Llantos de directivos y docentes, otro robo y destrucción en la Primaria 27

Robo y destrucción en la Primaria N° 27 (Trujui), institución ubicada en un radio que tiene un jardín, la unidad sanitaria de La Fortuna que está abandonada, la Técnica N° 3 y la Media N° 12.

El hecho ocurrió en las últimas horas del jueves pasado principio del viernes. Cuando se abre la escuela, autoridades y docentes registran los daños. Conmovidos, llorando, informan a la comunidad la suspensión de clases, a la espera de las pericias policiales.

Laura, madre de un niño que concurre al 6° grado, brinda detalles del robo, saqueo y destrucción: «El viernes no hubo clases. Cuando llegamos a la mañana, los directivos y las maestras llorando, nos comunican que el jueves por la noche o en las primeras horas del viernes, entraron a la escuela barreteando la puerta de Secretaría. Destrozaron todo, lo dieron vuelta todo. Hace poco habíamos logrado conformar la cooperadora con la intención de conseguir fondos, como una caja chica, bueno ese dinero se llevaron. También los ventiladores para las aulas que están en construcción, que hay que recordar que es la parte nueva que se está edificando luego del incendio que provocaron cuando entraron a robar en el año 2017:

Antes de este último robo, ¿el colegio estaba en condiciones de habitabilidad?

Sí, como te dije anteriormente, porque las madres y padres nos paramos en la puerta hasta que alguien nos escuchó. En su momento las autoridades (Consejo Escolar) no conocían la situación edilicia, que se había quemado. Pedimos que hagan la obra a nueva, porque los baños eran un desastre, es como que se habían acostumbrado a que los chicos estén en condiciones precarias. Se eliminó toda la parte que había sufrido el incendio y hace seis meses atrás comenzaron a construir los nuevos salones. Quiero contarte que hace dos semanas atrás entraron a robar y se llevaron las aberturas (ventanas y puertas de la flamante construcción). Entran de madrugada, la calle es una boca de lobo, está la 27, al lado el jardín, a la vuelta la Media N° 12 y en la otra esquina la Técnica N° 3. Hay pocas casas, pero entiendo que cuando se llevan las cosas, ventiladores, computadoras, puertas y ventanas, alguien los tiene que ver.

El próximo martes, ¿habrá clases normalmente?

Mirá, el viernes no hubo clases porque se esperaba la presencia de la policía para realizar las pericias, además de hacer desde la escuela el relevamiento de lo que se habían llevado. Quisieron barretear otros salones, además de Secretaría, pero no pudieron entrar allí. El tema puntual es que acá no hay vigilancia, no hay nada. Sostener la escuela es un esfuerzo de los padres y las docentes y autoridades, pero parece que eso les importa nada a quienes entran, roban, pero aparte rompen todo. Creo que las autoridades podrían armar una reunión con la comunidad, incluso con el jardín y la secundaria (Media N° 12), y exigir que pongan un patrullero que recorra esta zona en ciertos horarios cuando no hay actividad. También pedir el compromiso de los vecinos, porque claramente el colegio es de todos.

LAURA / COMUNIDAD EDUCATIVA PRIMARIA 27 – TRUJUI