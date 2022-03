«Le hace mucho daño al país esta separación entre Alberto y Cristina y lo que hace Máximo»

En la plaza de la Memoria, Ruta 23 y Autopista, minutos después del acto que realiza el Peronismo de Moreno, la Dra. Patricia Rosemberg, funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación, concejala morenense en uso de licencia, figura de la agrupación peronista Pueblo Libre, habló de los peligros y riesgos que produce la fractura en el Frente de Todos. Luego del acto en la Plaza de Mayo a 46 años del Golpe Militar, entregó un conjunto de respuestas que componen un mapa de acción política:

Cada vez hay más actos por el 24 de marzo, me refiero a distancias más que unidades

Cada vez hay más actos, cuando nosotros llegamos desconcentraba la izquierda, y un ratito después venía el acto convocado por Madres, Abuelas, Hijos y organizaciones de derechos humanos, etc, y después había otro acto. Me parece que es peligroso esto, porque si una fecha, como lo es el 24 de marzo no los convoca a pensar en la unidad, es peligroso. La unidad no es ‘no me voy del gobierno’, realmente cuando uno dice la unidad me preocupa, aún más la unidad de nuestro Frente de Todos, y no que el dato sea si la Cámpora se va o no se va del gobierno. Me parece que eso es peligroso, la unidad tiene que estar realmente en unidad para poder gobernar los próximos dos años en miras a poder gobernar los próximos cuatro, los próximos diez. Y eso me parece que realmente nos pone socialmente en peligro, porque además el mundo de las personas que militamos es un mundo muy pequeño y eso es una realidad, no sé si está bien o está mal, pero es una realidad, al resto de la sociedad le importan otras cosas.

Es el microclima lo de ustedes

Es el microclima, pero si uno cree que el microclima alcanza para lo que a la sociedad le importa estamos fritos, entonces las grietas y las subgrietas y los mil actos lo que hacen es, alejar más a la sociedad,. más en un día (24 de marzo) que tiene que ser un día de reflexión.

Hay algo que no es de ahora, me parece que hoy es la profundización de lo que vengo registrando por lo menos en mi visión periodística, que hay mucho de comentario y el poner el cuerpo de acuerdo a la situación. En esa acción se eliminan las responsabilidades, es decir, cuando existen los problemas no hay responsables. Por ejemplo, el acuerdo con el FMI es responsabilidad de Alberto Fernández, pero resulta que es el Presidente de un frente que se llama Frente de Todos donde está la Vicepresidenta que es Cristina Fernández de Kirchner. Claro que no son lo mismo porque tienen roles diferentes, pero son parte de la misma coalición de gobierno…

Son el presidente y la vicepresidenta de la nación.

Más o menos en términos institucionales la Vicepresidenta de la Nación dice no voto y me voy. Cobos dijo ‘voto no positivo’. Cristina, se fue. Y Máximo dijo ‘no soy presidente del bloque y me voy’. ¿Qué es inmadurez en la comodidad o que se rompa todo total no pasa nada?

No sé, mi análisis de eso es, es peor que se rompa todo y que no pasa nada o es que se rompa todo para que vengamos nosotros. Eso ya lo vivimos en 2015. El que se rompa todo, a mí tampoco me gustaba Scioli, ahora la elección de ese candidato, la no elección de que haya primarias reales y después el no apoyo verdadero y la fragmentación, que hoy exista el randazzismo, el massismo, el Evita, mil fuerzas dispersas, nos llevó a que después tengamos un gobierno como el de Macri durante cuatro años, y ese gobierno de Macri es el que nos endeudó como estamos ahora. Nadie quiere al FMI, ahora la realidad es que éste gobierno también asumió con la responsabilidad de saber que estábamos endeudados como estábamos. Esto no es una sorpresa entonces, la verdad es que se requiere una madurez política para afrontar, nosotros tenemos que venir a solucionar un problema que se heredó de los otros cuatro años y me parece que está mal decir bueno que quedé Alberto en el enchastre por si esto sale mal. Me parece que está mal porque no es lo que como gobierno nos corresponde ser, podemos debatir si el acuerdo puede haber sido mejor, creo que todo acuerdo debe ser mejorable, pero es real que lo peor era caer en default.

Visto desde de esa perspectiva podría decirte que sí, pero podría darte otra…

Creo que era mejor no tener el Fondo. A mí me hubiera gustado como dirigente que no tengamos que negociar este acuerdo.

