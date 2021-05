Lista única en elecciones de autoridades de Universidad Nacional de Moreno

La Corriente Fundadora es la única lista que se presentará en las próximas elecciones para ocupar cargos de autoridades de la Universidad Nacional de Moreno representando al estamento docente que es el que tiene la mayor representación en los organos de gobierno de la institución educativa. Como su nombre indica es una corriente que se identifica con la fundación de la universidad y que ha tenido mayor peso en decidir los destinos de la UNM.

Ante los hechos que han dado como resultado la impugnación de la otra lista que se presentara en el mismo estamento La Corriente Fundadora emitió una declaración pública :

La Corriente Fundadora no es única es unidad

En días pasados tomamos conocimiento que un grupo de compañeros y compañeras decidieron conformar una lista que los represente como tal y postularse en estas elecciones para la conformación de un nuevo gobierno universitario. Hecho que saludamos como parte de un proceso natural de crecimiento de esta comunidad universitaria.

Sin embargo, desde su surgimiento formal se han producido una serie de circunstancias que, en el marco del proceso eleccionario que transitamos, no se condicen con las más elementales normas de respeto y de convivencia. Por un lado, se han intentado quebrar las reglas que rigen desde el primer proceso electoral realizado por la UNM y que son de aplicación a estos 6° comicios, por el otro, se han difundido falsedades y difamaciones a través de los medios de comunicación y en redes, acusando a la Universidad de antidemocrática. Ante esta situación, nos vemos obligados a aclarar lo siguiente:

En estas elecciones, se eligen 48 representantes para constituir el Gobierno Universitario en su conjunto. Las listas deben confeccionarse cubriendo todos los cargos y como mínimo con una cantidad equivalente de suplentes, es decir 96 en total. Asimismo, se pueden presentar listas por Departamento y, eventualmente al Superior, por si o en acuerdo con otras listas, de modo de ejercer una representación de mayor alcance. Los candidatos pueden repetirse en diferentes cargos bajo ciertas condiciones.

La lista 2 se postuló por el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y al Superior. Por tanto, debía reunir 16 candidatos titulares y 16 suplentes. Sin embargo, se confeccionó cubriendo tan solo 10 cargos titulares y 10 suplentes. Como además se repiten 7 candidatos, en concreto la lista la integran 13 docentes y no los 32 que debieran ser en total. Esta circunstancia no es admisible ya que, de triunfar la lista 2, se produciría una situación paradojal de acefalia instantánea, al no poder integrar los Consejos Departamental y de las carreras a las que se postula, por lo que debería convocarse a elecciones nuevamente.

Los cuestionamientos sobre esta exigencia elemental solo son consecuencia de la impericia propia de la lista 2 para convocar a otros compañeros y compañeras a que se sumen a su proyecto como candidatos y así completarla para poder participar de los comicios y ejercer eventualmente la representación y/o el gobierno universitario próximo.

La lista 21 que nos representa está conformada por 124 candidatos entre titulares y suplentes para 139 cargos electivos que postula.

En cuanto a la paridad de género en la confección de la listas, la UNM, conforme lo recomendado por el Espacio Intersectorial de Diálogo en Torno a Políticas de Igualdad de Géneros, Contra las Violencias Sexistas y las Discriminaciones, adoptó literalmente lo dispuesto en el artículo 60bis del Código Electoral Argentino que establece que las listas se integrarán de manera intercalada y en orden indistinto, por mujeres y varones por Estamento e instancia de representación, previendo además que en conjunto, las listas debían respetar el equilibrio en el número de mujeres y varones, salvo por 1 cuando fuera una cantidad impar.

La lista 2 está conformada ´por 13 candidatos para 20 cargos, de un total mínimo incumplido de 32 y a su vez está integrada por 10 mujeres y 3 varones, cuando debió al menos estar integrada por 6 varones y 7 mujeres o a la inversa en el caso de estos 13 candidatos, si bien, en forma completa para los cargos que se postuló, debía estar compuesta por 16 mujeres y 16 varones.

Este incumplimiento también es el resultado de la falta de convocatoria de lista 2 para sumar a otros compañeros y compañeras y de esta forma, también cumplir esta exigencia que es el mayor compromiso con la igualdad de género posible y no la insuficiencia de la lista 2 que se pretende ocultar como muestra de una sobrada protección de la igualdad de género, llegando a calificar de antojadizo este requisito que no es más que reconocer lo que la Ley 27.412 prescribió.

