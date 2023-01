Listo, preparado, tercer intento de Asseff por alcanzar la Intendencia de Moreno

Si logra imponer su figura y propuesta en la coalición Juntos por el Cambio, el Dr. Aníbal Asseff buscará por tercera vez consecutiva llegar al sillón de Asconapé 51. En 2015 en la propuesta del Frente Renovador junto a Sergio Massa. Luego en 2019 en la pelea por la reelección de Mauricio Macri. En este 2023 junto a Santilli y Rodríguez Larreta.

«Hay enormes problemas de inseguridad y no hay respuestas. Lo del Servicio Alimentario Escolar es escandaloso, pero quieren imponer un relato que carece de veracidad o se escudan diciendo que es un error», dispara Asseff, el dirigente que cuestiona el gobierno del peronismo que domina la escena desde 1995. Pero ¿cuál es el plan o programa del hombre que se propone superador? Si la planta municipal está sobredimensionada, de acuerdo a su análisis ¿echaría a trabajadores /as municipales? Del modo en que cuestiona con dureza el modelo tributario de Mariel Fernández, ¿Asseff disminuirá las tasas municipales? ¿Cómo ampliaría la base tributaria? ¿Con qué criterio y modelo no dependería de los recursos provinciales y nacionales? ¿Qué sustento ofrece para crear trabajo privado?

Preguntas para Asseff que buscará sostener la hegemonía opositora y disputar la Intendencia: