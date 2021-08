«Le pedimos a la Intendenta un gesto, que adelante el último tramo de la recomposición salarial»

La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno (ASTMM) lleva un reclamo que tiene fundamento en el impacto que produce la inflación en los bolsillos de los /as trabajadores /as. Si bien la entidad gremial participó de la paritaria pero sin firma, Marcelo Espíndola, pone de manifiesto una solicitud al gobierno de Mariel Fernández: «Nosotros participamos de la paritaria, no tenemos firma pero nos escuchan y somos oídos. Lo que queremos es que se abra un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo porque el que tenemos está muy atrasado, en el que puedan participar todos los gremios. Solicitamos que se cree un jardín materno infantil para los hijos /as de los /as trabajadores /as municipales, pero te anticipo algo, vamos a pedir que se adelante el último tramo de la recomposición salarial, un acuerdo del cual fuimos parte, pero vamos a pedir que se adelante…»

Van a responder que No porque eso se discutió en paritaria (el último tramo se paga en enero de 2022)

Está bien, pero la inflación y la realidad del país es otra. Nosotros firmamos y al otro día todo se fue al carajo y eso lo saben los trabajadores. Vos ves que se están haciendo un montón de obras que son con fondos nacionales del Ministerio que conduce Gabriel Katopodis, que está muy bien, pero tienen que mandar un poco de oxígeno para los municipales que no pueden esperar hasta fin de enero del año que viene para cobrar el último tramo. La Asociación hará el pedido formal, por nota. Creemos que se puede hacer, esperamos ese gesto de la Intendenta…

En el acta paritaria quedó la posibilidad de rediscutir en el mes de noviembre, lo que está claro es que se cerró muy por abajo del índice inflacionario. El cálculo anual que diseñó el Ministro Guzmán se alcanzó en el primer semestre de este 2021, también hay que señalar que ningún gremio cerró por abajo del 30 por ciento

La realidad es que la inflación estará por encima del 50 por ciento. La realidad es que los trabajadores municipales van los primeros días del mes, hacen las compras y después se la rebuscan, está pasando lo que ocurrió en 2001 – 2002. En base a eso y que la inflación se disparó es que solicitamos adelantar el último tramo. Quizá la clase política vive otra realidad, pero los trabajadores municipales no llegan a vivir con su sueldo los primeros diez días del mes.

