Libres del Sur invita a la vigilia para defender la educación pública

El próximo jueves Libres del Sur inicia a las 20 horas y hasta la medianoche que comienza la veda electoral una vigilia para defender la educación pública en todas las Universidades, terciarios y secundarios públicos del país.

La Educación Pública no es un negocio y no se negocia. Sin Educación Pública no hay futuro.

Le decimos no a las propuestas de arancelamiento y al voucher, que haría que miles de estudiantes tengan que abandonar o se les impida el acceso a la educación.

¿Los problemas del país se solucionan con motosierra?

No es con odio para destruir al Estado, ni con negacionismo de dictaduras militares que vuelven a poner en agenda discursos que hacen peligrar la democracia.

Es ahora. Seamos protagonistas de la defensa de la Educación Pública.