¿MEDICINAS SIN FARMACIAS?

Por Valentina Mesa/

Poner sobre la mesa y discutir cuestiones relacionadas más con el fondo que con la forma es una característica generalmente asignada a la juventud. El valor de enfrentarse a las estructuras que condicionan o cierran la puerta al diálogo, es el motor que impulsa a aquellos que se atreven a organizarse.

“Oeste Cultiva” es una asociación civil sin fines de lucro que aguarda su personería jurídica pero desde agosto – octubre del 2019 comenzó a gestionar espacios abiertos de información y contención de los usuarios del cannabis. Este viernes 31 de enero a las 17:30 realizará un plenario abierto a todo público en la “Plaza de las Carretas”, ubicada en la intersección de las calles Uruguay y Alcorta. El evento contará con el apoyo de PROCANN, otra asociación civil que cuenta con profesionales que acompañan y se especializan en medicar el uso adecuado del Cannabis Medicinal, quienes responderán preguntas específicas. Un integrante de Oeste Cultiva ofrece diálogo y respuestas que abren preguntas:

¿Cómo se juntan? ¿Cuántos participantes son? ¿Qué los convoca?

Fue creciendo cada vez que hacíamos una reunión, tenemos un grupo de whatsapp donde somos 70 personas. Vimos la necesidad porque en otros Municipios están avanzando basándose en la ley del año 2017 que es la 27350, y nos preguntamos por qué nadie lo hacía en un distrito tan grande y con tantas necesidades como Moreno. Somos jóvenes, tenemos ganas de organizarnos y decidimos juntarnos, reunirnos, investigar cómo se arman estas cosas, es una necesidad. En otros lugares se entendió que debía gestionarse desde el Estado y creemos que es el momento donde tenemos que estar y validar nuestro derecho y el de todos los usuarios de la planta.

Te referís a usuarios y no consumidores, ¿por qué?

Porque la palabra consumidor viene de consumir y tiene una connotación negativa a otro tipo de sustancias. El usuario es una persona que va por el camino de una medicina alternativa, que toma otro tipo de camino. Queremos derribar la teoría de que el cannabis es la puerta de entrada a otro tipo de sustancias, porque está comprobado que puede utilizarse como terapia para salir de las otras drogas calmando la ansiedad y ayudando a controlarla, junto con otro tipo de trastornos que también entrarían en el tema de las dependencias. También creemos necesario utilizar el término terapéutico porque todo uso de la planta lo es, tenemos un respaldo médico, plantar, germinar, cosechar, estar con la planta también lo es, eso entraría en lo recreativo. Tenemos que derribar la asociación del cannabis con el porro, el porro es lo que te ofrece el narcotráfico, el cannabis lo podés plantar en tu casa de forma natural. La palabra marihuana es inventada y usada para crear una connotación negativa del uso de la planta.

Me mencionaste previamente las tres líneas de acción: despenalización, porque el uso y el cultivo del cannabis está penalizado, legalización para poder cultivar y regulación. ¿Por qué es importante la regulación?

Porque tenemos que crear un uso responsable de la planta, si no está regularizado se vuelve una sustancia más en la sociedad con la libertad de usarla, como el tabaco y el alcohol. No queremos que si la gente quiere fumar cannabis lo haga de forma inconsciente, queremos que tenga conciencia sobre el uso, así como la gente que utiliza el aceite. Es importante la concientización, es uno de nuestros ejes como Asociación. No hay antecedentes de muertes por cannabis en el mundo, para una sobredosis debe consumir 40 mil veces más la dosis, y eso te llevaría a dormirte. Despenalizar porque eso te hace tener una causa penal y ser perseguido, legalizar para que el Estado regule y a través de la regulación crear conciencia responsable. En 2018 salió un estudio que decía que cada quince días en la Provincia de Buenos Aires se abrían más de 503 causas por la tenencia de cannabis, la mayoría tenía un promedio de 9 gramos en mano. Comprobaba que era para consumo personal y que no eran narcotraficantes que iban a vender. Eso genera gasto público, papeleo, persecución, que se metan a tu casa en la noche de forma violenta. Repudiamos el allanamiento de una mujer que producía su medicina en su casa, fue denunciada por un vecino, le rompieron los vidrios, los aceites, la planta. Hacen un circo mediático para no entrar en temas engorrosos como los fármacos, el narcotráfico, el racismo, clasismo, violencia de género.

Un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años que propone plantar soberanía como forma de medicina y de vida

Tal cual, con un Estado presente porque creemos que es esencial que regule el cannabis, modificando el Código Penal, ampliando la ley vigente porque solamente nos limita a investigar la planta. Hablamos con personas que la utilizan y cambia la calidad de vida de los usuarios, de las familias. La mayoría de los que la utilizan son niñes y vemos la mejoría, no solamente a nivel medicinal sino en la calidad de vida, porque ahora la mamá está tranquila de que si su hijo/a va al jardín y puede interactuar, mejorando su comunicación. Queremos empujar y sumarnos a la ola de pedidos desde el Conurbano porque la mayoría de las personas criminalizadas son trabajadoras que usan de diversas maneras la planta, en aceites, tinturas, cigarrillos, queremos demostrar que no somos criminales, narcotraficantes, no estamos queriendo drogar a los chicos ni mucho menos, estamos hablando de salud pública. La planta es esencial para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

¿Cómo pueden contactarse con ustedes?

Tenemos Facebook, la página se llama “Oeste Cultiva”, en Instagram, es “Oeste.cultiva”. Pueden mandarnos un mensaje y acercarse a las reuniones que tenemos, están todas, todes y todos invitades”.

Informarse, cuestionar, discutir y regular para desmitificar. Ocupar los espacios abiertos para despejar los caminos que conduzcan al conocimiento que permite decidir cuál es la relación que queremos construir con nuestro entorno y así mejorar nuestra calidad de vida.