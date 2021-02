12 shares







LA INTENDENTA CONDUCE SU MODELO POLÍTICO Y DE GESTIÓN-

El Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional que estuvo en manos de la arquitecta Carolina Amaya desde diciembre de 2019 ya tiene un nuevo Administrador General: Carlos Benítez que estuvo al frente del organismo en la gestión Walter Festa.

De esta forma queda absolutamente confirmada la total ruptura política entre Mariel Fernández y Mariano West – Pueblo Libre, ambos vencedores /as de la interna del Frente de Todos en 2019.

En la mañana de hoy la Intendenta dejó en claro los acuerdos, los ajustes que no alteran su plan, mucho menos la clara centralidad de disputar más poder:

Por este reemplazo de Carolina Amaya, ¿se fortalece el acuerdo suyo con Walter Correa a partir de la llegada de Benítez al IDUAR?

Hay un acuerdo muy grande y desde hace tiempo con Máximo Kirchner. Tengo una muy buena relación con Walter Correa, de hecho lo invité desde el principio, como lo hice con todos, a que sea parte de la gestión, pero esto es algo que charlé con Máximo (Kirchner). Con Carlos Benítez tengo una muy buena relación, nos conocemos de toda la vida, es una persona que sabe mucho del tema de tierras, es una persona honesta, es un gran compañero y le pedimos que nos acompañe con el tema de poder conducir el IDUAR pero por supuesto en el marco de un acuerdo político con Máximo Kirchner que tiene intenciones de acompañar más la gestión de Moreno.

Usted necesita que se vote la Emergencia, mandó un proyecto al Concejo Deliberante y hubo dos sesiones extraordinarias sin quórum. Tal vez se entienda por ahí la decisión central que vuelvan a su banca los dos concejales del Movimiento Evita, pero en el caso de Amaya y el IDUAR la cuestión es de gestión y ejecutiva, por lo que la decisión está ligada a Pueblo Libre e indefectiblemente la pregunta termina ahí, ¿por qué se rompió esa relación política con esa agrupación y con West?

No, yo creo que se fortalecen otras relaciones…

Se rompe esa y se fortalecen otras

No, no está rota, hoy tengo un mayor acuerdo con Máximo Kirchner (La Cámpora) por la importancia y centralidad que tiene y es un pedido de ser parte de la gestión y ese es el lugar porque es el que les interesa, donde ellos sienten que pueden aportar más. A Carolina Amaya no le dije que se fuera, le pedí que se quedará, Carlos Benítez está dispuesto a trabajar con ella, con esto digo que tanto ella como otros funcionarios fueron invitados si se quieren quedar allí o aportando en alguna otra secretaría.

Carlos Benítez, ¿ya aceptó el cargo?

Sí, sí, sino no lo estaría contando.

¿Entonces está ratificado como nuevo Administrador del IDUAR?

Sí, no va a ser inmediato pero sí. En estos días vamos a seguir haciendo ajustes en la gestión.

Mariel Fernández es la Intendenta que asume la conducción de gobernar y la determinación de sostener su rumbo y modelo. No le tembló el pulso para sacar a Pueblo Libre de los acuerdos tomados, asumidos y comprometidos porque es el tiempo de fortalecer el vínculo con Máximo Kirchner.

La Capitana mira arriba y desde arriba sin dejar un minuto de tejer la red local cimentada en las organizaciones, Movimiento Evita, Barrios de Pie, CCC, el peronismo de base y el feminismo popular. Avanza a paso redoblado sin adversarios/as a la vista… hasta aquí.

Mariel Fernández demuestra que todo acuerdo tomado o alcanzado será sostenido si la acompañan en sus metas y objetivos. En ese trayecto, dos ex intendentes de Moreno (Lombardi y West) saben que la Intendenta va por todo porque este es SU MOMENTO HISTÓRICO.