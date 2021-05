«Llamo hace cuatro meses para que cambien la luz y me atiende un conmutador»

Moreno 2000 Norte, desde una esquina sale el reclamo por la falta de luminarias y obras complementarias. Otto Krause y Ricardo Gutiérrez, en el interior de su vivienda, Miguel toma el teléfono y llama a los números oficiales. Compromiso ciudadano explícito de un hombre que conoce de derechos, tanto los propios como los que fija la ciudadanía. Insiste, una y otra vez. El alumbrado público tiene UN ENORME AUSENTE y por esa materia Miguel insiste en comunicarse con el área de Obras Públicas. Hace cuatro meses que no cesa en obtener una simple solución: «Hace cuatro meses que estoy llamando por teléfono».

MIGUEL BULGARI LÓPEZ / MEDIADOR COMUNITARIO

¿Quién te atendió?

Nadie, porque te atiende el conmutador, hay dos números para la municipalidad, un 0800 y el 4620001 que son los históricos. Yo hace 4 meses que estoy llamando y te contesta “usted se ha comunicado con la Municipalidad de Moreno en momentos será atendido por un operador”.

Llamás y estás tratando de comunicarte con alguien para que cambian la lámpara del alumbrado público

Claro, para que arreglen la luz de la calle que ahora la están cobrando porque los impuestos están pagos en la factura de la luz y no hay ningún servicio. El único servicio que hay en todo Moreno por lo menos acá por donde yo ando, es la recolección de residuos. De eso sí, antes el Trébol, ahora ésta Municipalidad, me saco el sombrero porque el servicio es bueno.

Antes El Trébol y ahora Gestionar, ¿pasaban los camiones todos los días?

Casi toda la semana, tres, cuatro veces por semana

¿Y ahora también?

Y ahora también.

Volviendo al tema de la luz, ¿cuándo lograste que una persona, no una máquina te diga “buen día”?

El viernes, paso por la municipalidad cuatro menos cuarto y entro.

No fue por teléfono

No fue por teléfono

Como nadie te contestó, debiste concurrir personalmente a la municipalidad para buscar una respuesta, ¿qué paso?

Tal cual, pedí para hablar con Atención al Vecino, casi me echan porque era 15:45 horas. Había dos o tres personas, lo primero que planteé fue por qué no atienden el teléfono, hace 4 meses que estoy tratando de comunicarme por la luminaria de mi casa y otras luminarias que hay en el barrio, son más las que están apagadas que las prendidas y no me puedo comunicar. Entre otras cosas, la falta de luz, alumbrado público, es complicidad con el delito, implícitamente o explícitamente y en mi barrio como en otros barrios, muchos barrios pasan muchas cosas de las que aparecen en televisión, pasan en el barrio y no trascienden.

En Moreno 2000 Norte no hay luz

Otto Krause esquina Ricardo Gutiérrez

¿Ahí desde hace cuánto no tenés una lamparita?

No sé cuánto, hace mucho porque yo hace 4 meses empecé a llamar y ya venía de antes.

¿Lograste en forma presencial asentar el reclamo?

Me anotaron, me dieron el número para comunicarme, pero llamás y tampoco te atienden, te dicen lo mismo “usted se ha comunicado con la Municipalidad de Moreno” para atención al vecino de la comunidad y todas las flores que tiene ahí, no te atienden.

No están floreciendo las flores

No te atienden, yo llamé porque leí esto acá domicilio Otto Krause altura 1302, entre Gutiérrez Ricardo y Democracia y es Ricardo Gutiérrez y Otto Krause. Como la luminaria está ahí puso esa y puso la otra, porque trabajan por cuadricula, son un chip de computadora. Todas las empresas hacen lo mismo, te marcan el chip de la cuadrícula de donde tienen que intervenir. Está bien, no hay drama, tengo problemas con el agua porque no te traen la factura porque también está mal la dirección. Yo soy mediador comunitario, el mediador comunitario trabaja, se preocupa y se ocupa por los problemas de la comunidad. Yo no tengo aspiraciones políticas, yo no quiero ser concejal, no quiero ser consejero escolar, no quiero nada, quiero vivir dignamente en el barrio que elegí para vivir…

¿Y podés vivir dignamente?

Y vivís como podés, como todo el mundo.

En el barrio, más allá de las capacidades económicas, las posibilidades de trabajo, el barrio, es la luz, tenés problema del agua

Es la luz, es la inseguridad, es el deambular de gente permanente que no sabés que hacen y que no hacen, son los delitos que pasan como en todos lados. Se roba, la gente sale a trabajar a la mañana, ese es el tema.