La lista 21 que nos representa está conformada por 70 mujeres y 69 varones que cubren los 139 cargos a los que se postula.

Por otra parte, para conformar una lista es necesario reunir una serie de avales mínimos por cada carrera y en proporción a los docentes que componen el padrón. Una regla básica que reconoce nuestro Reglamento Electoral y que no merece mayor fundamentación es que ningún docente puede avalar a un candidato que no lo represente por no pertenecer a la misma comunidad de carrera de que se trate, salvo al Consejo Superior, teniendo en cuenta que se trata de un órgano integrado por 4 docentes titulares y 4 suplentes como mínimo y que deben representar en esa instancia a las 11 carreras y 3 Departamentos; es decir, no todas ellas hallarán una representación propia en ese nivel. En consecuencia, deben reunir la totalidad de avales expresada y con la distribución mínima por Carrera y Departamento que surja de la participación relativa de los electores en cada una de ellas.

La UNM redujo esta exigencia en un 50%, en el actual contexto de restauración de las fases de aislamiento más restrictivas por el agravamiento de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, y sin perjuicio de que se encuentra admitido que los avalistas puedan dar su apoyo a mas de 1 lista y con la única exigencia de que los candidatos no podrán ser simultáneamente avalistas. Además, se habilitó un mecanismo de recolección de avales en forma virtual de modo que reunir este requisito no tuviera mayores inconvenientes para cumplirse.

A su vez, conforme la convocatoria a elecciones que rige este proceso electoral, la Junta determinó que era necesario reunir 34 avales para postular una lista al Consejo Superior y 9 avales para postularse a los Consejos Departamental y de Carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales.

La lista 2 reunió los 9 avales para postularse al Departamento respetando los mínimos por Carrera, pero tan solo reunió 21 avales útiles al Superior y solamente en 6 de las 11 carreras que componen la totalidad del gobierno universitario a conformar (ya que carece de avales en las carreras de Arquitectura, Relaciones del Trabajo y Contador Público y son insuficientes en Biotecnología y Administración).

Aunque se encuentra previsto que las listas Departamentales podrán presentar candidatos comunes el Consejo Superior, a fin de alcanzar una mayor representatividad, la lista 2 no lo hizo, motivo por el cual no logró reunir suficientes avales, ya que los representantes reunidos al Consejo Superior se distribuyen de la siguiente manera: 1 de Relaciones del Trabajo, 1 de Educación, 2 de Comunicación Social y 4 Trabajo Social, o por Departamento: 1 Economía y Administración y 7 Humanidades y Ciencias Sociales, de lo que resulta evidente que su representación es en un 87% de un único Departamento y que en términos de avales solo reúne el 62% de la exigencia mínima requerida.

En un esfuerzo imaginativo por defender su representatividad, plantean en redes que la lista 2 fue apoyada por 50 docentes, considerando los 13 candidatos que la componen y los 34 avalistas que apoyaron su presentación, los que totalizan 47 docentes; desconociendo que el otorgamiento de avales no es un voto, sino un acompañamiento a una postulación y desconociendo también que de los 34 avalistas reunidos, solo 8 lo hicieron exclusivamente a esta lista, por lo que no puede asumirse a partir de estos elementos ningún fundamento suficiente que permita superar el incumplimiento de la exigencia de reunir los avales mínimos de los docentes de los otros 2 Departamentos que han de representar en el Superior.

La lista 21 que nos representa fue acompañada de 114 avales cubriendo en exceso todos los avales mínimos en las 11 carreras.

Lo expuesto hasta aquí son razones objetivas que a juicio de la Junta Electoral, han impedido a este grupo que desea conformar una identidad y representación propia, pueda presentarse en estas elecciones, por no reunir los requisitos mínimos elementales en número de candidatos y de avales mínimos y de respeto de la paridad de géneros, lo que en modo alguno puede interpretarse como falta de democracia o autoritarismo.

Entendemos que la falta de espíritu democrático es sostener las falsedades agraviantes que se viene realizando en redes y medios de comunicación y que no solo constituyen un ataque a nuestra lista o a nuestros candidatos, sino a la Universidad misma, y a los compañeros y compañeras que deben llevar adelante este proceso electoral acusándolos de parcialidad.

