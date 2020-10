0 shares







LA LLUVIA CASTIGA A LAS FAMILIAS REUBICADAS EN MANANTIALES –

Los audios llegan a velocidad y la fuerza con que el agua va ingresando en las casillas de madera y nylon. Hubo un trabajo de previsión, de anticipo: zanjeo profundo en una de las calles laterales que tiene el predio donde llegaron las familias que estuvieron en La Bibiana II.

Pero el temporal doblega la fragilidad que tienen estructuras que contienen lo mínimo. Son vecinos /as de Manantiales que piden una salida momentánea porque el agua y el viento ponen en riesgo no sólo las cuestiones materiales sino la salud de niños /as. Las mujeres responsables intentan guarecerse, con lo poco que hay. Ampliaremos