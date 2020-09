0 shares







BARRIO LA BIBIANA II, EN EL RUTA, DISPUESTOS A RESISTIR EL DESALOJO

Cerca de diez meses de permanencia, consolidados como familias y grupos que miran el calendario y la decisión política – judicial de expulsarlos de un predio privado adyacente a la Ruta 23.

Mujeres, hombres, niños y niñas, sobreviven construyendo calles, pozos de agua comunitarios, ollas populares y sueños propios. Puesto en palabras suena de una manera de comunidad en territorio:

El cartel dice que sostienen “no al desalojo ¿la tierra es de todxs?’ ¿Qué esta haciendo la Municipalidad porque no veo a la justicia acá, se hizo presente el Secretario de Seguridad, Derechos Humanos y Justicia Nahuel Berguier?

Vecina: el Municipio se presentó y nosotros, con el sueño de que nos iban a ofrecer la reubicación, vino a censar y nos ofrecieron un camión para llevarnos. Nos preguntan si tenemos un lugar donde ir, se supone que estamos acá porque no tenemos donde estar. Ocupamos tierras ajenas pero acá dicen que la tierra es de todos y nosotros no tenemos otro lugar

Tendría que establecerse si el propietario acreditó titularidad de esto porque como dicen dentro de la ley todo, fuera nada. Tienen que cumplir la ley todos, ustedes están acá por una emergencia

Más con esta pandemia que nos azotó y más aún porque estamos sin trabajo, tenemos nuestra casita. Hay calles que ya tienen red de agua porque entre los vecinos hemos colaborado, acá el Municipio no se presentó no conocemos la cara de la intendenta Mariel Fernández, porque no se ha presentado.

Ni gente sin casa, ni casa sin gente expresa otro cartel

Vecino: Nosotros estamos pidiendo que el Municipio de Moreno se ajuste a lo que se dice a nivel nacional, lo que nosotros necesitamos es una casa. En moreno hay muchísima tierra, nosotros queremos pagar esto con changas, como sea, no lo queremos gratis. También nosotros estamos de acuerdo a hacer una pequeña reubicación dentro de esta tierra y el municipio no negocia. Pasa el tiempo y la toma está dentro de la agenda nacional

¿Cómo es el vivir así, los que ocupan la tierra asumen todos los riesgos porque tienen que convivir con la policía que recorre todos los días?

Vecina: Es complicado porque están nuestro hijos, yo tengo una nena y no puede estar acá pero no tengo donde ir, yo estaba del lado que desalojaron primero y después me pase acá. Nos ofrecieron camiones pero para que los queremos si no tenemos donde ir

Les están ofreciendo un camión para que se vayan, no están diciendo los llevo a otro lado

No nos vamos a ir sino tenemos otro lugar. Si me sacan de acá yo me voy a armar en la calle, voy a llevar a mis hijos a la calle que me den algo, yo tengo 9 hijos y hoy tengo a 4 conmigo y nadie me ayuda, yo tengo que moverme sola y la plata que me da el gobierno no me alcanza y no puedo alquilar porque con chicos no te aceptan y hay mucha gente que necesita, estamos sufriendo mucho. Yo voy a buscar agua, leche y me duele todo el cuerpo pero lo hago porque no tengo donde ir, yo no quiero gratis pero que por lo menos me lo den a pagar.

Señora usted, que está alzando a su niño ¿el censo que le hicieron qué dice?

Lo primero que nos ofrecieron es un camión y nos preguntan si tenemos un familiar y nos quieren tirar como basura. Yo no puedo ir a la casa de mi mamá, estamos los dos sin trabajo y del alquiler nos sacaron.

Es todo un conflicto, pregunto, ¿se entienden los derechos humanos o pesa el valor de la propiedad privada?

Vecina: Quiero dejar en claro algo, es que el día sábado cuando se presentó el Municipio nos dijeron que iba haber fuerza policial y que venían con un desalojo violento que no le importaba si había niños, que las topadoras los iban a pisar, que no le importaban si mataban una criatura. Entonces quiere decir que la vida de nuestros hijos no vale nada, si el propietario dijo que iba a poner un country privado entonces quiere decir que esté todo esto a la venta, que le cuesta hacer un plan de viviendas a pagar como nosotros estamos pidiendo, si es lo mismo dárselo a un rico que tiene mucho a dárselo al pobre que no tiene nada, estamos en la misma situación. El 2 de marzo cuando se llegó a un acuerdo se pidió en un comodato, que se había hecho con nuestro defensor. Tenemos derechos como cualquiera, no por no tener nada o por ser de una clase social baja no tenemos derecho, nuestros hijos y nuestras vidas valen como la vida del que tiene mucho. Lo que yo le pido a la Intendenta que se haga cargo y baje acá y no Nahuel Berguier que es el de Seguridad, porque cuando nosotros pedimos seguridad acá la policía no nos asiste por estar dentro de un asentamiento y esto ya no es un asentamiento, es un barrio porque acá hay agua, hay luz, hay perforaciones, hay pozos donde nuestro hijos tiene que hacer sus necesidades, y nos higienizamos como podemos, nosotros también somos personas no somos perros, si permanecemos acá es porque necesitamos, porque no tenemos un lugar donde ir. Y si derechos humanos no pelea por nuestros derechos nosotros vamos a pelear de la misma manera que salimos el día sábado, hay mucha gente que se indigna pero es la manera que tenemos para que nos escuchen, hace 10 meses estamos acá y nadie nos conoce, somos los que estamos excluidos de la sociedad. Queremos que el Estado, la sociedad y el Municipio nos escuche, queremos ser escuchados.

La orden judicial está para el 5 de octubre

Y nos enteramos por las redes sociales que el 5 de octubre estaba el desalojo