Si no fuera por la gravedad de estos hechos, seria digno de curiosidades propias de la Guía de Records Guinness señalar que la lista 2 está integrada por una candidata que abandono su cargo de Representante docente al Consejo Superior desde hace ya casi 2 años sin justificación de causa y que no ha tenido 1 solo aval entre los docentes de su propia carrera y solo ha reunido 4 de los 11 avales mínimos exigidos de la comunidad de su Departamento, o el hecho de que integrantes de la lista 2 que han impugnado todo este proceso hayan sido electos en 2 oportunidades bajo el mismo Reglamento Electoral que hoy pretenden desconocer al no cumplir sus previsiones o, y lo que es de mayor gravedad aún, que una lista compuesta por 13 personas pretenda conducir a una Universidad y a sus 11 carreras con la casi sola representación de 1 de ellas, ya que está conformada en un 70% por miembros de 1 sola carrera de las 11 que componen la comunidad universitaria.

Por último, nos preocupa sobremanera que este grupo de compañeros y compañeras, cuya identidad está centrada en su pertenencia a un colectivo con el mismo nombre en otra universidad y cuyos referentes asumen su representación en redes atacando a la institucionalidad de la UNM sin fundamento, apelen a consignas de la Reforma del 18 para atacar el Estatuto de la Universidad; el que por otra parte, fue votado en la I Asamblea Universitaria en forma unánime incluidos ellos mismos. Asimismo, que alienten apoyos de referentes y dirigentes políticos ajenos a esta Universidad con falsedades que solo dan cuenta de la falta de nobles propósitos.

La Corriente Fundadora UNM es un colectivo que venimos conformando desde el 2012, a partir de las diversas trayectorias de participación en la vida universitaria y política, reunidos en este maravilloso proyecto común que es hacer realidad esta Universidad enclavada en el Conurbano. Nos alienta la construcción de un espacio democrático, abierto y plural que expresa y representa la mirada de la mayoría de los docentes y nodocentes de la UNM. Nuestro colectivo no se plantea ser opositor de nadie, ni se define en contra de, sino que se reconoce en y de este territorio y Universidad.

Asumimos con orgullo estos 11 años al frente de la UNM, renovándonos constantemente, como también acontecerá en la conformación del nuevo gobierno universitario, ya que nos llena de satisfacción que se sumen a este colectivo y propuesta, nuestros primeros graduados que aspiran a ser los primeros representantes por el Estamento Docente en el Gobierno Universitario que ha de iniciar a partir de junio próximo.

Es por todo ello que, compartiendo las ideas que forjaron a las Universidades del Bicentenario Argentino y las propuestas del espacio interuniversitario Frente Universitario de Todos al que nos hemos sumado desde su nacimiento, asumimos: Acompañar las investigaciones y los desarrollos científicos tendientes a la resolución de los problemas de salud actuales y futuros de nuestro pueblo, impulsar carreras y recorridos educativos técnicos y científicos estratégicos orientados a la independencia económica y a la reinserción laboral de los jóvenes, impulsar una mayor articulación con los representantes de la producción, del trabajo y la cultura, seguir bregando por el cumplimiento efectivo de los Convenios Colectivos de trabajo docente y nodocente y por el aumento de la inversión nacional en educación superior y actividades de I + D, trabajar en la federalización educativa y en la consolidación y fortalecimiento de las universidades atendiendo sus diferentes niveles de desarrollo, impulsar acciones tendientes a garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, favoreciendo la igualdad de posibilidades sociales, de género y de diversidades culturales, impulsar programas de articulación con la educación media y con el conjunto de la educación superior, fomentar las nuevas experiencias de educación virtual y presencial, y fortalecer los programas de inversión en infraestructura y tecnología.

Es nuestro deseo seguir convocando a la construcción de la UNM. La lista 21 no es única es el resultado de la unidad con la participación de todos y todas, cada uno con sus matices y diversidades que nos enriquecen en el esfuerzo cotidiano de hacer realidad la educación superior pública y gratuita en nuestro territorio.

Por una Universidad que construye comunidad y futuro, con equidad y excelencia

La Corriente Fundadora UNM