de Asuntos Gremiales (NdR: Márquez fue el elegido por sus superiores para explicar la situación), en diciembre se abonará el 8 por ciento, el adelanto de aquello que debía pagarse en enero de 2022, con la premisa que en el primer mes del año que viene se abra la paritaria 2022, un pedido de las entidades gremiales.

La cuestión principal es la pérdida en el poder adquisitivo. El funcionario asignado a la difícil tarea de explicar el proceso, sostuvo que si toman los porcentajes que este año el gobierno de Mariel Fernández pagó los haberes le ganan a la inflación.

El salón de SITRAM tiene usos múltiples y en esa planta baja se anunció el vuelo que zarpará a las 13 horas del próximo jueves y que lleva un equipaje de derechos, leyes y convenios. La pista de aterrizaje es Asconapé 51, el Palacio de Gobierno de la Intendenta Mariel Fernández.

En conferencia de prensa la cúpula directiva junto a trabajadores /as municipales, anunciaron el inicio de una pelea abierta donde no se renuncia al diálogo al tiempo que se dice Basta al modelo de Mariel.

Marcelo Cosme, actual concejal del Frente de Todos y Secretario General de SITRAM, arrancó respondiendo con dureza al Director de Asuntos Gremiales: «Quien habla, más allá de ser el Secretario General de esta gloriosa organización, soy el Secretario Adjunto de la CGT Regional y donde estuvimos conversando con otros compañeros, y nos pareció lamentable y vergonzoso lo que dijo este señor Márquez, siendo que proviene del movimiento obrero. Creo que lo mandan a decir eso, creo que en la cara no nos puede decir la barbaridad que dijo. Para que quede claro, nuestra paritaria es de marzo a marzo. El año pasado nos costó mucho hacerle entender a este gobierno nuevo, aclarando que los funcionarios son los mismos de siempre, estuvieron con todas las gestiones, y eso es una realidad. Nosotros solicitamos el 13 de septiembre adelantar la reunión del 4 de noviembre, y era por cuestiones lógicas (la inflación) pero no fuimos escuchados. Llegó el 4 de noviembre y no hubo respuestas, pero luego se pasan las reuniones, la última porque el Secretario de Gobierno tenía problemas de salud pero nos avisan una hora antes del encuentro, lo que nos pareció una falta de respeto para con los trabajadores, atento a que no puede ser que no haya otro funcionario que trabaje y se siente a dialogar. Con se da la última reunión en la que estaba el Secretario de Gobierno (Alberto Conca) en buen estado de salud porque movía la cabeza pero no hablaba. El que lo hizo fue este personaje (Márquez), y lo digo así porque no puede expresar lo que dijo este compañero, supuesto compañero, pero fue él quien dijo que la propuesta era adelantar el último tramo con el que se llega al 35 por ciento de recomposición. Que lo bajen o lo adelanten, si quieren hacerlo hasta tienen el mes de noviembre, pero el problema es que sigue siendo el 35 por ciento. Lo que nosotros planteamos es aquello que dijo la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que no había que tenerle miedo a la paritaria. También el Presidente de la Nación, en el Día de la MIlitancia, dijo que había que ganarle a la inflación, pero esas declaraciones me hacen ruido porque todos sabemos que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo tanto el año que viene será difícil para todos, entonces esas declaraciones las tomo como compañeros, acuerden ahora porque el año que viene va a ser complicado. Por lo tanto nos parece una burla que el aumento siga siendo del 35 por ciento, si dicen llamarse peronistas deben apelar a la sensibilidad porque los que hacen grande a este distrito son los trabajadores municipales que han dejado todo durante la pandemia. Obviamente que no alcanza con los aplausos porque el reconocimiento se traduce en respetar una ley, la Mesa Paritaria, a las organizaciones sindicales y desde ahí lograr un aumento que permita empatar o ganar a la inflación.

Rubén «Cholo» García, Secretario General de la Federación argentina de Sindicatos Municipales, no dejó pasar la oportunidad para cuestionar la posición del Director de Asuntos Gremiales, que además integra el Sindicato de Comercio: «La verdad que me da vergüenza ajena que un pseudo funcionario, que alguna vez pasó por un gremio, esté negando a los trabajadores municipales sentarse a discutir paritarias. Suelo decir que a veces los nuestros son los peores. Si no entiendo mal, el 12 por ciento del mes de marzo correspondió a la paritaria del año pasado, y lo que cobraron de este año es un 24 por ciento, pero si adelantan el último tramo se llega al 35 por ciento y la inflación ya superó ese porcentaje. Se estima una inflación interanual superior al 50 por ciento, dicen los analistas. Creo que el gremio ha tenido paciencia, pretender sostener el diálogo pero, como se dice en el boxeo, cuando uno no quiere dos no pueden. Cuando eso sucede se deben tomar medidas, que se discutieron en los cuerpos orgánicos. Nosotros somos dialoguistas por excelencia, conocemos la realidad, conocemos la situación, pero decimos siempre que no es la política la que se perjudica en las gestiones municipales sino los trabajadores. La política viene, pasa, se lleva la parte gorda del presupuesto y los que siempre quedan esperando son los trabajadores municipales. Como lo dijiste en tu pregunta, tenemos una ley que nos costó ocho años de lucha, derribamos una ley neoliberal (11.757) que nos había sacado estabilidad, antigüedad, nos puso en disponibilidad relativa y absoluta, y lo peor de todos, lo digo como peronista, vino de la mano de un gobierno pseudo peronista, menemismo y duhaldismo en la provincia de Buenos Aires. La historia de Perón y de Eva, y hasta Néstor, la política era la distribución de la riqueza, pero parece que la riqueza va para un solo lugar y no para los verdaderos protagonistas que son los trabajadores municipales, en este caso. Por eso apelamos a que la señora Intendenta, que no tengo el gusto de conocer, convoque rápidamente al Sindicato para discutir la realidad de los trabajadores. De no ocurrir el Sindicato definirá las medidas a seguir y nuestra Federación va a acompañar todas las protestas de todos los sindicatos de la Provincia, pero más a este sindicato porque fue uno de los ocho que logro salir de la vieja estructura, cómplice la ley neoliberal 11.757 y así crear una nueva entidad que defiende el derecho de los trabajadores.

Abierto el canal de protesta, definida la ruta, Cosme anunció la movilización para el próximo jueves a las 13 horas, desde la sede de SITRAM (calle Merlo) con destino al Palacio de gobierno. Primero les habló a los «compañeros /as que fueron apretados para firmar una nota donde parecen renunciar a pedir aumento y agradecen al gobierno local». A ellos los convocó a marchar con todas sus familias para «decirle Basta a este gobierno que no quieren escuchar a la familia municipal».

