«Le pedimos a la Intendenta que nos escuche, NO QUEREMOS una cárcel en El Vergel»

Tal vez el impacto en las urnas. Probablemente en querer achicar distancias. Quizá porque la contradicción no tiene etiqueta de secundaria, pero lo real sucedió: el Intendente de General Rodríguez, Mauro García, puso un oído en el ruido – rechazo que genera la construcción de una cárcel en esa localidad, cerca del Hospital Sommer. El 26 de octubre el Jefe comunal del Frente de Todos «firmó el decreto por el cual solicita la inmediata restitución de las tierras al Hospital. De esta manera damos por cerrada cualquier especulación acerca de la posibilidad de instalación de una cárcel en dicho predio»

MAURO GARCIA / INTENDENTE – GENERAL RODRÍGUEZ

En Moreno la decisión política es «acompañar el plan penitenciario de la Provincia de Buenos Aires tendiente a descomprimir las actuales unidades y comisarías», argumento que también sostenía García.

Si en General Rodríguez hubo rechazo en Moreno no hay diferencia. La COMUNIDAD del barrio El Vergel sigue trabajando en silencio para que el NO A LA CÁRCEL alcance algunos oídos.

Rosa vive en El Vergel, como lo hizo su abuelo y su padre. La vida familiar estuvo y está arraigada a un vivir y decidir la existencia para sus hijos: «La verdad que todos los vecinos estamos bastante preocupados porque justamente no queremos una cárcel en el barrio. Acá mis padres y mi abuelo compraron ya hace 50 años y siempre fue una zona tranquila, una zona de casas quintas. Sí hay gente nueva que ha poblado el barrio, pero, somos toda gente de trabajo y obviamente, la cárcel no es un progreso como todos dicen, no la queremos».

Hubo una reunión con autoridades municipales y estuvo el Viceministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿vos participaste?

Yo no participé de esa reunión, pero tengo entendido que otros vecinos /as lo hicieron. Se juntaron firmas, hubo un corte de ruta, pusieron pancartas, o sea, estamos todos preocupados.

En General Rodríguez el intendente Mauro García firmó un decreto que rechaza la probable instalación de la cárcel en esa localidad, ¿debería hacer lo mismo la intendenta de Moreno?

Obviamente que debería hacerlo, pero bueno, hasta el momento no ha sucedido esto que tanto esperamos, tener el apoyo obviamente de nuestra Intendenta.

La construcción del NO a la Cárcel en El Vergel continúa, ¿mantienen la discusión y construyen propuestas sobre necesidades y derechos?

Nosotros como barrio muy olvidado de Cuartel V, vamos a seguir unidos como hasta el momento y no es política y nada, es unión de gente que lo único que quiere es seguir tranquila con su familia, seguir trabajando y adelantando en otras cosas. El barrio no necesita una cárcel, necesita colegio para los chicos, comedores como corresponde, lugares donde los chicos puedan ir, un club, a algo porque en realidad esa cárcel a quienes va a perjudicar más es a nuestros hijos, a nuestros nietos porque, nosotros ya nuestra vida ya lo pasamos, pensamos en el futuro que son nuestros hijos.

Describime El Vergel

El Vergel es, como vuelvo a decir, un lugar donde hay mucha paz, mucha tranquilidad, somos vecinos de años, hay algunos que ya no están y si realmente se enteraran que está sucediendo esto se pondrían muy mal. Progresó como te digo en otros aspectos, pero todavía le falta, falta mucho. Para nuestras familias, para todos, no queremos perder eso, esa tranquilidad que tenemos con nuestros vecinos

Rosa, la comunidad se expresó, hizo una pintada sobre la ruta 24 en ese murallón que es la puerta de ingreso al Vergel diciendo “no a la cárcel”. Rápidamente se tapó con una leyenda de la intendenta, ¿qué mensaje dio la Jefa comunal actuando así?

Que obviamente no nos apoya, no nos está apoyando porque sino pasaría como pasó en General Rodríguez.

Mensaje para la intendenta Mariel Fernández que hizo toda su vida, su militancia en Cuartel V, y es ella quien ofreció la tierra para que la provincia de Buenos Aires construya en El Vergel la cárcel

Que se ponga en el lugar de vecinos, de nosotros de gente de barrio, y piense si realmente le gustaría tener una cárcel al lado porque no trae seguridad, no trae prosperidad. Que por favor se ponga “las pilas” y que dé marcha atrás en esto, que por favor nos escuche lo que estamos pidiendo, no queremos una cárcel en nuestro barrio, queremos otras cosas, tenemos otras necesidades.

