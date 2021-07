«Les molesta que trabajemos al servicio del pueblo de Moreno»

Poner la voz, darle cuerpo y forma al proyecto que construyen y abrazan. «Nosotros venimos a ser concejales», aseguró Josefina Díaz Ciarlo en declaraciones periodísticas. Su desempeño en cada sesión lo ratifica y, la del jueves pasado fue una muestra de carácter porque el plan de gestión integral de residuos tiene una cooperativa del Movimiento Evita como centro y foco de los análisis: «No es un convenio que podría licitar cualquiera porque fue un pedido de la cooperativa al ministerio, en su representación de la Secretaría de Economía Social, que pone a disposición dicho presupuesto para complementar una política integral de gestión de residuos en el municipio de Moreno. Obviamente que si fuese un proceso, el municipio busca una cooperativa para llevar adelante un plan, habría un proceso de licitatorio, es imposible que nosotros le digamos a todas las cooperativas de Moreno, vayan al ministerio a ver si consiguen un recurso para poner a disposición del municipio. Es bien valorable que quienes están constituidos en Moreno como razón social cooperativas desde hace muchos años, tengan la voluntad de sumar para poner a Moreno de pie. Me parece que también está claro que el municipio acompaña a la cooperativa en el sostenimiento de dicho proyecto, que no implica que se esté endeudando y que no implica que no sepamos a dónde van los fondos. Acá de hecho, en cada una de las cláusulas plantea cómo va a ser la implementación de este proyecto, está claro quien va a recibir los fondos, después hay una aclaración por parte de la contaduría municipal, respecto al plus, bono o como queramos llamar a los trabajadores que van a ser parte de este proceso, porque obviamente que el municipio puede acompañar a quienes van a poner al servicio al pueblo de Moreno su trabajo. Son 12 mil pesos por persona, los que va a poner el municipio en esta discusión, me parece que estamos confundiendo también ahí cuando hablamos de los sueldos que va a pagar el municipio realmente, 12 mil pesos por trabajador, y esto también está aclarado y está corregido por la contaduría, que va a ser percibido por la cooperativa para poder pagarle a los trabajadores. De la misma manera que cada uno de los gastos está especificado en el presente convenio entre el Ministerio a través de la Secretaría de Economía Social y la cooperativa, está planteado cual va a ser el esquema de trabajadores que tienen rol administrativo, técnico legal y demás, que son parte de todos los procesos de convenio entre las unidades de gestión y el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando estamos charlando todas las sesiones acá sobre las dudas en función de los presupuestos que recibe el municipio o las cooperativas, o el IMDEL, estamos todo el tiempo cuestionando que vengan a Moreno fondos para poder ejecutar un proyecto político que tiene como objetivo central, resolverles la vida a los vecinos de Moreno. ¿En serio vamos a discutir que lleguen fondos a Moreno, que las cooperativas pongan a servicio del municipio de Moreno, la posibilidad de gestionar recursos para desarrollar un proyecto que, significa, sobre todas las cosas, dejar de tener basura en la puerta, dejar de tener basurales en las esquinas? Realmente si no hacemos una valoración del proceso enorme que ha significado modificar el sistema de recolección de residuos en este municipio, entonces cuando hablamos de las funciones y la obligación de los /as concejales /as, acá estamos para decir la realidad de las cosas. Esto tiene como objetivo poder plantear, colaborar y sumar al servicio de gestión integral, sólidos, urbano de Moreno. Poder plantear que ese fondo que gestionó la Cooperativa 2 de Septiembre, esté al servicio del pueblo de Moreno. Yo lo que creo, al final, les molesta que trabajemos al servicio del pueblo de Moreno.

La economía social y sus trabajadores /as. La elección de las cooperativas, a esos puntos objetados por la oposición tuvieron una respuesta de Díaz Ciarlo: «El programa Potenciar Trabajo habla justamente de la reivindicación de quienes perciben desde hace muchos años y es más, el gobierno de Mauricio Macri fue el que más asistencia en planes les dio a la sociedad, quienes perciben una asistencia económica en función de una situación de vulnerabilidad. El Programa Potenciar Trabajo, comprende, la prestación de un servicio que significa, justamente, un servicio de empleo en post de una situación de inclusión socio productiva en el marco de una problemática grande que es el acceso formal al empleo. Todos los que están bajo el convenio de Potenciar Trabajo y prestan servicio, en función del empleo y de las unidades de gestión, acercan nóminas en función de esos acuerdos, convenios. Perciben un salario base, y un salario equivalente al salario base, en función de prestación del servicio. Es decir, que el mal llamado plus, es el total de su salario. Y se convenia en función del empleo, duración de lo que lleva ese empleo adelante. Esa es la forma en la que trabaja el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en coordinación con las provincias, municipios y en coordinación con las unidades que son parte, muchas, de distintas cooperativas o de los distintos movimientos sociales. Sí, los movimientos sociales nos encargamos de poder plantear un acompañamiento al sector de desempleados de nuestro país que tiene que ir levantándose en la medida de generar trabajo, no se discute acá que sigamos teniendo vecinos sin acceso al empleo. Lo que sí discutimos que cuando reconocemos que están al servicio del pueblo, lo que están haciendo es trabajando y en eso hay que discutir también los derechos de los trabajadores. Por eso, y lo digo porque es de público conocimiento, en el día de hoy, los trabajadores del Potenciar Trabajo, percibieron aguinaldo, hoy fue el día de cobro de fecha de aguinaldo, de todas las personas en la República Argentina que están en el programa Potenciar Trabajo. No sé de qué estamos hablando cuando hablamos de categoría primera, segunda, la verdad, yo me saco el sombrero frente a los que están en la calle, poniéndole el cuerpo a la economía popular, haciéndose cargo de que este sistema intencionalmente, el sistema capitalista, ha dejado en la calle a muchísimas familias que no tienen empleo y que el Estado en conjunto con las organizaciones se hizo cargo de atender. Segundo, me parece importante también remarcar que el Ejecutivo hace la transferencia de recursos de modo legal, el pago del ingreso, el combustible. A mí no me asusta para nada que en el expediente que aparezca el compañero Emilio Pérsico, ¿por qué no me asusta? Porque es un compañero que viene trabajando hace muchísimos años para poner a los trabajadores de la economía popular en una discusión que significa reconocerlos, que significa poder discutir también que la asistencia sea impulsos para el desarrollo socio productivo de la Nación. Hoy ocupa un lugar en el Ministerio de Desarrollo Social, bienvenido sea que ocupemos esos lugares, hace muchos años que estamos planteando que cuando no estamos en esos lugares nos representan desde el poder económico quienes tienen el capital, pero nunca se ponen en discusión que sucede cuando el trabajador tiene que estar en la mira, que sucede cuando el trabajador tiene que ser protagonista de las políticas públicas de desarrollo de empleo de nuestra Nación».