El peligro está situado en que el Presidente tiene que decir es el Presidente en un país donde la conducción no es colegiada. Vos me dijiste hace dos años atrás que el personalismo y la democracia no funcionan, sin embargo, se repiten los esquemas por eso decía que la subgrieta es hablarse más para dentro y esa disociación con la sociedad puede hacer que emerjan personajes que son la antipolítica pero que suenen bien porque la guerra contra la inflación la perdemos, los salarios se deprimen, el hambre crece, mientras la corporación política continúa con su modo exculpatorio

Me parece que es un error porque además a esa forma exculpatoria lo que falta es conducción, lo que falta es un caudillo, pero es un error esperar caudillos porque nos hacen mal. Éste es un momento de construcciones colectivas y diversas, porque además la sociedad es de una diversidad enorme donde tenemos que convivir, alcanzar equidad e igualdad de derechos para todos. Me parece que es un error, creo que le hace mucho daño al país esta separación entre Alberto y Cristina y lo que hace Máximo, que es quedarse como en el ala progresista de un espacio que está dentro del Frente de Todos. Le hace mucho daño el menoscabo que le hacen a la imagen de Alberto, que, si es tibio o no es tibio, ya lo vimos eso, es muy peligroso para el país. No apoyé al gobierno de De la Rúa, no me gustó, creo que nos llevó a un punto sin retorno como el 2001, sin duda. Ahora hubo, además de su propia imposibilidad de gestionar, un menoscabo a su imagen que terminó haciendo estallar un gobierno y que nos subsumió una crisis donde más del 50% de nuestra población estaba en la pobreza. No es este el camino.

Me da la sensación de que hablamos de memoria, pero no la entendemos.

Totalmente.

¿Qué es el peronismo de Moreno hoy?

Yo creo que el peronismo de Moreno hoy sintetiza la diferencia entre el acto del 24 de marzo del año pasado y este. El 24 de marzo del año pasado fue un acto de dirigentes donde lo que había era mostrar que muchas y muchos dirigentes de Moreno podíamos unirnos para recuperar la memoria. Esto de no perder la memoria, buscar la verdad, exigir la justicia, eso fue el acto el 24 de marzo. Diferenciándonos de Mariel Fernández porque no convocó, yo lo dije en aquel momento y lo sostengo hoy. Un 24 de marzo si convocan a todos los lugares voy a todos los actos y a todos los lugares porque me parece que está por arriba de nosotros. Si no entendemos esto estamos en el horno. La diferencia es que lo caminado desde aquel 24 de marzo ahora es que no necesitamos mostrar qué dirigente habla, quién no habla. Entonces fue la construcción de qué es el 24 de marzo para el Peronismo de Moreno. Eso es la recuperación de la historia y entonces estaban los familiares, los hijos. Pero una representación de la juventud pensada por ellos, diseñada por ellos, sentida por ellos, realizada por ellos, que no es el futuro, los jóvenes son hoy. Los jóvenes no necesitan que nosotros les armemos nada, me parece que es al revés, nosotros necesitamos que nos sacudan un poco de frescura y de mucho menos rollo.

Es un gobierno de juventud que tiene Moreno…

Sí, pero no es ni la edad ni el género lo que te garantiza construcciones colectivas. Yo estoy convencida de eso. Me parece que lo que te garantiza construcciones colectivas es tener la suficiente madurez para permitirte que si el otro opina distinto no es tu enemigo, se construye con otros.

Y la carta de Mariano West que fue horas antes de la discusión en la Cámara baja del Congreso donde por amplia mayoría se aprueba el acuerdo con el FMI, luego ocurre lo mismo en el Senado. La fuerza que eligió Alberto Fernández como Presidente de la Nación hoy es minoría institucional. Mariano West le pide en esa carta a Máximo Kirchner que tenga madurez, que no juegue a la política y además añade al final de la carta que se va desafiliar del PJ porque no se siente representado por Máximo Kirchner. En Moreno termina el mandato de Festa como presidente del PJ y asumirá en su lugar Mariel Fernández. De la carta y el PJ te escucho…

Comparto todo lo que puso Mariano (West) en la carta que además me enteré en el mismo momento que nos enteramos todos de la carta. Pero me parece que fue absolutamente oportuna.

El comentario que me llegaba al teléfono era que por fin alguien dice lo que muchos quieren expresar, lo cual me lleva a decir ¿por qué callan?

¿Por qué callan? Porque le tienen miedo al no estar en los lugares, me parece que es eso. Creo que Mariano dice lo que muchos y muchas pensamos, creo que es mezquino lo de Máximo, creo que está muy mal también. Creo que no se puede ser presidente del partido que gobierna sí votas en contra de la ley que garantiza gobernabilidad, creo que eso es una contradicción absoluta. Es una ley que Alberto Fernández, que es el Presidente de la Nación llevado por el Frente de Todos, le permitirá gobernar los próximos dos años y no entrar en default. Luego, Máximo Kirchner no fue elegido como presidente del PJ, nos hace daño no tener elecciones, nos hace daño que no haya primarias. A nivel local lo mismo, no hubo elecciones primarias. La presentación (judicial) igualmente creo que no va a ir para ningún lado y entiendo que está mal judicializar la democracia de los partidos políticos. También digo que está muy mal no ser claros, si las reglas dicen que tenés que ser afiliado durante tanto tiempo, tenés que cumplirlo porque esto es lo que nos garantiza las instituciones del Estado. Creo que es un error no tener debate, creo que es un error no tener primarias a nivel nacional y a nivel local. Lo que Mariano (West) trae es que ser peronista en este momento a lo mejor no es estar adentro del Partido Justicialista, ni en lo nacional ni en lo local.